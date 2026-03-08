U Cluj a pornit războiul înainte de play-off! Videoclip devastator postat de Peluza „Șepcile Roșii”. Video

ADVERTISEMENT

Au început deja micile șicane între echipele calificate în play-off-ul Superligii României. La o zi după victoria pe care U Cluj a obținut-o pe Național Arena în fața celor de la FCSB, suporterii au postat pe rețelele de socializare un videoclip realizat cu inteligență artificială, prin care și-au ironizat rivalele.

U Cluj visează la cupele europene după 3-1 cu FCSB. Ce au postat fanii pe social media

În acest sezon de Superligă, în play-off vor juca Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR și FC Argeș. Diferența dintre aceste șase echipe este una destul de mică. Deși oltenii par să plece cu prima șansă la titlu, lupta se anunță una extrem de interesantă, iar fiecare rezultat va conta.

ADVERTISEMENT

FCSB, în schimb, campioana ultimilor doi ani din Superliga României, nu a prins un loc în top 6 și va evolua în play-out. Roș-albaștrii mai au o singură șansă de a ajunge în cupele europene. Trebuie să termine în primele două locuri în play-out și să o învingă la baraj pe ocupanta locului 3 din Superliga României.

în ultima etapă a sezonului regulat, ultrașii echipei de pe malul Someșului au ironizat-o pe campioana României și au avut un mesaj războinic pentru rivalele cu care urmează să se dueleze în play-off. Peluza Șepcile Roșii a postat un videoclip realizat cu inteligență artificială.

ADVERTISEMENT

Mesajul amenințător transmis de fanii lui U Cluj pentru rivalele din Superliga

În filmulețul postat pe rețelele de socializare, doi cavaleri îmbrăcați în alb și negru, care simbolizează echipa de pe Cluj Arena, țin în mâini săbii și scuturi și privesc războinic spre câte doi lei, câini și vulturi, care cel mai probabil le reprezintă pe Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid.

ADVERTISEMENT

În spatele celor doi cavaleri se pot vedea câteva oi puse la pământ, iar spre ei vin o serie de rozătoare. Videoclipul realizat cu inteligență artificială a fost însoțit de mesajul: „Va fi play-off! În teren U va lupta cu toți. Noi ne înfruntăm cu cine a rămas în picioare sau cu cine nu fuge”.

c pentru un videoclip realizat, de asemenea, cu inteligență artificială, înainte de derby-ul cu Rapid. Oficialii clubului au promovat meciul cu un clip în care un câine adulmeca o pană de pe jos, mesajul fiind perceput de unii drept unul cu conotații rasiste.