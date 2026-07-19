U Cluj – Farul Constanța, etapa 1 SuperLiga. Echipele de start: Alibek versus Alibec

ADVERTISEMENT

U Cluj și Farul Constanța se întâlnesc în prima etapă a Superligii 2026-2027. Meciul se joacă duminică, 19 iulie, de la ora 17:00. Ardelenii s-au impus în ultimele două meciuri disputate cu formația de la malul mării, de fiecare dată la limită, 1-0.

U Cluj – Farul Constanța în etapa 1 de SuperLiga

U Cluj și Farul Constanța intră în luptă, în noul sezon al SuperLigii României. În primele două ne-am bucurat de meciuri neașteptat de bune, astfel că ne dorim ca duelul de pe Cluj Arena să se ridice la nivelul așteptărilor, în condițiile în care elevii lui Cristiano Bergodi trebuie să își îmbunătățească moralul după eliminarea din Europa League.

ADVERTISEMENT

Superliga · Sezon regulat · Etapa 1 U Cluj 2026-07-19T14:00:00Z Farul Arbitri Arbitru centru: S. Kovacs Arbitru asistent 1: M. Badea Arbitru asistent 2: A. Vornicu Al patrulea oficial: D. Buzărnescu VAR: V. Flueran Asistent VAR: F. Mazilu

Clasamentul SuperLigii

Deși este mult prea devreme pentru a vorbi despre clasament, o victorie la scor a ardelenilor i-ar putea duce încă din prima etapă pe primul loc, însă acest lucru va fi extrem de dificil, întrucât Farul Constanța este o echipă de luat în seamă.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▼ Univ. Craiova 1 1 0 0 4-0 3 2 ▼ FCSB 1 1 0 0 2-0 3 3 ▼ Oțelul 1 1 0 0 2-1 3 4 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 5 ▼ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 6 ▼ Corvinul 0 0 0 0 0-0 0 7 ▼ Csikszereda 0 0 0 0 0-0 0 8 ▼ Dinamo 0 0 0 0 0-0 0 9 ▼ Farul 0 0 0 0 0-0 0 10 ▼ Petrolul 0 0 0 0 0-0 0 11 ▼ Rapid 0 0 0 0 0-0 0 12 ▼ Sepsi OSK 0 0 0 0 0-0 0 13 ▼ U Cluj 0 0 0 0 0-0 0 14 ▼ CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0 15 ▼ FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0 16 ▼ UTA 1 0 0 1 0-4 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Aici veți putea urmări toate statisticile în timp real, de la echipa ce are posesia, până la șuturile pe poartă, cornere sau deposedări. Bineînțeles, fotbalul se joacă pe goluri, așa că nu întotdeauna cifrele spun totul despre o partidă.

ADVERTISEMENT

Toți U Cluj Farul Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 1 Ş. Lefter – – – – – – – – – – – 33 J. Stanojev – – – – – – – – – – – 27 A. Chipciu – – – – – – – – – – – 94 O. Bic – – – – – – – – – – – 6 I. Cristea – – – – – – – – – – – 8 D. Codrea – – – – – – – – – – – 10 D. Nistor – – – – – – – – – – – 7 M. Drammeh – – – – – – – – – – – 25 A. Aliev – – – – – – – – – – – 19 I. Macalou – – – – – – – – – – – 14 M. Ștefănescu – – – – – – – – – – – 22 F. Poulolo – – – – – – – – – – – 46 N. Michael – – – – – – – – – – – 20 G. Ibuchi Chukwu Jr. – – – – – – – – – – – 59 I. Techereș – – – – – – – – – – – 18 P. Almeida Pinho – – – – – – – – – – – 9 A. Trică – – – – – – – – – – – 99 T. Coşa – – – – – – – – – – – 98 G. Simion – – – – – – – – – – – 96 L. Pall – – – – – – – – – – – 2 A. Chinteș – – – – – – – – – – – 29 O. Mendy – – – – – – – – – – – 12 A. Friday – – – – – – – – – – – 12 R. Munteanu – – – – – – – – – – – 22 D. Sîrbu – – – – – – – – – – – 3 V. Țicu – – – – – – – – – – – 23 T. Njiké – – – – – – – – – – – 6 V. Dican – – – – – – – – – – – 17 I. Larie – – – – – – – – – – – 70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi – – – – – – – – – – – 8 I. Vînă – – – – – – – – – – – 7 D. Alibec – – – – – – – – – – – 19 A. Doicaru – – – – – – – – – – – 10 E. Sylvestre Negadi – – – – – – – – – – – 71 R. Tănasă – – – – – – – – – – – 18 L. Banu – – – – – – – – – – – 24 S. Bouzamoucha – – – – – – – – – – – 33 J. Kaminski Borba Ferreira – – – – – – – – – – – 4 G. Marins Silva – – – – – – – – – – – 80 N. Popescu – – – – – – – – – – – 30 N. Grigoryan – – – – – – – – – – – 28 C. Sima – – – – – – – – – – – 1 A. Buzbuchi – – – – – – – – – – – 27 I. Cojocaru – – – – – – – – – – – 29 A. Goncear – – – – – – – – – – – 20 E. Radaslavescu – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

În această secțiune puteți vedea atunci când una dintre echipe marchează, dacă arbitrul avertizează vreun jucător sau dacă antrenorii vor lua decizia de a înlocui un fotbalist de pe teren cu unul mai proaspăt de pe banca de rezerve.

ADVERTISEMENT

Echipe U Cluj – Farul Constanța

. Întrucât U Cluj mai are de disputat cel puțin două meciuri în UEFA Conference League, astfel că lotul trebuie întărit. O veste importantă este .

ADVERTISEMENT

U Cluj 4-3-3 1 Ş. Lefter 33 J. Stanojev 27 A. Chipciu(cpt) 94 O. Bic 6 I. Cristea 8 D. Codrea 10 D. Nistor 7 M. Drammeh 25 A. Aliev 19 I. Macalou 14 M. Ștefănescu Rezerve 46 N. Michael 20 G. Ibuchi Chukwu Jr. 59 I. Techereș 18 P. Almeida Pinho 22 F. Poulolo 12 A. Friday 9 A. Trică 99 T. Coşa 98 G. Simion 96 L. Pall 2 A. Chinteș 29 O. Mendy Antrenor C. Bergodi Farul 4-3-3 12 R. Munteanu 22 D. Sîrbu 3 V. Țicu 23 T. Njiké 6 V. Dican 17 I. Larie(cpt) 70 M. Alrich Mawulé Ahlinvi 8 I. Vînă 7 D. Alibec 19 A. Doicaru 10 E. Sylvestre Negadi Rezerve 4 G. Marins Silva 1 A. Buzbuchi 20 E. Radaslavescu 29 A. Goncear 27 I. Cojocaru 18 L. Banu 71 R. Tănasă 28 C. Sima 30 N. Grigoryan 33 J. Kaminski Borba Ferreira 80 N. Popescu 24 S. Bouzamoucha Antrenor I. Sabău

U Cluj – Farul Constanța LIVE în SuperLiga, etapa 1

U Cluj se află în cea mai bună perioadă din istorie. Ardelenii au încheiat pe poziția secundă în sezonul recent încheiat și, totodată, s-a aflat în finala Cupei României. După două meciuri solide contra Dinamo Kiev, elevii lui Cristiano Bergodi trebuie să se concentreze și pe competițiile interne.

De partea cealaltă, pentru Farul Constanța e primul meci oficial al sezonului. Formația patronată de Gică Popescu vrea să evite play-out-ul, iar în acest sens a fost instalat pe bancă Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor al celor de la U Cluj.

ADVERTISEMENT

La ce oră se joacă U Cluj – Farul Constanța și cine transmite la TV

U Craiova – UTA Arad se joacă duminică, 19 iulie, de la ora 17:00, pe stadionul „Cluj Arena”. Partida poate fi văzută la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care vor transmite și sezonul 2026-2027 din SuperLiga. Dar și live stream pe Digi Online și PrimaPLAY.

Urmărește în timp real U Cluj – Farul Constanța, live text pe FANATIK

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meciul U Cluj – Farul Constanța. Pe parcursul duelului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la Cluj. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.

Cote pariuri U Cluj – Farul Constanța

U Cluj este una dintre favoritele la câștigarea campionatului, astfel că nu e de mirare că pornește cu prima șansă și în etapa 1 contra constănțenilor. Cotele la acest meci sunt 2,07 pentru „1”, 3,50 pentru „X” și 3,65 pentru „2”.

Ce urmează pentru U Cluj și Farul Constanța

După Farul Constanța, pentru U Craiova urmează duelul cu Brann, în turul II preliminar al Conference League. Programul nu e deloc ușor pentru ardeleni, care întâlnesc apoi Sepsi în etapa 2 și au returul cu Brann, în Norvegia. Elevii lui Ioan Ovidiu Sabău, însă, se pot concentra pe pregătirea meciurilor din campionat. În etapa 2, primesc vizita Corvinului, apoi joacă cu FCSB.