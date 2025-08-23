LIVE

U Cluj – Dinamo, live video în etapa a 7-a din SuperLiga. A început duelul de pe Cluj Arena

U Cluj primește vizita celor de la Dinamo sâmbătă, 23 august, de la 21:30. Pe site-ul Fanatik.ro poți afla totul despre meciul dintre cele două formații.
Iulian Stoica
23.08.2025 | 21:27
U Cluj Dinamo live video in etapa a 7a din SuperLiga A inceput duelul de pe Cluj Arena
U Cluj - Dinamo va avea loc în etapa a 7-a din SuperLiga. Sursă foto: Colaj Fanatik

SuperLiga continuă cu etapa a 7-a, iar U Cluj primește vizita celor de la Dinamo în această rundă. „Șepcile roșii” vin după o victorie la limită cu Farul Constanța, în timp ce Dinamo a remizat acasă cu UTA. Pe Fanatik.ro ai la dispoziție toate detaliile despre acest duel.

Live Update: U Cluj – Dinamo 0-0

Min. 1: A început partida.

UPDATE: Echipele de start la meciul U Cluj – Dinamo

  • U Cluj: Chirilă – Mikanovic, Codrea, Artean, Chipciu – Simion, Murgia – Bic, Nistor, Gheorghiță – Lukic. Rezerve: Gertmonas, Lefter, Chinteș, Capradossi, Cisse, Miguel Silva, Drammeh, Barstan, Bota, Fabry, Trică, Macalou. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.
  • Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi. Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcalău, Tabuncic, Bordușanu, Caragea, Toader, Sivis, Soro, Bărbulescu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic.

Live video U Cluj – Dinamo, în etapa a 7-a din SuperLiga. Duel de foc pe „Cluj Arena”

Duelul U Cluj – Dinamo, din etapa cu numărul 7 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Echipa Ioan Ovidiu Sabău va fi gazdă în confruntarea care va avea loc sâmbătă, 23 august, și al cărei fluier de start se va auzi la ora 21:30.

U Cluj vine cu o doză mare de moral după victoria din deplasare cu Farul Constanța (0-1). În ciuda faptului că a văzut cartonașul roșu încă din minutul 10, formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău a rezistat atacurilor trimise de elevii lui Ianis Zicu și astfel că s-au întors acasă cu cele 3 puncte. În același timp, în cadrul echipei este și o situație tensionată, Mamadou Thiam ajungând „forțat” la FCSB.

De cealaltă parte, Dinamo vine după remiza în fața lui UTA. În ciuda unui start slab de stagiune, „câinii” au obținut victorii importante cu FCSB și Metaloglobus și astfel că se clasează pe treapta a 8-a, cu 9 puncte, înaintea duelului cu U Cluj. Meciul se anunță a fi unul spectaculos, atmosfera din tribune urmând a fi întreținută de galeriile înfrățite ale celor două formații.

Cine transmite la TV U Cluj – Dinamo din etapa 7 a SuperLigii

Meciul dintre U Cluj și Dinamo poate fi urmărit atât la TV, cât și în mediul online. Microbiștii pot vedea partida grație posturilor Prima Sport 1 și Digi Sport 1, care vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de asemenea de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va însoți în permanență și vă va pune la dispoziție acest meci. Veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 7-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 22 august:

  • UTA – Unirea Slobozia 1-1
  • Metaloglobus – Rapid 1-2

Sâmbătă, 23 august

  • FC Botoșani – Csikszereda 3-1
  • Ora 21:30: U Cluj – Dinamo

Duminică, 24 august:

  • Ora 16:15: Oțelul Galați – CFR Cluj
  • Ora 18:30: Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești
  • Ora 21:30: FCSB – FC Argeș
Luni, 25 august:

  • Ora 19:00: FC Hermannstadt – Farul Constanța

Cum arată clasamentul înainte de U Cluj – Dinamo

sup

Cotele la pariuri pentru duelul U Cluj – Dinamo

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, U Cluj. Victoria „șepcilor roșii” este cotată cu 2,25, în timp ce un succes al celor de la Dinamo are cota 3,30 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,40. Pentru cei care preferă să mizeze pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,90.

Vezi live video U Cluj – Dinamo, în etapa 7 din Superliga. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul dintre U Cluj și Dinamo sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Ioan Ovidiu Sabău, Zeljko Kopic, Alexandru Chipciu și Cătălin Cîrjan pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

