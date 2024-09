U Cluj, analizată la Fanatik SuperLiga. Cum a reușit Sabău să creeze într-un timp scurt o echipă care să se bată la titlu

După , Universitatea Cluj s-a desprins la cinci puncte în fruntea SuperLigii României. Ardelenii au făcut un meci perfect împotriva echipei pregătite de Marius Șumudică și se pregătește de derby-ul cu Universitatea Craiova, de la Cluj.

Marcel Pușcaș: „Dacă vrei performanță, mergi cu jucători maturi”

Universitatea Cluj este, alături de Oțelul Galați, una dintre surprizele acestei ediții de campionat. Ardelenii au un parcurs senzațional în actuala stagiune, reușind să pună probleme unor adversari de calibru din SuperLiga României. „Șepcile roșii” au remizat în runda inaugurală cu FCSB și au învins formații precum CFR Cluj, Sepsi, Dinamo și Rapid.

Invitat al lui Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș a lăudat parcursul echipei ardelene și i-a dat credit lui pentru felul în care i-a incorporat pe jucătorii nou veniți la Cluj.

„Țin să îi felicit pe cei de la Cuj, pe Neluțu Sabău, pentru felul în care au construit sau au început să construiască o echipă. Faptul că a pus preț pe niște jucători refuzați poate, cum ar fi Cristea și la FCSB dat afară după o accidentare mai lungă, nesimțindu-se bine nici la Rapid.. Acest Ovidiu Popescu care mie mi-a plăcut tot timpul foarte mult, un jucător harnic, laborios la mijlocul terenului, ocupă 3-4 posturi într-o echipă, ajuns la maturitate..

A mai adus cei doi atacanți noi, Thiam cu Berto. Citeam la Gazetă că și-a păstrat nucleul de anul trecut, de unde? Chipciu, Nistor, are fundaș central, are portar nou, la mijloc, are doi atacanți, Rață și am înțeles că a venit și Oaidă..Ce demonstrează Sabău cu chestia asta? Faptul că orice teorie de omogenitate aruncată în piață de mulți antrenori, când nu sunt rezultate trebuie să găsești niște motive, uite că Sabău demonstrează că în câteva etape poți să omogenizezi o echipă și să nu te bată nimeni.

A venit și Blănuță, deci sunt 9-10 jucători noi veniți la U Cluj. Sunt jucători cu experiență, mulți dintre ei, Rață are 40 de meciuri în naționala Moldovei, a jucat cu Germania, cu Anglia, cu Franța. (Cea mai ridicată medie de vârstă, a completat Cristi Coste) Încă o demonstrație că dacă vrei performanță, mergi cu jucători maturi. Singurul care bate teoria asta la noi în campionat a fost Gică Hagi, în rest, sigur că acești jucători pot să răspundă unui astfel de proiect pe termen scurt, un an-doi”, a declarat Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.

„Apropo de asta, am avut o analiză pe FANATIK după ce a bătut Rapidul în Giulești, 10 dintre cei 11 titulari au jucat în toate meciurile, apropo de omogenitate. A reușit într-un timp foarte scurt să creeze omogenitatea asta”, a completat Cristi Coste.

„Dacă joacă așa, ca-n Giulești, U Cluj câștigă titlul fără să-i doară capul!”. Robert Niță dezvăluie cum fanii Rapidului i-au aplaudat pe Nistor și Chipciu

Jocul pe care echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău l-a prestat în Giulești l-a surprins pe Robert Niță, care nu se aștepta la un asemenea deznodământ la partida dintre Rapid și Universitatea Cluj.

„Dacă joacă ca aseară, U Cluj câștigă campionatul. Câștigă campionatul fără să îi doară capul. Cu toată înjumătățirea care o să fie.

Câștigă campionatul! Eu nu am văzut niciodată așa ceva în Giulești. Uite, meciul cu Sepsi. Am avut posesie 30%, toată lumea a zis că ne-au dominat. Dar am câștigat un punct. Chinuit, dar îl câștigi. Aseară ai posesie la 53%. Te-au rupt.

Dacă a ajuns lumea să îi aplaude? În fața la tunel acolo. Barcelona, direct. Tiki-taka. Pac-pac-pac. Schimbau direcția. Nistor, în minutul 90, vine la primire între băncile de rezerve și nu i-o dă Chipciu. Până s-a terminat meciul l-a certat întruna pe Chipciu.

Băi, personalitate! Eu am mai zis de Nistor. E sculă. Nistor e piesă grea. Alerga cât toată echipa Rapidului la un loc și nu a pierdut nicio minge. Să nu pierzi nicio minge, tu, mijlocaș? Vine la primire și la 20 de metri, ajunge la finalizare, știe când să accelereze, știe când să o întoarcă. M-a impresionat.

Chipciu, ce travaliu! Păi pleacă la primul gol, zici că are 18 ani”, a spus Robert Niță, .

