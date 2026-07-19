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U Cluj – Farul Constanța, etapa 1 SuperLiga. Echipele de start: Alibek versus Alibec

U Cluj - Farul Constanța, SuperLiga, etapa 1. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei ce va avea loc pe Cluj Arena.
Iulian Stoica
19.07.2026 | 15:55
U Cluj Farul Constanta etapa 1 SuperLiga Echipele de start Alibek versus Alibec
SPECIAL FANATIK
U Cluj și Farul Constanța se duelează în prima etapă din SuperLiga. Foto: Colaj Fanatik
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U Cluj și Farul Constanța se întâlnesc în prima etapă a Superligii 2026-2027. Meciul se joacă duminică, 19 iulie, de la ora 17:00. Ardelenii s-au impus în ultimele două meciuri disputate cu formația de la malul mării, de fiecare dată la limită, 1-0.

U Cluj – Farul Constanța în etapa 1 de SuperLiga

U Cluj și Farul Constanța intră în luptă, în noul sezon al SuperLigii României. În primele două ne-am bucurat de meciuri neașteptat de bune, astfel că ne dorim ca duelul de pe Cluj Arena să se ridice la nivelul așteptărilor, în condițiile în care elevii lui Cristiano Bergodi trebuie să își îmbunătățească moralul după eliminarea din Europa League.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 1
U Cluj
Farul
Arbitri
Arbitru centru: S. Kovacs Arbitru asistent 1: M. Badea Arbitru asistent 2: A. Vornicu Al patrulea oficial: D. Buzărnescu VAR: V. Flueran Asistent VAR: F. Mazilu

Clasamentul SuperLigii

Deși este mult prea devreme pentru a vorbi despre clasament, o victorie la scor a ardelenilor i-ar putea duce încă din prima etapă pe primul loc, însă acest lucru va fi extrem de dificil, întrucât Farul Constanța este o echipă de luat în seamă.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Univ. Craiova 1 1 0 0 4-0 3
2 FCSB 1 1 0 0 2-0 3
3 Oțelul 1 1 0 0 2-1 3
4 FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1
5 FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1
6 Corvinul 0 0 0 0 0-0 0
7 Csikszereda 0 0 0 0 0-0 0
8 Dinamo 0 0 0 0 0-0 0
9 Farul 0 0 0 0 0-0 0
10 Petrolul 0 0 0 0 0-0 0
11 Rapid 0 0 0 0 0-0 0
12 Sepsi OSK 0 0 0 0 0-0 0
13 U Cluj 0 0 0 0 0-0 0
14 CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0
15 FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0
16 UTA 1 0 0 1 0-4 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Aici veți putea urmări toate statisticile în timp real, de la echipa ce are posesia, până la șuturile pe poartă, cornere sau deposedări. Bineînțeles, fotbalul se joacă pe goluri, așa că nu întotdeauna cifrele spun totul despre o partidă.

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Toți
U Cluj
Farul
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 Ş. Lefter
33 J. Stanojev
27 A. Chipciu
94 O. Bic
6 I. Cristea
8 D. Codrea
10 D. Nistor
7 M. Drammeh
25 A. Aliev
19 I. Macalou
14 M. Ștefănescu
22 F. Poulolo
46 N. Michael
20 G. Ibuchi Chukwu Jr.
59 I. Techereș
18 P. Almeida Pinho
9 A. Trică
99 T. Coşa
98 G. Simion
96 L. Pall
2 A. Chinteș
29 O. Mendy
12 A. Friday
12 R. Munteanu
22 D. Sîrbu
3 V. Țicu
23 T. Njiké
6 V. Dican
17 I. Larie
70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi
8 I. Vînă
7 D. Alibec
19 A. Doicaru
10 E. Sylvestre Negadi
71 R. Tănasă
18 L. Banu
24 S. Bouzamoucha
33 J. Kaminski Borba Ferreira
4 G. Marins Silva
80 N. Popescu
30 N. Grigoryan
28 C. Sima
1 A. Buzbuchi
27 I. Cojocaru
29 A. Goncear
20 E. Radaslavescu

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

În această secțiune puteți vedea atunci când una dintre echipe marchează, dacă arbitrul avertizează vreun jucător sau dacă antrenorii vor lua decizia de a înlocui un fotbalist de pe teren cu unul mai proaspăt de pe banca de rezerve.

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Echipe U Cluj – Farul Constanța

Cristiano Bergodi va avea o misiune foarte complicată în acest start de sezon. Întrucât U Cluj mai are de disputat cel puțin două meciuri în UEFA Conference League, astfel că lotul trebuie întărit. O veste importantă este revenirea lui Jovo Lukic în România.

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U Cluj 4-3-3
1Ş. Lefter
33J. Stanojev
27A. Chipciu(cpt)
94O. Bic
6I. Cristea
8D. Codrea
10D. Nistor
7M. Drammeh
25A. Aliev
19I. Macalou
14M. Ștefănescu
Rezerve
46N. Michael
20G. Ibuchi Chukwu Jr.
59I. Techereș
18P. Almeida Pinho
22F. Poulolo
12A. Friday
9A. Trică
99T. Coşa
98G. Simion
96L. Pall
2A. Chinteș
29O. Mendy
Antrenor
C. Bergodi
Farul 4-3-3
12R. Munteanu
22D. Sîrbu
3V. Țicu
23T. Njiké
6V. Dican
17I. Larie(cpt)
70M. Alrich Mawulé Ahlinvi
8I. Vînă
7D. Alibec
19A. Doicaru
10E. Sylvestre Negadi
Rezerve
4G. Marins Silva
1A. Buzbuchi
20E. Radaslavescu
29A. Goncear
27I. Cojocaru
18L. Banu
71R. Tănasă
28C. Sima
30N. Grigoryan
33J. Kaminski Borba Ferreira
80N. Popescu
24S. Bouzamoucha
Antrenor
I. Sabău

U Cluj – Farul Constanța LIVE în SuperLiga, etapa 1

U Cluj se află în cea mai bună perioadă din istorie. Ardelenii au încheiat pe poziția secundă în sezonul recent încheiat și, totodată, s-a aflat în finala Cupei României. După două meciuri solide contra Dinamo Kiev, elevii lui Cristiano Bergodi trebuie să se concentreze și pe competițiile interne.

De partea cealaltă, pentru Farul Constanța e primul meci oficial al sezonului. Formația patronată de Gică Popescu vrea să evite play-out-ul, iar în acest sens a fost instalat pe bancă Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor al celor de la U Cluj.

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La ce oră se joacă U Cluj – Farul Constanța și cine transmite la TV

U Craiova – UTA Arad se joacă duminică, 19 iulie, de la ora 17:00, pe stadionul „Cluj Arena”. Partida poate fi văzută la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care vor transmite și sezonul 2026-2027 din SuperLiga. Dar și live stream pe Digi Online și PrimaPLAY.

Urmărește în timp real U Cluj – Farul Constanța, live text pe FANATIK

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meciul U Cluj – Farul Constanța. Pe parcursul duelului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la Cluj. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.

Cote pariuri U Cluj – Farul Constanța

U Cluj este una dintre favoritele la câștigarea campionatului, astfel că nu e de mirare că pornește cu prima șansă și în etapa 1 contra constănțenilor. Cotele la acest meci sunt 2,07 pentru „1”, 3,50 pentru „X” și 3,65 pentru „2”.

Ce urmează pentru U Cluj și Farul Constanța

După Farul Constanța, pentru U Craiova urmează duelul cu Brann, în turul II preliminar al Conference League. Programul nu e deloc ușor pentru ardeleni, care întâlnesc apoi Sepsi în etapa 2 și au returul cu Brann, în Norvegia. Elevii lui Ioan Ovidiu Sabău, însă, se pot concentra pe pregătirea meciurilor din campionat. În etapa 2, primesc vizita Corvinului, apoi joacă cu FCSB.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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