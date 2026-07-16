U Cluj – Dinamo Kiev, LIVE VIDEO în Europa League, turul I preliminar, retur. Calificarea se decide pe Cluj Arena

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Universitatea Cluj este la 90 de minute de unul dintre cele mai importante rezultate europene din ultimii ani. După remiza albă din tur, 0-0 pe terenul neutru din Polonia, „Șepcile roșii” primesc vizita lui Dinamo Kiev în manșa secundă a turului I preliminar din UEFA Europa League, unde miza este calificarea în faza următoare a competiției.

U Cluj: Michael – Stanojev, Cristea, Codrea, Chipciu – Pedro Pinho, Drammeh – Ștefănescu, Bic, Mendy – Macalou. Rezerve: Lefter, Coșa, Chinteș, Trică, Nistor, Adams, Chukwu, Poulolo, Aliev, Techereș, Simion. Antrenor: C. Bergodi

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Dinamo Kiev: Neshcheret – Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak – Pikhalonok, Brazhko, Shaparenko – Voloshyn, Ponomarenko, Redushko. Rezerve: Olkhovyi, Surkis, Vivcharenko, Yarmolenko, Korobov, Rubchynskyi, Ogundana, Lonwijk, Malysh, Buialskyi, Guerrero, Thiare. Antrenor: I. Kostiuk.

U Cluj – Dinamo Kiev, live video în turul I preliminar de Europa League, retur

U Cluj – Dinamo Kiev se joacă joi, 16 iulie 2026, de la ora 20:30, pe Cluj Arena, în manșa secundă a turului I preliminar din UEFA Europa League. După 0-0 în partida tur disputată la Lublin, în Polonia, calificarea rămâne complet deschisă înaintea duelului decisiv din Transilvania.

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Cine arbitrează U Cluj – Dinamo Kiev și ce brigadă a fost delegată

Meciul va fi arbitrat de o brigadă galeză, cu Iwan Arwel Griffith la centru, Johnathon Bryant și Harry Hendricks la tușe, iar John Andrew Jones rezervă. În camera VAR se vor afla olandezii Jeroen Manschot (principal) și Erwin Blank (asistent).

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Ce urmează pentru câștigătoarea dublei

Câștigătoarea dintre U Cluj și Dinamo Kiev va întâlni în turul al doilea preliminar al Europa League formația greacă PAOK Salonic. În schimb, echipa eliminată va continua parcursul european în preliminariile UEFA Conference League. În turul 2 preliminar din Conference așteaptă SK Brann să-și afle adversara.

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Istoricul meciurilor Universitatea Cluj – Dinamo Kiev. Statistică oficială

Returul de pe Cluj Arena reprezintă al doilea duel oficial dintre cele două formații. În prima manșă, disputată pe Arena Lublin, într-un meci în care portarul Neofytos Michael a avut mai multe intervenții decisive

Cine transmite la TV meciul U Cluj – Dinamo Kiev

Partida U Cluj – Dinamo Kiev, programată joi, 16 iulie 2026, de la ora 20:30, va fi transmisă în România de Digi Sport și Prima Sport, atât la televizor, cât și online prin platformele proprii de streaming.

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Cote pariuri Universitatea Cluj – Dinamo Kiev în Europa League

La fel ca în tur, Dinamo Kiev e marea favorită. Ucrainenii au 1,69 la victorie, în timp ce gazdele din Cluj au primit 4,70. Remiza se poate dovedi foarte profitabilă, grație cotei de 3,75. În tur, U Cluj a reușit să iasă de pe teren fără gol primit, deși a fost presată continuu. Nu mai puțin de 27 de șuturi a trimis Dinamo Kiev spre poartă, dar doar 6 au prins cadrul porții. Un nou rezultat de egalitate ar trimite meciul în prelungiri și, în final, la lovituri de la 11 metri. Iar U Cluj nu are cele mai frumoase amintiri recente pe această temă. Tocmai .

Urmărește în timp real U Cluj – Dinamo Kiev, live text pe FANATIK

U Cluj – Dinamo Kiev va fi live text și video pe FANATIK. Nu rata niciun moment din confruntarea care poate duce Universitatea Cluj în turul al doilea preliminar al Europa League. Vei găsi aici fazele importante ale jocului, reacțiile de la final și declarațiile antrenorilor. Rezultatul din tur: Dinamo Kiev – U Cluj 0-0. Calificarea se decide pe Cluj Arena.