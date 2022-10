U Cluj – CFR Cluj, Live stream, ora 21:00, în etapa 1 din grupele Cupei României Betano. Primul episod din derby-ul Ardealului

Meciul U Cluj – CFR Cluj are loc joi, 20 octombrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei 1 din grupa C a noului format al Cupei României Betano. În această grupă s-au mai jucat deja CS Alexandria (L3) – Farul 2-2 și CS Dumbrăvița – Rapid 1-4, partidă care a avut loc însă la București, pe stadionul din Giulești. Este meciul de tradiție al orașului de pe Someș, care însă de această dată va avea ca protagoniști jucătorii de rezervă ai celor două rivale.

Unde se joacă meciul U Cluj – CFR Cluj

Întâlnirea U Cluj – CFR Cluj se dispută joi, 20 octombrie, de la ora 21:00 pe modernul stadion Cluj Arena, casa alb-negrilor, cea mai iubită echipă din oraș. Chiar dacă pe teren se vor afla garniturile de rezervă la ambele formații interesul localnicilor pentru derby este la fel de mare, pentru că este un nou episod al rivalității clujene.

Evident, cei care vor domina atmosfera în tribune vor fi fanii „Șepcilor roșii”, pentru care orice succes în fața vecinilor din Gruia este un moment de maximă sărbătoare. Cum aceste performanțe au fost rare cam de multă vreme sau au lipsit pentru că U s-a aflat ani buni în eșalonul secund este ușor de înțeles că suporterii echipei lui Eugen Neagoe așteaptă un rezultat istoric.

Cine transmite la TV partida U Cluj – CFR Cluj, din etapa 1 a grupei C din Cupa României Betano

Partida U Cluj – CFR Cluj se joacă joi, 20 octombrie, de la ora 21:00, pe Cluj Arena în etapa 1 din grupa C a Cupei României Betano și va putea fi urmărită pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona și dacâ intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Cluj joi, 20 octombrie, va fi un cer senin pe tot parcursul zilei, neexistând nici un moment vreo amenințare de ploaie, însă sigur temperatura din termometre va îndemna fanii la haine groase, pentru că maxima zilei va ajunge la 13 grade la ora amiezii iar la startul jocului va coborî până în jurul valorii de 6-7 grade. Arbitrul craiovean Sebastian Colțescu este cel care va conduce derby-ul clujean.

Ce jucători lipsesc din derbyul U Cluj – CFR Cluj

Ambii antrenori, Eugen Neagoe și Dan Petrescu, au decis să lase la odihnă titularii și să dea credit total jucătorilor cu mai puține minute în acest sezon. În poarta studenților va reveni Gorcea, cel care apăra meci de meci până la venirea bulgarului Plamen Iliev. Nu rămâne nici măcar un singur jucător din formula de bază care să se afle pe teren și la partida din Cupa României.

Și la sunt ar putea apărea mutații spectaculoase. poate fi înlocuit de tânărul Răzvan Sava, format la juniorii lui Torino. În apărare, în sfârșit, au ocazia să arte ce pot ultimele două achiziții, fundașul central Billong, cu multe partide în Superliga Turciei și fundașul stânga Mbylla, cu numeroase jocuri în Serie A, în tricoul Bolognei.

Cote la pariuri la jocul U Cluj – CFR Cluj

Din punctul de vedere al caselor de pariuri chiar și în acest meci de Cupă tot CFR Cluj este echipa cu statut de favorită, la o cotă de 2,60 în timp ce rivala în alb-negru are cota de 3,20 pentru a tranșa ea disputa de pe Cluj Arena. Pentru șansă dublă X2 cota este de 1,45 iar inversul, adică 1X are cotă 1,60. Un gol marcat de CFR are cotă de 1,45 iar pentru studenți de 1,55. Total goluri over 1,5 ajunge la cota de 1,50.

Singurul precedent în competiția surprizelor, adică în Cupa României Betano, dintre cele două concitadine datează din 2015. Atunci, la capătul a 180 de minute jcuate tur-retur s-a reușit ca să nu se marcheze nici un gol în timp regulamentar și s-a trecut la executarea loviturilor de departajare unde s-a impus U, CFR ratând trei execuții! Singurii supraviețuitori de atunci sunt la CFR fundașul Mario Camora, pe teren și Ciprian Deac, pe banca de rezerve.