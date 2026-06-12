U Cluj dă lovitura după golul marcat de Lukic la Mondiale. Câți bani primește de la FIFA datorită atacantului bosniac

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Jovo Lukic (27 de ani) a marcat în meciul Canada – Bosnia 1-1 și astfel ar putea contribui poate decisiv la o eventuală calificare a naționalei țării sale în fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial, chestiune care ar urma să aibă efecte pozitive din punct de vedere financiar pentru cei de la U Cluj. Asta pentru că la ediția din acest an a turneului final mondial FIFA a mărit considerabil fondul de premiere.

Jovo Lukic a marcat la Mondiale în meciul Canada – Bosnia 1-1

Astfel, pentru fiecare fotbalist dat la Mondial, clubul de care el aparține are garantată din partea forului internațional o sumă minimă de aproximativ 330.000 de dolari, doar pentru participarea la meciurile din faza grupelor. În mod evident, în cazul în care fotbalistul respectiv avansează în competiție, bonusul financiar primit de echipa lui de club crește.

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Iar acum, în baza acestui punct obținut grație , Bosnia are șanse destul de mari să treacă de faza grupelor și să ajungă astfel în „16”-imile de finală. Cu începere de la ediția din acest an, mai departe se califică în primul rând primele două clasate din fiecare grupă, ca și până acum, dar în plus mai ajung în faza următoare și cele mai bune 8 echipe de pe locurile 3 din cele 12 grupe.

Ce ar putea însemna acest lucru pentru U Cluj din punct de vedere financiar

Ceea ce înseamnă că există șanse mari ca anumite naționale să treacă mai departe chiar și cu doar 3 puncte obținute după cele 3 meciuri din faza grupelor. Bosnia are așadar deja un punct și mai are de jucat cu Elveția, dar și cu naționala din Qatar, una, cel puțin în teorie, mult inferioară. Concluzia care s-ar desprinde de aici ar fi că și coechipierii lui ar fi siguri de prezența în faza următoare de la Cupa Mondială în cazul unei victorii contra celor din Qatar.

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În acest scenariu, banii pe care ar urma să îi primească U Cluj în baza parcursului atacantului bosniac ar putea ajunge chiar și la peste 500.000 de dolari, sumă minimă, mai mult decât considerabilă deci, care ar mai putea crește în cazul în care naționala sa ar avansa chiar și mai mult în turneu. Chiar dacă , pentru că regulamentul FIFA prevede această chestiune în cazurile în care un anumit jucător evolua la startul preliminariilor pentru o echipă de club, iar în timpul turneului final pentru alta, cum se întâmplă aici, tot este clar că este vorba despre o sumă finală destul de bună pentru un club din SuperLiga.