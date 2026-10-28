U Cluj exultă după 3-1 în Gruia cu CFR Cluj: „Suntem favoriții grupei!”

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U Cluj s-a impus încă o dată pe terenul CFR-ului cu 3-1, dar . „Șepcile Roșii” au făcut un pas important către sferturile competiției, iar Cristiano Bergodi și jucătorii săi au savurat din plin acest sucees.

Cristiano Bergodi și-a lăudat echipa după CFR – U Cluj 1-3. Care a fost singurul minus găsit

Cristiano Bergodi și a câștigat meciul cu CFR Cluj. Antrenorul „studenților” și-a felicitat jucătorii pentru prestația avută, mai puțin pe Issouf Macalou, care a comis penalty-ul din care gazdele au marcat chiar înaintea pauzei. Italianul este cu gândul deja la meciul din campionat cu FCSB, pe care îl consideră unul extrem de dificil. „Am făcut un meci foarte bun din toate punctele de vedere, mai ales ca joc. Am avut trasee foarte bune, o structură de joc bună și am reușit să îi desfacem. Am plimbat mingea bine pe teren și am avut răbdare. Mă bucur pentru asta și îi felicit pe băieți, au făcut un meci foarte bun. Am avut emoții când au dat gol, a fost un pic de neglijență. Macalou a făcut, per total, un meci foarte bun, dar acolo trebuia să degajeze mingea.

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Am vorbit în vestiar la finalul primei reprize, pentru că ei au căpătat încredere. Dar repriza a doua a confirmat că suntem o echipă bună. Lukic spune tot timpul că este obosit, dar tot timpul dă gol. Mă bucur pentru el, este un atacant care concretizează tot ce facem noi. Avem un atac bun, ducem mingi în careu, creăm ocazii. Acum trebuie să reglăm lucrurile întâmplate în ultimul timp. Încet-încet, revenim la standardul nostru. Acum suntem favoriții grupei. Avem un meci cu o echipă din Liga a treia, o echipă de tineri. Vom încerca să îl câștigăm și să ajungem pe primul loc. Meciul cu FCSB este foarte important, fiecare victorie aduce un moral bun. Va fi un meci foarte greu cu FCSB, dar măcar va fi un meci frumos luni seară”, a spus Cristiano Bergodi după CFR – U Cluj 1-3.

Jovo Lukic crede că U Cluj va câștiga grupa din Cupă

Jovo Lukic a marcat în victoria cu CFR Cluj din penalty și a contribuit astfel la succesul echipei sale. Atacantul bosniac consideră că U Cluj este favorită să câștige grupa după ultima etapă, având deja 6 puncte. „Mulțumesc fanilor și vreau să-mi felicit colegii pentru victorie. Sunt puțin obosit, sunt multe meciuri, mai vin și altele. Pot fi și mai bun, fac tot ce pot ca să-mi îmbunătățesc nivelul de joc. Dacă câștigăm, terminăm învingători în grupă. Bineînțeles că suntem favoriți să câștigăm grupa, avem 6 puncte. Nu pot să vorbesc și nici nu mă interesează foarte mult problemele CFR-ului, sunt parte din Universitatea Cluj”, a declarat Jovo Lukic la Digi Sport.

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Marius Ștefănescu vrea să câștige Cupa și cu U Cluj

Marius Ștefănescu a marcat primul gol al derby-ului cu CFR Cluj. Jucătorul care are două Cupe în palmares cu Sepsi a spus că vrea încă una și cu U Cluj, formația cu care a semnat în vara acestui an și unde colaborează tot cu cel cu care reușise să pună mâna pe precedentele trofee, Cristiano Bergodi. „O victorie meritată, zic eu. Mă bucur că am și reușit să înscriu. Cred că am controlat meciul din primul minut. Am avut mingea mai mult și cred că am gestionat bine unele momente și acolo s-a făcut diferența. Mai avem un meci, avem 6 puncte.

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La fotbal, știți cum este, ne luăm toate măsurile de siguranță. Sper să nu fie nicio problemă și să ne calificăm de pe primul loc. Am câștigat două trofee și îmi doresc să-l câștig și pe al treilea cu Universitatea. Cum se întâmplă la toate echipele, sunt perioade și perioade. Am avut acea perioadă, trei meciuri n-am câștigat. Ușor-ușor, cred că am intrat pe un drum bun și sper să continuăm tot la fel. Va fi dificil următorul meci cu FCSB, altă competiție. Știm la ce ne așteptăm luni, sper să câștigăm”, a declarat și Marius Ștefănescu.