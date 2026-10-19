U Cluj – FC Argeș, LIVE în etapa 12 din SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, faze în timp real

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U Cluj și FC Argeș se întâlnesc în etapa a 12-a din SuperLiga. Meciul este programat luni, 19 octombrie, de la 18:00. Formația pregătită de Cristiano Bergodi oscilează în rezultate, dar nu renunță la prezența în play-off, în timp ce piteștenii se află într-o decădere vizibilă față de sezonul trecut. Mai jos aveți toate detaliile relevante despre acest duel.

U Cluj – FC Argeș, în etapa 12 din SuperLiga României

U Cluj a suferit teribil etapa trecută, când s-a văzut în ultimele minute ale meciului. FC Argeș nu vine nici ea după un joc mai fericit, fiind învinsă pe teren propriu de CFR Cluj, în urma căruia suporterii . Rămâne de văzut cine se va impune în duelul de pe „Cluj Arena”.

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Superliga U Cluj 2026-10-19T15:00:00Z FC Argeș

Clasament SuperLiga etapa 12, înainte şi după U Cluj – FC Argeș

Aflată pe locul 5, cu 18 de puncte după 11 etape, Universitatea Cluj are concurență serioasă în acest sezon pentru a fi din nou prezentă în play-off. FC Argeș este, în prezent, doar o umbră a formației care impresiona sezonul trecut. Cu 11 puncte acumulate, trupa lui Bogdan Andone se află pe locul 14. Un succes în această partidă este benefic ambelor echipe, motiv pentru care ambele vor lupta să își adjudece toate cele 3 puncte puse în joc.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 12 9 2 1 27-7 29 2 Rapid 12 8 3 1 20-9 27 3 Univ. Craiova 12 8 2 2 27-9 26 4 Petrolul 12 6 2 4 15-16 20 5 U Cluj 11 6 0 5 20-18 18 6 Farul 12 4 5 3 17-17 17 7 Corvinul 12 4 4 4 14-13 16 8 CFR Cluj 12 5 1 6 17-18 16 9 ▲ UTA 12 4 3 5 15-17 15 10 ▲ FCSB 11 4 3 4 14-17 15 11 ▲ FC Botoşani 12 3 5 4 16-14 14 12 ▼ Sepsi OSK 12 3 5 4 8-13 14 13 ▲ Oțelul 12 2 5 5 12-17 11 14 ▼ FC Argeș 11 3 2 6 6-11 11 15 FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8 16 Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

Statistici OPTA pentru pariuri la U Cluj – FC Argeș: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul partidei dintre U Cluj și FC Argeș. În funcție de datele disponibile în platforma LIVE, pot fi urmărite posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile. Toate casele de pariuri oferă cote pe statistici precum cele enumerate anterior. Statisticile efective ale partidei vor putea fi evaluate după fluierul de start. Aici puteți vedea cine a excelat, dar și cine a lăsat de dorit în meciul de pe Cluj Arena:

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului U Cluj – FC Argeș, LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre U Cluj și FC Argeș în format LIVE, cu momentele importante de pe Stadionul Cluj Arena. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile. Fanii celor două formații vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 12-a.

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Echipele de start şi schimbări la U Cluj – FC Argeș

Universitatea Cluj are avantajul terenului propriu și vrea să răzbune faptul că a pierdut toate punctele în fața Rapidului runda trecută. FC Argeș are nevoie disperată de puncte pentru a-și redresa situația delicată. Echipele de start și așezările tactice vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va urmări și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri pentru meciul U Cluj – FC Argeș

Universitatea Cluj – FC Argeș pune la dispoziție mai multe variante pe piața de pariuri: rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și combinații între diferite selecții. Universitatea Cluj este văzută favorită de casele de pariuri, având o cotă de 1,83 pentru victorie. Cota oaspeților pentru un succes este de 4,45, în timp ce remiza a primit cota de 3,65.