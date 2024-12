U Cluj este în căutarea unui patron puternic. Mesaj de ultimă oră al lui Radu Constantea: câți bani trebuie investiți

Radu Constantea a solicitat public, într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, un investitor pentru U Cluj. însă au înregistrat trei înfrângeri consecutive.

Radu Constantea a transmis că la U Cluj este dorit un nou patron

În acest context, Constantea a explicat că echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău are nevoie de susținere din mediul privat pentru a se menține în vârful ierarhiei pe parcursul unui sezon întreg.

Președintele ardelenilor a subliniat că un patron ar avea două avantaje majore la U Cluj. Nu ar trebui să plătească vreun ban pentru achiziționarea clubului și nu s-ar confrunta cu datorii.

Referitor la , Radu Constantea a susținut că nu are nicio informație în această privință. Totuși, Banca Transilvania este văzută de el drept varianta ideală pentru acest rol.

”Banca Transilvania este unul dintre principalii sponsori ai noștri. Au fost alături de noi și în Liga 4. Au dat boostul necesar pentru a convinge și alte companii să fie alături de noi. La ora actuală nu știu despre această intenție de a se implica printr-un asemenea buget.

Până la urmă este un mesaj pe care vreau să îl transmit către toată lumea din Cluj și din țară. Pentru a trece la următorul nivel, Universitatea Cluj are nevoie de un partener! Indiferent că e vorba de o persoană, o companie, mai multe persoane, mai multe companii. Avem nevoie pentru a ne crește nivelul de un astfel de ajutor.

Constantea: ”Ar fi o variantă ideală pentru noi Banca Transilvania”

Cred că suntem una dintre echipele cu cea mai stabilă situație financiară. Orice investitor care s-ar alătura sau sponsor care vrea să se implice mult mai mult n-ar trebui să plătească nicio datorie. Nu ar trebui să plătească niciun ban pentru a achiziționa clubul.

Toți banii care s-ar investi ar fi pentru dezvoltarea viitoare a clubului. Cred că este un moment propice pentru o companie și pentru noi. Ne aflăm într-un moment bun din punct de vedere sportiv. Suntem în continuare pe locul doi.

Repet, avem stabilitate, nu avem nicio datorie. Și cred că poate fi un moment oportun. Ar fi o variantă ideală pentru noi Banca Transilvania. Sunt partenerii noștri de atâția ani. Dar nu am această informație”, a declarat Radu Constantea, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un investitor la U Cluj

Oficialul grupării clujene a precizat și care sunt condițiile pe care le are de îndeplinit un om de afaceri pentru a deveni patron la U Cluj. Acesta trebuie să vină cu un plan de investiții pe o perioadă cuprinsă minimum între trei și cinci ani. Circa cinci milioane de euro pe an ar fi suma ideală pentru ca ”șepcile roșii” să se bată la podium sau chiar și la titlu, potrivit lui Constantea.

”Orice investitor trebuie să vină să garanteze pentru o perioadă de minimum trei, cinci ani. Și când vine cu planul ne dăm seama cât de serios este. Suma necesară nu este o sumă minimă sau maximă. Este totuși o sumă care poate să ducă Universitatea Cluj la următorul nivel.

Astăzi Universitatea Cluj, real, din perspectiva bugetului este undeva între șase virgulă cinci și șapte milioane de euro pe an. (Horia Ivanovici: Dacă cineva garantează cu cinci milioane de euro pe an, bănuiesc că este primit cu brațele deschide la banii aceștia). Absolut! Eu cred că la această sumă Universitatea Cluj are șanse reale să se bată pentru primele trei locuri. (Horia Ivanovici: Poate chiar la titlu) Sigur, de ce nu?”, a adăugat Constantea.

U Cluj își caută patron! Mesajul lui Radu Constantea