U Cluj – Dinamo LIVE în SuperLiga. Duel de foc și statistici OPTA în timp real

U Cluj și Dinamo se întâlnesc sâmbătă, 23 mai, de la ora 20:30. Ardelenii vor să își ia rămas bun de la suporteri cu o victorie pe teren propriu, în timp ce „câinii” se „încălzesc” pentru barajul final pentru Conference League. Va fi interesant de urmărit cum va fi abordat acest meci de către ambele formații. Rămâi pe site pentru a fi la curent cu absolut toate detaliile.

U Cluj – Dinamo , etapa 10 play off, SuperLiga. Pe ce loc termină cele două formații

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri A = assist CR = cartonașe roșii CG = cartonașe galbene CO = cornere Ș = șuturi ȘP = șuturi pe poartă OF = offsideuri FC = faulturi comise FP = faulturi permis PAR = parade ale portarilor.

Play-off Play-out Sezon regulat # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Univ. Craiova 9 6 1 2 12 6 +6 49 2 U Cluj 9 6 0 3 12 10 +2 45 3 CFR Cluj 10 4 4 2 8 7 +1 43 4 Dinamo 9 3 3 3 12 11 +1 38 5 Rapid 9 1 2 6 8 14 -6 33 6 FC Argeş 10 1 4 5 6 10 -4 32 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ UTA 9 5 2 2 14 7 +7 39 2 ▼ FCSB 9 4 2 3 13 9 +4 37 3 ▲ Oțelul 9 4 2 3 17 15 +2 35 4 ▼ FC Botoşani 9 3 3 3 13 17 -4 33 5 Csikszereda 9 5 2 2 11 8 +3 33 6 Petrolul 9 2 3 4 9 15 -6 25 7 Farul 9 1 3 5 8 11 -3 25 8 Hermannstadt 9 3 4 2 13 10 +3 25 9 Un. Slobozia 9 2 3 4 11 13 -2 22 10 Metaloglobus 9 2 4 3 10 14 -4 16 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Univ. Craiova 30 17 9 4 53 27 +26 60 2 ▲ Rapid 30 16 8 6 47 30 +17 56 3 ▼ U Cluj 30 16 6 8 48 27 +21 54 4 ▼ CFR Cluj 30 15 8 7 49 40 +9 53 5 ▼ Dinamo 30 14 10 6 42 28 +14 52 6 FC Argeş 30 15 5 10 37 28 +9 50 7 ▼ FCSB 30 13 7 10 48 40 +8 46 8 ▼ UTA 30 11 10 9 39 44 -5 43 9 ▼ FC Botoşani 30 11 9 10 37 29 +8 42 10 ▼ Oțelul 30 11 8 11 39 32 +7 41 11 ▼ Farul 30 10 7 13 39 37 +2 37 12 ▼ Petrolul 30 7 11 12 24 31 -7 32 13 ▼ Csikszereda 30 8 8 14 30 58 -28 32 14 ▼ Un. Slobozia 30 7 4 19 27 46 -19 25 15 ▼ Hermannstadt 30 5 8 17 29 50 -21 23 16 ▼ Metaloglobus 30 2 6 22 25 66 -41 12

U Cluj, echipa care a pierdut într-o săptămână și , dar și în fața aceluiași adversar, Universitatea Craiova, vrea să încheie totuși sezonul cu un succes pe teren propriu. . Dincolo, .

Unde se vede U Cluj – Dinamo la televizor

Meciul dintre U Cluj și Dinamo poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul Fanatik.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT.

Cine arbitrează U Cluj – Dinamo

CCA a decis ca ultimul meci dintre U Cluj și Dinamo din acest sezon să fie condus de către Vlad Baban (Iași). Acesta va fi asistat de tușierii Marius Badea și Daniela Constantinescu, iar cel de-al patrulea oficial va fi Gabriel Mihuleac. În camera VAR se vor afla Radu Petrescu și Lucian Rusandu.

Echipe probabile U Cluj – Dinamo

Chiar dacă este ultimul joc al sezonului, o victorie este bine venită în cazul ambelor tabere. Iată cum ar putea arăta formulele de start ale celor două echipe pentru acest joc:

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Drammeh, Bic, Nistor – Macalou, Lukic, El Sawy.

Dinamo: Epassy – Țicu, Boateng, Duțu, Stoioanov- Mihai, Gnahore, Cîrjan – Tarbă, Pușcaș, Pop

Ce absenți sunt la U Cluj, cine nu joacă la Dinamo

U Cluj nu va conta pe fotbaliști precum Andrei Artean sau Alin Chinteș. De partea opusă, „câinii” au mai mulți indisponibili înaintea meciului, neputând / nefiind siguri că pot conta pe Daniel Armstrong, Karamoko, Mazilu, Sivis și Soro.

Program și rezultate etapa 10, play off Superliga

Iată programul ultimei etape din play-off-ul acestui sezon de SuperLiga. Runda se deschide vineri, cu meciul dintre CFR Cluj și FC Argeș. Rapid – U Craiova va trage cortina peste această stagiune luni.

Vineri, 22 mai

Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – FC Argeș

Sâmbătă, 23 mai

Ora 20.30 Universitatea Cluj – Dinamo

Luni, 25 mai

Ora 20.30 FC Rapid – Universitatea Craiova

Clasament play off Superliga

Înaintea ultimei etape, Craiova este și va rămâne lider.