U Cluj – Dinamo a început în Antalya, cu 10 zile mai devreme. Cum s-au salutat Bergodi și Kopic. Video

Duelurile tari din SuperLiga au început încă din Antalya. Cum au fost surprinși Cristiano Bergodi și Zeljko Kopic, antrenorii lui U Cluj și Dinamo, în cantonamentul din Turcia.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
07.01.2026 | 17:55
U Cluj Dinamo a inceput in Antalya cu 10 zile mai devreme Cum sau salutat Bergodi si Kopic Video
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Primul duel între U Cluj și Dinamo înaintea celui din SuperLiga. Ce și-au spus Bergodi și Kopic când s-au văzut. Sursa Foto: FANATIK.
Microbiștii numără zilele până la reluarea SuperLigii, însă echipele lor favorite sunt angrenate momentan în cantonamentul de iarnă. FANATIK a surprins deja primele „scântei” înaintea duelului U Cluj – Dinamo. Cum s-au salutat antrenorii celor două echipe.

Salutul dintre Bergodi și Kopic în Antalya. Ce și-au spus, de fapt, cei doi antrenori

Majoritatea echipelor din SuperLiga sunt concentrate în această perioadă în cantonamentul de iarnă din Antalya, astfel că întâlnirile sau chiar spionajele nu sunt evenimente neobișnuite.

U Cluj, echipa despre care FANATIK a aflat că a semnat cu tânărul Andrei Coubiş, a cedat în primul meci de verificare cu 1-2 în fața celor de la Fatih Karagumruk. Miercuri, 7 ianuarie, Dinamo a jucat în compania elvețienilor de la Young Boys.

Înaintea meciului „câinilor”, FANATIK a surprins o primă „confruntare” dintre U Cluj și Dinamo, echipe ce se vor întâlni direct duminica viitoare, pe 18 ianuarie, în etapa a 22-a din SuperLiga.

Mai exact, antrenorii Cristiano Bergodi și Zeljko Kopic s-au îmbrățișat cu zâmbetul pe buze atunci când s-au văzut. Croatul a fost cel care a inițiat contactul, iar italianul i-a spus: „Ai echipă bună!”. „Aaa, îmi ‘dai calde’ acum că vine meciul direct”, a replicat antrenorul lui Dinamo.

Cristiano Bergodi Zeljko Kopic U Cluj Dinamo Antalya
Întâlnirea dintre staff-ul lui U Cluj și cel al lui Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK.

Cristiano Bergodi a spionat-o pe Dinamo

Totuși, dincolo de întâlnirea prietenoasă s-a aflat și un gest tipic între două rivale. Cristiano Bergodi și staff-ul său au urmărit cu atenție partida dintre Dinamo și Young Boys. Astfel, italianul a apucat să vadă noile planuri și idei de joc ale echipei din „Ștefan cel Mare”, în speranța unui rezultat mare la duelul de peste 11 zile.

De asemenea, printre cei care au studiat-o pe Dinamo au fost și sibienii de la Hermannstadt, echipa unde evoluează tânărul Kevin Ciubotaru, cel cu care FANATIK a discutat despre despre negocierile cu FCSB.

Cristiano Bergodi Zeljko Kopic U Cluj Dinamo Antalya
Bergodi a studiat-o pe Dinamo. Sursa Foto: FANATIK.

U Craiova, analizată de cei de la Petrolul

O altă echipă urmărită de viitoarea adversară din SuperLiga a fost Universitatea Craiova. Oltenii au jucat în compania turcilor de la Konyaspor, iar reprezentanții Petrolului au venit să îi vadă pe elevii lui Filipe Coelho la treabă. Ploieștenii vor primi vizita Craiovei luni, 19 ianuarie, într-o partidă ce va conta pentru etapa cu numărul 22 din SuperLiga.

Oficialii Petrolului au venit să urmărească Craiova
U Craiova a fost urmărită de reprezentanții Petrolului, viitoarea adversară din SuperLiga. Sursa Foto: FANATIK
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
