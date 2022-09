U Cluj – Chindia Târgovişte 1-0, în etapa a 11-a din SuperLiga. Echipa lui Mihalcea, singura din campioant fără victorie. Video

Meciul U Cluj – Chindia Târgovişte are loc duminică, 18 septembrie, cu începere de la ora 18:30, în cadrul etapei a 11-a din SuperLiga. Este o confruntare între două echipe aflate în zona subsolului, clujenii, cu 7 puncte, prima victorie reuşită etapa trecută la Mioveni, dâmboviţenii doar 3 puncte, fără succes în acest sezon de SuperLiga, în postura lanternei roşii.

Unde se joacă meciul U Cluj – Chindia Târgovişte

Întâlnirea U Cluj – Chindia Târgovişte se dispută duminică, 18 septembrie, de la ora 18:30 pe stadionul Gaz Metan din Mediaş, întrucât nu s-a terminat de refăcut gazonul de pe Cluj Arena, modernul stadion al municipiului de pe Someş. Este un handicap evident pentru Şepcile roşii, pentru că pe Cluj Arena atmosfera este una cu totul specială.

Cu siguranţă că suporterii alb-negrilor vor face deplasarea în număr mare la Mediaş, dar orice ar fi nu vor putea reface ceea ce se petrece pe Cluj Arena şi nici numărul lor nui va fi nici măcar pe jumătate din cel înregistrat în mod constant când U joacă acasă, la Cluj. Cât despre fanii Chindiei aceştia încă mai vin, în număr mult mai mic, doar la partidele considerate acasă, la Ploieşti.

Cine transmite la TV partida U Cluj – Chindia Târgovişte

Partida U Cluj – Chindia Târgovişte se joacă duminică, 18 septembrie, de la ora 18:30, pe stadionul Gaz Metan din Mediaş, în etapa a 11-a din SuperLiga şi va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 2. O mai puteţi urmări şi intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Mediaş este o zi cu cer variabil, mai mult senin, o ultimă zi cu soare, pentru că prognoza meteo spune că de luni şi până joi va fi înnorat şi va ploua destul de mult. Maxima zilei de duminică, 18 septembrie, este una destul de rece, numai 14 grade. Nu există pericol de precipitaţii. Arbitrul partidei este Adrian Antonie din Bucureşti.

Ce jucători lipsesc din confruntarea U Cluj – Chindia Târgovişte

este ceva mai bun, dar antrenorul Eugen Neagoe cere echipei să uite deja victoria de la Mioveni şi să se concentreze la maxim asupra partidei care urmează. U Cluj are o singură problemă de lot, ce e drept destul de importantă, căpitanul echipei, Romario Pires fiind suspendat pentru o etapă.

La Chindia jucătorii sunt cu moralul la pământ. , au ratat câteva ocazii bune şi în final au pierdut din două lovituri de la 11 metri. Antrenorul Adrian Mihalcea recunoaşte că dacă nici acum nu va obţine victoria va trebui un şoc la echipă, care poate însemna plecarea lui.

Cote la pariuri la jocul U Cluj – Chindia Târgovişte

Deşi partida nu se joacă pe Cluj Arena casele de pariuri merg pe mâna echipei lui Eugen Neagoe. Studenţii de pe Someş sunt favoriţi la victorie la o cotă de 2,00 în timp ce ultima clasată a campionatului are 4,20 pentru a câştiga primul meci. Un gol înscris de dâmboviţeni are cotă de 1,60 iar varianta over 1,5 goluri înseamnă 1,35, ceea ce înseamnă că măcar două goluri sunt posibile.

Cele două echipe nu s-au mai întâlnit din sezonul 2018 al Ligii 2. De altfel, o disptă la nivelul primului eşalon nu a mai avut loc de mai bine de două decenii. În partidele din Liga 2, patru la număr U Cluj are trei victorii, câştigând ambele meciuri acasă plus una dintre cele două deplasări, cealaltă revenind Chindiei.