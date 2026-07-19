U Cluj – Farul Constanța, etapa 1 SuperLiga. Echipele de start: Alibek versus Alibec

U Cluj și Farul Constanța se întâlnesc în prima etapă a Superligii 2026-2027. Meciul se joacă duminică, 19 iulie, de la ora 17:00. Ardelenii s-au impus în ultimele două meciuri disputate cu formația de la malul mării, de fiecare dată la limită, 1-0.
U Cluj și Farul Constanța intră în luptă, în noul sezon al SuperLigii României. În primele două ne-am bucurat de meciuri neașteptat de bune, astfel că ne dorim ca duelul de pe Cluj Arena să se ridice la nivelul așteptărilor, în condițiile în care elevii lui Cristiano Bergodi trebuie să își îmbunătățească moralul după eliminarea din Europa League.
Deși este mult prea devreme pentru a vorbi despre clasament, o victorie la scor a ardelenilor i-ar putea duce încă din prima etapă pe primul loc, însă acest lucru va fi extrem de dificil, întrucât Farul Constanța este o echipă de luat în seamă.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▼
|Univ. Craiova
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2▼
|FCSB
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3▼
|Oțelul
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4▼
|FC Botoşani
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|5▼
|FC Voluntari
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|6▼
|Corvinul
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7▼
|Csikszereda
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8▼
|Dinamo
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9▼
|Farul
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10▼
|Petrolul
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11▼
|Rapid
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12▼
|Sepsi OSK
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13▼
|U Cluj
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14▼
|CFR Cluj
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15▼
|FC Argeș
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16▼
|UTA
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Aici veți putea urmări toate statisticile în timp real, de la echipa ce are posesia, până la șuturile pe poartă, cornere sau deposedări. Bineînțeles, fotbalul se joacă pe goluri, așa că nu întotdeauna cifrele spun totul despre o partidă.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|1 Ş. Lefter
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|33 J. Stanojev
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 A. Chipciu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|94 O. Bic
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 I. Cristea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 D. Codrea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 D. Nistor
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 M. Drammeh
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|25 A. Aliev
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 I. Macalou
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|14 M. Ștefănescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 F. Poulolo
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|46 N. Michael
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 G. Ibuchi Chukwu Jr.
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|59 I. Techereș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 P. Almeida Pinho
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 A. Trică
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|99 T. Coşa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|98 G. Simion
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|96 L. Pall
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 A. Chinteș
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 O. Mendy
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|12 A. Friday
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|12 R. Munteanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 D. Sîrbu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|3 V. Țicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 T. Njiké
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 V. Dican
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 I. Larie
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 I. Vînă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 D. Alibec
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 A. Doicaru
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 E. Sylvestre Negadi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|71 R. Tănasă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 L. Banu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|24 S. Bouzamoucha
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|33 J. Kaminski Borba Ferreira
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 G. Marins Silva
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|80 N. Popescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 N. Grigoryan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|28 C. Sima
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1 A. Buzbuchi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 I. Cojocaru
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|29 A. Goncear
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 E. Radaslavescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
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|–
|–
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|–
În această secțiune puteți vedea atunci când una dintre echipe marchează, dacă arbitrul avertizează vreun jucător sau dacă antrenorii vor lua decizia de a înlocui un fotbalist de pe teren cu unul mai proaspăt de pe banca de rezerve.
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Cristiano Bergodi va avea o misiune foarte complicată în acest start de sezon. Întrucât U Cluj mai are de disputat cel puțin două meciuri în UEFA Conference League, astfel că lotul trebuie întărit. O veste importantă este revenirea lui Jovo Lukic în România.
U Cluj se află în cea mai bună perioadă din istorie. Ardelenii au încheiat pe poziția secundă în sezonul recent încheiat și, totodată, s-a aflat în finala Cupei României. După două meciuri solide contra Dinamo Kiev, elevii lui Cristiano Bergodi trebuie să se concentreze și pe competițiile interne.
De partea cealaltă, pentru Farul Constanța e primul meci oficial al sezonului. Formația patronată de Gică Popescu vrea să evite play-out-ul, iar în acest sens a fost instalat pe bancă Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor al celor de la U Cluj.
U Craiova – UTA Arad se joacă duminică, 19 iulie, de la ora 17:00, pe stadionul „Cluj Arena”. Partida poate fi văzută la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care vor transmite și sezonul 2026-2027 din SuperLiga. Dar și live stream pe Digi Online și PrimaPLAY.
Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meciul U Cluj – Farul Constanța. Pe parcursul duelului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la Cluj. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.
U Cluj este una dintre favoritele la câștigarea campionatului, astfel că nu e de mirare că pornește cu prima șansă și în etapa 1 contra constănțenilor. Cotele la acest meci sunt 2,07 pentru „1”, 3,50 pentru „X” și 3,65 pentru „2”.
După Farul Constanța, pentru U Craiova urmează duelul cu Brann, în turul II preliminar al Conference League. Programul nu e deloc ușor pentru ardeleni, care întâlnesc apoi Sepsi în etapa 2 și au returul cu Brann, în Norvegia. Elevii lui Ioan Ovidiu Sabău, însă, se pot concentra pe pregătirea meciurilor din campionat. În etapa 2, primesc vizita Corvinului, apoi joacă cu FCSB.