U Cluj – Brann, LIVE VIDEO în Conference League, turul 2 preliminar. A doua șansă pentru ardeleni

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Universitatea Cluj revine pe scena europeană cu un duel dificil împotriva norvegienilor de la Brann, în turul 2 preliminar din Conference League. După eliminarea dramatică din preliminariile Europa League, ardelenii speră să fructifice a doua șansă și să obțină un rezultat pozitiv înaintea returului programat în Norvegia peste o săptămână.

U Cluj – Brann, live video în turul 2 preliminar de Conference League

Meciul U Cluj – Brann este programat joi, 23 iulie, de la ora 20:00, și se va disputa pe Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe. Cluj Arena, casa lui U Cluj, nu este disponibilă în această perioadă din cauza festivalului Untold. Partida U Cluj – Brann poate fi urmărită în format live text pe , cu actualizări în timp real din timpul jocului.

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Cine arbitrează U Cluj – Brann și ce brigadă a fost delegată

UEFA a delegat o brigadă de arbitri din Armenia pentru partida dintre Universitatea Cluj și Brann. La centru se va afla Henrik Nalbandyan, ajutat la cele două tușe de Artur Gdlyan și Vanik Simonyan, în timp ce al patrulea oficial va fi Ashot Ghaltakhchyan. Meciul de la Sfântul Gheorghe nu beneficiază de VAR.

Echipe probabile la U Cluj – Brann

Universitatea Cluj a ajuns în turul 2 preliminar al Conference League după ce a fost eliminată din Europa League de Dinamo Kiev. După două remize albe, 0-0 în tur și 0-0 în retur, calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde ucrainenii s-au impus cu 4-2. A fost a doua înfrângere dureroasă de la 11 metri pentru U Cluj, care a pierdut și Supercupa României în fața Universității Craiova în aceeași manieră.

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Spre deosebire de adversara sa, Brann a intrat direct în turul al doilea preliminar al Conference League după clasarea pe locul 4 în sezonul precedent din Eliteserien. Norvegienii sunt deja în plin campionat intern, unde ocupă locul 6 după 14 etape, având avantajul ritmului competițional.

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U Cluj: Lefter – Stanojev, Cristea, Codrea, Chipciu – Drammeh, Bic, Nistor – Macalou, Aliev, Ștefănescu. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Lefter – Stanojev, Cristea, Codrea, Chipciu – Drammeh, Bic, Nistor – Macalou, Aliev, Ștefănescu. Antrenor: Cristiano Bergodi. Brann: Dyngeland – De Roewe, Knudsen, Pedersen, Solvedt – Mathisen, Wassberg, Myre – Ingasson, Eriksen, Finne. Antrenor: Freyr Alexandersson.

Istoricul meciurilor U Cluj – Brann. Statistică oficială

și Brann nu s-au mai întâlnit niciodată într-un meci oficial european. Confruntarea de la Sfântu Gheorghe va reprezenta primul duel direct dintre cele două formații și primul episod al unei duble care va decide calificarea în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League.

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Cine transmite la TV meciul U Cluj – Brann

va fi transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, începând cu ora 20:00. De asemenea, meciul va putea fi urmărit și online pe platformele de streaming ale deținătorilor de drepturi TV.

Cote pariuri U Cluj – Brann în Conference League

Fanii lui U visează la o calificare a formației preferate, dar casele de pariuri nu sunt prea încrezătoare în forța clujenilor. Astfel, pentru acest meci, victoria gazdelor e cotată la 3,10, a oaspeților – 2,27, iar remiza – 3,25. Așadar, ne așteptăm la un meci echilibrat. E de așteptat ca ambele formații să fie atente defensiv, pentru a nu-și periclita șansele încă din manșa tur. „Sub 2,5 goluri” la acest meci vine cu o cotă de 1,73, în timp ce „ambele marchează” are 1,80. Brann e mare favorită să meargă mai departe după dubla manșă, cu o cotă de 1,32. În faza următoare, câștigătoarea dintre U Cluj și Brann va da peste învingătoarea dintre Dila Gori, din Georgia, și Apollon Limassol, din Cipru.

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Urmărește în timp real U Cluj – Brann, live text pe

Meciul U Cluj – Brann va putea fi urmărit în format live text, cu toate momentele importante ale partidei actualizate în timp real, pe . La finalul întâlnirii, aici veți găsi reacțiile antrenorilor și jucătorilor, cele mai importante concluzii ale duelului, informații despre următorul adversar al echipei calificate și toate detaliile relevante despre această dublă din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.