U Cluj a luat decizia! Ce se întâmplă cu Bergodi după ce a sărit să-l bată pe Cordea

Președintele lui U Cluj, Radu Constantea, a făcut anunțul referitor la soarta lui Cristiano Bergodi ca urmare a mega-scandalului din Gruia de sâmbătă seară de la derby-ul cu CFR Cluj. După cum se știe deja foarte bine, la finalul partidei, antrenorul italian a sărit la bătaie cu Andrei Cordea, după ce acesta din urmă l-ar fi înjurat de mamă pe tehnician.

U Cluj a luat decizia privitoare la viitorul lui Cristiano Bergodi după scandalul de la derby-ul din Gruia cu CFR Cluj

Oficialul „șepcilor roșii” a ținut să spună în primul rând că Bergodi regretă deja enorm acea ieșire necontrolată. În egală măsură însă, el s-a arătat convins și de faptul că italianul are parte circumstanțe atenuante în această speță, întrucât, susține Constantea, există anumite imagini, care nu au fost făcute publice până acum, în care se vede clar că Andrei Cordea l-a provocat în mod evident pe antrenor în acele momente.

„În primul rând, aș vrea să transmit că lui Cristiano Bergodi îi pare rău pentru gestul făcut sâmbătă seara și-și cere scuze tuturor pentru acel episod care nu-l definește. Dincolo însă de asta, suntem obligați să vedem întreg tabloul, adică faptul că a existat o provocare totală din partea lui Andrei Cordea.

Există imagini care n-au mai fost prezentate după meci și în care se vede clar cum, la un moment dat, Cordea ajunge undeva pe la centrul terenului și începe să facă niște gesturi suburbane direct la adresa lui Bergodi.

Acela e adevăratul factor declanșator produs de jucătorul lui CFR, care i-a adus antrenorului nostru injurii repetate, josnice. S-a legat inclusiv de părinți, tatăl lui Cristiano fiind decedat, iar mama – o femeie în vârstă, respectabilă. Este de neacceptat un asemenea comportament”, a spus Radu Constantea, potrivit

Radu Constantea a anunțat că nu se pune problema ca antrenorul italian să fie demis

Astfel, președintele ardelenilor a transmis că nu este luată în calcul în prezent varianta demiterii lui Bergodi, chiar dacă s-a decis deja în interiorul clubului ca italianul să primească totuși o amendă:

„N-am luat nicio secundă în calcul versiunea rezilierii contractului. Vom mai avea o serie de discuții zilele următoare și va exista însă, cu siguranță, o amendă din partea clubului pentru gesturile de la derby”.

Ce a spus președintele lui U Cluj despre declarațiile lui Daniel Pancu de la finalul meciului

Chiar și așa, Constantea a reiterat că în viziunea sa Astfel, cei de la U Cluj speră ca antrenorul lor să aibă parte de înțelegere dinspre Comisia de Disciplină. Nu în ultimul rând, președintele clubului din Cluj-Napoca a comentat cu această ocazie și

„Repet însă, trebuie să privim lucrurile în context, cu circumstanțele atenuante de rigoare, date fiind provocările lansate de Cordea. Sunt convins că evenimentele vor fi judecate în aceeași cheie și la Comisia de Disciplină, unde sperăm ca Bergodi să aibă parte de sancțiunea minimă prevăzută de regulament, fiindcă au existat o serie de incitări încă de pe la începutul partidei. Vom vedea cum va decurge totul și în funcție de ceea ce au scris în rapoarte arbitrul și observatorul.

(n.r. Despre declarațiile făcute de Daniel Pancu la finalul meciului) Nu-i fac cinste lui Pancu acele fraze. N-aș vrea să comentez cuvintele lui, dar cred că ar fi fost mult mai firesc să clarifice în primul rând pe circuit intern, la CFR, dacă e normal ce a făcut Cordea. Și, la fel, să se clarifice intern dacă sunt normale acele declarații ale lui Pancu. A vorbit ca în filmul «BD la munte și la mare»”, a mai spus Radu Constantea, conform sursei citate anterior.