Sport

U Cluj a luat decizia! Ce se întâmplă cu Bergodi după ce a sărit să-l bată pe Cordea

S-a decis soarta lui Cristiano Bergodi la U Cluj după momentele șocante de la finalul derby-ului cu CFR Cluj! Anunțul făcut de președintele Radu Constantea
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.02.2026 | 18:18
U Cluj a luat decizia Ce se intampla cu Bergodi dupa ce a sarit sal bata pe Cordea
ULTIMA ORĂ
Meleul creat pe gazon la finalul meciului CFR Cluj - U Cluj. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a făcut anunțul referitor la soarta lui Cristiano Bergodi ca urmare a mega-scandalului din Gruia de sâmbătă seară de la derby-ul cu CFR Cluj. După cum se știe deja foarte bine, la finalul partidei, antrenorul italian a sărit la bătaie cu Andrei Cordea, după ce acesta din urmă l-ar fi înjurat de mamă pe tehnician.

U Cluj a luat decizia privitoare la viitorul lui Cristiano Bergodi după scandalul de la derby-ul din Gruia cu CFR Cluj

Oficialul „șepcilor roșii” a ținut să spună în primul rând că Bergodi regretă deja enorm acea ieșire necontrolată. În egală măsură însă, el s-a arătat convins și de faptul că italianul are parte circumstanțe atenuante în această speță, întrucât, susține Constantea, există anumite imagini, care nu au fost făcute publice până acum, în care se vede clar că Andrei Cordea l-a provocat în mod evident pe antrenor în acele momente.

ADVERTISEMENT

„În primul rând, aș vrea să transmit că lui Cristiano Bergodi îi pare rău pentru gestul făcut sâmbătă seara și-și cere scuze tuturor pentru acel episod care nu-l definește. Dincolo însă de asta, suntem obligați să vedem întreg tabloul, adică faptul că a existat o provocare totală din partea lui Andrei Cordea.

Există imagini care n-au mai fost prezentate după meci și în care se vede clar cum, la un moment dat, Cordea ajunge undeva pe la centrul terenului și începe să facă niște gesturi suburbane direct la adresa lui Bergodi.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

Acela e adevăratul factor declanșator produs de jucătorul lui CFR, care i-a adus antrenorului nostru injurii repetate, josnice. S-a legat inclusiv de părinți, tatăl lui Cristiano fiind decedat, iar mama – o femeie în vârstă, respectabilă. Este de neacceptat un asemenea comportament”, a spus Radu Constantea, potrivit gsp.ro. 

ADVERTISEMENT
Giorgia Meloni nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut ce se...
Digisport.ro
Giorgia Meloni nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut ce se întâmplă în timpul JO de iarnă: ”Dușmanii Italiei”

Radu Constantea a anunțat că nu se pune problema ca antrenorul italian să fie demis

Astfel, președintele ardelenilor a transmis că nu este luată în calcul în prezent varianta demiterii lui Bergodi, chiar dacă s-a decis deja în interiorul clubului ca italianul să primească totuși o amendă:

„N-am luat nicio secundă în calcul versiunea rezilierii contractului. Vom mai avea o serie de discuții zilele următoare și va exista însă, cu siguranță, o amendă din partea clubului pentru gesturile de la derby”. 

ADVERTISEMENT

Ce a spus președintele lui U Cluj despre declarațiile lui Daniel Pancu de la finalul meciului

Chiar și așa, Constantea a reiterat că în viziunea sa Cristiano Bergodi a fost constrâns de context să se manifeste în acea manieră. Astfel, cei de la U Cluj speră ca antrenorul lor să aibă parte de înțelegere dinspre Comisia de Disciplină. Nu în ultimul rând, președintele clubului din Cluj-Napoca a comentat cu această ocazie și atacul dur lansat de Daniel Pancu față de omologul său la finalul meciului. 

„Repet însă, trebuie să privim lucrurile în context, cu circumstanțele atenuante de rigoare, date fiind provocările lansate de Cordea. Sunt convins că evenimentele vor fi judecate în aceeași cheie și la Comisia de Disciplină, unde sperăm ca Bergodi să aibă parte de sancțiunea minimă prevăzută de regulament, fiindcă au existat o serie de incitări încă de pe la începutul partidei. Vom vedea cum va decurge totul și în funcție de ceea ce au scris în rapoarte arbitrul și observatorul.

(n.r. Despre declarațiile făcute de Daniel Pancu la finalul meciului) Nu-i fac cinste lui Pancu acele fraze. N-aș vrea să comentez cuvintele lui, dar cred că ar fi fost mult mai firesc să clarifice în primul rând pe circuit intern, la CFR, dacă e normal ce a făcut Cordea. Și, la fel, să se clarifice intern dacă sunt normale acele declarații ale lui Pancu. A vorbit ca în filmul «BD la munte și la mare»”, a mai spus Radu Constantea, conform sursei citate anterior.

LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 12. CSM București – Brest se...
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 12. CSM București – Brest se joacă acum. Final încins de meci
Unde a mers Andrei Cordea la o zi după incidentele de la CFR...
Fanatik
Unde a mers Andrei Cordea la o zi după incidentele de la CFR Cluj – U Cluj 3-2. Atacantul lui Pancu a ales un loc special. Foto
Incredibil! Ce au lăsat în urmă fanii Universității Cluj pe stadionul CFR-ului după...
Fanatik
Incredibil! Ce au lăsat în urmă fanii Universității Cluj pe stadionul CFR-ului după derby-ul tensionat contra rivalei. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Revoltător! Cuvintele abjecte pe care Cordea i le-ar fi adresat lui Bergodi. Italianul...
iamsport.ro
Revoltător! Cuvintele abjecte pe care Cordea i le-ar fi adresat lui Bergodi. Italianul a explodat când l-a auzit
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai...
viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Lindsey Vonn, accident terifiant la JO Milano-Cortina 2026. Schioarea de 41 de ani,...
Jurnalul.ro
Lindsey Vonn, accident terifiant la JO Milano-Cortina 2026. Schioarea de 41 de ani, transportată cu elicopterul la spital după o căzătură devastatoare
Un american dezvăluie ce l-a impresionat cel mai mult în România: „Prietenii m-au...
adevarul.ro
Un american dezvăluie ce l-a impresionat cel mai mult în România: „Prietenii m-au întrebat dacă am electricitate, magazine și internet aici”
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul...
unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Funcționarii unei primării au ajuns să facă constant
Observatornews.ro
Funcționarii unei primării au ajuns să facă constant "gimnastică" la birou. Ce se întâmplă dacă stau nemişcaţi
Reacţia americanilor după ce Lindsay Vonn a urlat de durere, înainte să fie...
as.ro
Reacţia americanilor după ce Lindsay Vonn a urlat de durere, înainte să fie luată cu elicopterul spre spital
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul...
Libertatea.ro
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
Femicidul - când toate omorurile sunt egale, dar nu seamănă între ele
informat.ro
Femicidul - când toate omorurile sunt egale, dar nu seamănă între ele
Doi vârstnici au fost tâlhăriţi în plină stradă de banii pe care tocmai...
RTV.NET
Doi vârstnici au fost tâlhăriţi în plină stradă de banii pe care tocmai îi împrumutaseră de la CAR! VIDEO halucinant
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!