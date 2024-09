U Cluj, buget-surpriză pentru sezonul actual. Radu Constanțea nu a avut nicio problemă să dezvăluie totul și a vorbit de banii publici

Trupa lui Ioan Ovidiu Sabău , și este acum în fruntea clasamentului din SuperLiga cu 5 puncte avans față de Oțelul Galați.

Radu Constanțea a dezvăluit bugetul de la U Cluj

Președintele clubului U Cluj, Radu Constanțea, a vorbit la despre bugetul pe care îl au la dispoziție „șepcile roșii” în acest sezon și a precizat că nu se gândește la titlu, în ciuda startul de sezon foarte bun.

ADVERTISEMENT

”Bugetul de cheltuieli, împreună cu Academia, cred că se va închide spre 6,9 – 7 milioane de euro. Din aceștia, undeva la 10-12% este bugetul Academiei. Nu ne gândim la titlu, obiectivul nostru rămâne să intrăm în play-off, mai sunt foarte multe meciuri de disputat. Se va reseta aproape totul în play-off.

Obiectivul nostru este să stabilizăm echipa și să reușim să intrăm în play-off an de an, pentru că asta ne va ajuta să creștem bugetul, să ne consolidăm toate veniturile, să creștem veniturile pe zona de ticketing, să creștem veniturile din zona de sponsorizări unde spunem noi că stăm foarte bine, organic suntem în primele 3-4 echipe care reușesc să atragă venituri de 2,5-2,5 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Avem brand-uri puternice alături de noi și din perspectiva asta pe noi ne ajută foarte mult dacă reușim să aducem echipa la un nivel bun pe partea sportivă. Aici la Cluj oamenii de afaceri sunt mai ‘low profile’. Deși foarte mulți au capacitatea financiară de a se implica în fotbal, au preferat ori să sponsorizeze, ori să stea mai în spate pentru că în fotbal ai o presiune mediatică destul de mare și oamenii din Cluj nu apreciază acest lucru.

Și atunci singurul model care funcționa de când am început de la zero este acest mixt de finanțări pe care putem să-l atragem din comunitate, din zona de ticketing și co-finanțarea pe care o avem de la bugetul local”, a declarat Constanțea.

ADVERTISEMENT

Câți bani primește Universitatea Cluj de la bugetul local

În ciuda faptului că oficialul ”șepcilor roșii” s-a arătat în favoarea renunțării la astfel de finanțări și a precizat că primarul Emil Boc nu s-a implicat niciodată în club pe parte sportivă.

”Sigur, noi avem o co-finanțare, dar niciodată, nici în Liga 4, nici în acest sezon nu a depășit 29-31% din buget. Noi suntem clubul, chiar dacă beneficiem de bani publici, care am fi de acord dacă se stabilește ca nicio echipă din SuperLiga și din Liga 2 nu mai primește finanțare publică pentru fotbalul profesionist.

ADVERTISEMENT

Și atunci, noi organic am fi între primele 4 echipe cu bugete foarte mari, ulterior am fi undeva la locul 5-6. Nu am avea nicio problemă să nu mai primim bani publici, dar nicio echipă să nu mai primească, deoarece în acest moment sunt foarte multe echipe în SuperLiga care au o finanțare și de care nu se discută.

Unii au chiar și patroni sau membri asociați privați, la noi fondatori sunt cele 5 universități de stat din Cluj, practic noi nu avem niciun patron și niciun membru privat care să gestioneze clubul din perspectiva asta.

Clubul este al comunității, al suporterilor, al oamenilor din Cluj. Niciodată nu am avut vreo discuție cu primarul, nici în Liga 4, din perspectiva clubului de jucători, de antrenori. Niciodată Emil Boc nu s-a implicat”, a spus Radu Constanțea, la FANATIK SUPERLIGA.

Bugetul Universității Cluj a fost dezvăluit