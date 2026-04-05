U Cluj, ce lovitură financiară! Aceștia sunt banii de care dispune trupa italianului Bergodi

Studenții clujeni au renăscut în ultimii ani și traversează (fotbalistic vorbind) una dintre cele mai bune perioade din istorie. Tocmai de aceea e foarte interesant de văzut cum se reflectă performanța sportivă în rezultatele financiare. Și invers, pentru că reciproca este la fel de valabilă. Surprinzător (sau nu), majoritatea indicatorilor sunt pe “verde” în cazul studenților. Hai să vedem împreună cum și de ce.

Venituri operaționale la Universitatea Cluj. Care este diferența dintre ultimele sezoane

Veniturile operaționale au crescut în 2025; firesc după calificarea în cupele europene. Creșterile s-au înregistrat la patru capitole: UEFA (cupele europene), ticketing (meciurile europene) și alte venituri.

Surprinde neplăcut scăderea în contribuții a sponsorilor, mai ales că sponsorizările se corelează de obicei cu performanța sportivă. U Cluj a încasat în 2025 cu 3.6 milioane lei mai puțin de la sponsori, deși a performat din punct de vedere sportiv. Sponsorizările și drepturile TV au o contribuție practic egală în venituri (11.2 milioane de la sponsori, 23.6% din total, respectiv 11.4 milioane din drepturi TV, 23.9% din total).

Suporterii au contribuit direct (ticketing și activități comerciale) cu aproape 5 milioane lei, adică puțin peste 10% din total. Suma obținută din activități comerciale este infimă (33k lei), deși sunt convins că tricourile și eșarfele sunt la căutare în Cluj. Posibil însă (e o simplă presupunere) ca explicația să se regăsească în cele 3,5 milioane raportate la capitolul alte venituri.

13.4 milioane de lei a încasat U Cluj în 2025 – 28.2% din veniturile totale. Suma este importantă, pentru că, veți vedea în continuare, face diferența dintre profit operațional și pierdere.

Cheltuieli operaționale. Ce salarii sunt la Cluj?

Cheltuielile au crescut și ele în 2025, dar creșterea e normală și se datorează participării în cupele europene. Europa vine la pachet cu deplasări și cu necesitatea unui lot care să facă față competiției.

Salariile au crescut la 33 de milioane în 2025 (de la 26.8 milioane în 2024), dar asta înseamnă că la nivel de sezon bugetul se duce probabil spre 40 de milioane (aici vorbim despre an fiscal – calendaristic). Remarcabil în cazul studenților este că raportul salarii-venit rămâne constant în intervalul optim de 60% – 70%.

Totuși, întorcându-ne la ideea de mai sus, acest fapt se datorează nu numai unui management sportiv și financiar corect, ci și subvențiilor încasate. Fară aceste subvenții, clubul ar fi înregistrat pierdere operațională, iar raportul salarii-venituri ar fi intrat în zona roșie (peste 90%). Sau ar fi trebuit să scadă, cu impact garantat în valoarea lotului și în performanța sportivă.

Transferuri la Universitatea Cluj. Care sunt veniturile din vânzări?

Un capitol foarte important, pentru că U Cluj are nevoie să transfere pentru a alimenta lotul cu valoare și calitate. Aici se vede mâna managerului sportiv, iar la U Cluj și-a făcut datoria. Bilanțul este pozitiv în ultimii trei ani, în condițiile în care atât valoarea lotului, cât și performanța sportivă au crescut.

Desigur, un club cu profit operațional și cu balanță pozitivă la transferuri nu poate încheia exercițiul financiar decât pe plus. Iată de ce am spus la începutul analizei că U Cluj este un club, în general, „pe verde”.

Finanțarea echipei Universitatea Cluj. De ce clubul este stabil financiar și corect administrat?

La final, analizăm modul în care clubul este finanțat. Adică la elementele de bilanț relevante în acest sens: capitalul social, datoriile la societăți din cadrul grupului și alte părți legate (împrumuturi de la acționari), respectiv creditele (la terți, nu la acționari).

Avem profilul unul club fără acționariat privat relevant. Capital social extrem de mic și fără împrumuturi de la acționar. De altfel, clubul fiind pe profit constant, infuziile de bani dinspre acționari nu ar fi neapărat necesare. Există credite de la terți, însă sumele sunt, de asemenea, infime raportat la cuantumul total al veniturilor și cheltuielilor.

În rezumat, U Cluj este cu certitudine un club stabil financiar și corect administrat. Stabilitatea (la acest nivel de performanța) este însă asigurată (dincolo de management) de subvenții (acele 13 milioane de exemplu din 2025). Fără aceste subvenții clubul ar fi rămas stabil financiar, însă ar fi trebuit obligatoriu să facă un compromis în ceea ce privește lotul.

Ca părere pur personala, subvențiile de acest gen nu ar trebui să reprezinte o problemă. Fotbalul e o componentă importanta a comunității, ajută comunitatea, deci și comunitatea ar trebui să susțină fotbalul. Singura discuție e legată de o eventuală concurență neloială între cluburi la acest capitol, dar ne vom întoarce la subiect în alte materiale, când vom compara performanța financiară a cluburilor din Superliga.