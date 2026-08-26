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Universitatea Cluj continuă să se întărească după ce, în sezonul precedent, a ratat Cupa și campionatul. Clubul din Ardeal reinvestește banii încasați în schimbul lui Andrei Coubiș. Mijlocașul Luca Szimionaș a fost deja prezentat, iar la echipă va ajunge și Ioan Vermeșan, tot de la Hellas Verona.

U Cluj reinvestește milioanele luate pe Andrei Coubiș! Luca Szimionaș a semnat cu ardelenii

„Șepcile roșii” reinvestesc o parte din banii încasați în urma plecării lui Andrei Coubiș. Fundașul crescut în Italia a fost vândut în Championship, la Lincoln, pentru trei milioane de euro. Coubiș a petrecut doar jumătate de sezon în SuperLiga României, perioadă în care a reușit să impresioneze.

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Mijlocașul de 19 ani a fost deja prezentat oficial de Universitatea Cluj, după ce ardelenii au ajuns la un acord cu Hellas Verona. Tânărul fotbalist a semnat un contract valabil pentru următorii patru ani.

Ioan Vermeșan merge la U Cluj sub formă de împrumut

Campania nu se oprește însă aici. Universitatea Cluj pregătește încă o mutare de la . Conform jurnalistului român , Ioan Vermeșan este următorul fotbalist care urmează să ajungă pe Cluj Arena. Atacantul român face parte din aceeași generație de tineri crescuți în fotbalul italian și ar urma să mărească variantele din ofensiva „Șepcilor roșii”. Ardelenii îl aduc de la Verona sub formă de împrumut.

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Universitatea Cluj a avut mari probleme în ultimele sezoane din cauza regulii U21. Neluțu Sabău și Cristiano Bergodi au avut bătăi de cap în alcătuirea primului „11”. S-au încercat mai multe variante, însă tinerii ardelenilor nu au dat randamentul așteptat. Acum, Ioan Vermeșan și Luca Szimionaș par să fie jucători care pot avea un rol important în echipă.

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Atât Luca Szimionaș, cât și Ioan Vermeșan au reprezentat România la nivel de juniori. Szimionaș a evoluat pentru selecționatele U17, U18 și U19, în timp ce Vermeșan a fost convocat la mai multe reprezentative juvenile ale „tricolorilor”.