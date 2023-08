U Cluj – CFR Cluj, în etapa 6 din SuperLiga! Echipele de start

Meciul U Cluj – CFR Cluj are loc luni, 21 august, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 6-a din SuperLiga. Este primul episod din acest sezon al marelui derby al orașului de pe Someș, o rivalitate care va umple tribunele și va sucita un interes enorm în oraș pe tot parcursul săptămânii.

Unde se joacă derby-ul U Cluj – CFR Cluj, în etapa 6 din SuperLiga

Întâlnirea U Cluj – CFR Cluj se dispută luni, 21 august, de la ora 21:30, pe cel mai mare stadion din orașul de pe Someș, Cluj Arena, casa studenților în alb și negru, în etapa 6 din SuperLiga. De fiecare dată când se apropie marele război al orgoliilor locale atmosfera din Cluj devine una tot mai tensionată, mai ales datorită fanilor lui U, mult mai numeroși, dar foarte departe de realizările rivalilor din cartierul Gruia.

CFR este net superioară „Șepcilor roșii” la acest capitol, ceea ce este clar că îi macină teribil pe fanii lui U, care nu o dată au provocat incidente grave cărora să le cadă victime susținători ai CFR-ilui. Motiv ca în oraș în ziua partidei să nu se vândă nicăieri băuturi alcoolice, iar zona stadionului și în interior va fi înțesată de forțe de ordine. Poliția și jandarmii vor patrula neîncetat în zonele unde se vor semnala prezențe ale supoterilor celor două formații.

Cine transmite la TV derby-ul U Cluj – CFR Cluj

Partida U Cluj – CFR Cluj se joacă luni, 21 august, de la ora 21:30, pe cel mai mare stadion din orașul de pe Someș, Cluj Arena, în etapa a 6-a din SuperLiga. Ea va fi transmisă pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 O mai puteți urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Luni, 21 august, vor fi în jur de 32-33 de grade în orașul de pe Someș, fără însă ca ploaia să mai intre și ea pe agenda de lucru a primei zile din săptămână. Noroc că meciul se joacă de la ora 21:30 și sunt șanse ca atunci căldura să se mai domolească.

Ce jucători lipsesc în derby-ul U Cluj – CFR Cluj

, on formație dezvăluită în excluisvitate de FANATIK, iar pe lista pentru SuperLiga a fost trecut starul Yevgen Konoplyanka. De pe lista de campionat au mai ieşit Căbuz şi Rangelo Janga. Incert pentru derby este şi Daniel Bîrligea.

are la dispoziţie tot lotul pentru această confruntare şi speră să obţină o victorie care să îi securizeze postul la echipă, în condiţiile în care scaunul său se clatină foarte serios.

Cote la pariuri la jocul U Cluj – CFR Cluj

O fi U Cluj gazda acestui derby și or fi în tribune mult mai mulți suporteri ai „alb-negrilor”, dar casele de pariuri nu sunt deloc impresionate de aceste presupuse atuuri ale „studenților”. Din punctul lor de vedere, valoarea este de partea CFR-ului, creditată cu 2,10 pentru a se impune, față de 4,00 cât a primit U. Șansă dublă „X2” are cotă 1,28, iar șansă dublă „1X” cotă de 1,85. Gol marcat CFR are 1,28, iar gol marcat de U cotă de 1,60.

Din 2007 până astăzi au avut loc opt meciuri directe în campionat cu U pe post de gazdă și alte cinci jocuri s-au disputat în Cupa României. Referindu-ne strict la campionat, avem un singur succes, cu 1-0, pentru studenți, în 2015, trei remize și patru victorii în contul lui CFR. Numărul mic de întâlniri se explică prin faptul că Universitatea a stat destui ani în eșalonul secund.