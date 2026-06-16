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U Cluj dă în Europa League peste adversarul cu lot de 85 de milioane de euro! Unde se dispută meciul cu Dinamo Kiev

U Cluj nu a avut noroc la tragerea la sorți din primul tur preliminar al Europa League. Vicecampioana României va da piept cu Dinamo Kiev, ocupanta locului 4 și câștigătoarea Cupei din Ucraina
Cristian Măciucă
16.06.2026 | 19:58
U Cluj da in Europa League peste adversarul cu lot de 85 de milioane de euro Unde se disputa meciul cu Dinamo Kiev
SPECIAL FANATIK
U Cluj dă în Europa League peste adversarul cu lot de 85 de milioane de euro! Unde se dispută meciul cu Dinamo Kiev. FOTO: Fanatik
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U Cluj evoluează pentru al doilea an la rând în preliminariile unei competiții europene, dar nu a avut noroc la tragerea la sorți pentru turul 1 din Europa League. Echipa lui Cristiano Bergodi va da piept cu unul dintre granzii Ucrainei, Dinamo Kiev. Prima manșă va avea loc în deplasare, pe 9 iulie, iar returul se va juca în România, pe 16 iulie.

Cine este Dinamo Kiev, adversara lui U Cluj din primul tur preliminar Europa League

U Cluj nu a fost cap de serie la tragerea la sorți pentru primul tur preliminar din Europa League și a picat cu unul dintre cei mai grei adversari. „Șepcile roșii” se vor duela cu Dinamo Kiev, echipă care are un lot evaluat de transfermarkt.com la 84,25 milioane de euro. În schimb, lotul vicecampioanei României valorează doar 19,08 milioane de euro.

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În sezonul trecut, Dinamo Kiev nu a avut nicio șansă în lupta la titlu cu Șahtior Donețk. A terminat abia pe locul 4, cu 57 de puncte, la 15 lungimi de campioana Ucrainei. Cu toate acestea, echipa antrenată de Igor Kostyuk a obținut calificarea în Europa League grație succesului din Cupa Ucrainei. În finală, Dinamo Kiev a învins-o pe FC Chernihiv, scor 3-1.

Pentru Dinamo Kiev, acesta a fost singurul trofeu din stagiunea precedentă, după ce a luat titlul de campioană în sezonul 2024-2025. În sezonul trecut european, Dinamo Kiev a evoluat în Conference League, unde a terminat pe locul 27 în „faza Ligii”, cu șase puncte din tot atâtea meciuri.

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Cine e cel mai valoros jucător de la Dinamo Kiev

Dacă cel mai valoros fotbalist din lotul lui U Cluj este golgheterul lui U Cluj, Jovo Lukic (27 de ani), pe care Transfermarkt îl evaluează la 2,2 milioane de euro, la Dinamo Kiev, cel mai scump jucător costă de aproape 6 ori mai mult. Este vorba despre atacantul Matviy Ponomarenko, cotat la 12 milioane de euro, care are doar 20 de ani, dar a debutat deja în naționala de seniori a Ucrainei (3 selecții, 1 gol). Produs 100% al academiei lui Dinamo Kiev, Ponomarenko a avut un sezon excelent în 2025-2026. În 31 de partide, în toate competițiile, atacantul a marcat 24 de goluri și a oferit 3 pase decisive.

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Vladislav Blănuță, cel mai scump transfer

În sezonul trecut, cel mai scump transfer pe care l-a făcut Dinamo Kiev a fost cel al lui Vladislav Blănuță (23 de ani). Ucrainenii au plătit 2 milioane de euro pentru a îl lua de la FC U Craiova. Înainte să plece din România, Blănuță a jucat sub formă de împrumut la U Cluj. Cu toate acestea, atacantul are șanse mici să își întâlnească fosta echipă. Blănuță nu a fost inclus în lotul lui Dinamo Kiev, care va face deplasarea în cantonamentul din Austria, și plecarea sa de la gruparea pregătită de Igor Kostyuk pare să reprezinte doar o chestiune de timp.

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Unde se va juca meciul Dinamo Kiev – U Cluj

Prima manșă a dublei Dinamo Kiev – U Cluj, din primul tur preliminar Europa League, se va juca la Lublin, în Polonia. Ucrainenii nu pot juca meciurile de acasă în țara lor din cauza războiului cu Rusia și a restricțiilor de securitate impuse de UEFA. Din acest motiv, Dinamo Kiev își desfășoară partidele europene pe terenuri neutre din străinătate, iar Lublin a fost ales ca variantă potrivită datorită proximității față de Ucraina și condițiilor bune pentru organizarea unui meci internațional.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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