U Cluj – FC Botoșani, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Cum arată echipele de start!

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U Cluj și FC Botoșani se întâlnesc luni, de la ora 18:30, în penultimul meci al etapei a 3-a din SuperLiga. Confruntarea celor două formații, care nu mai știu cum e să câștige, se va disputa la Sfântu Gheorghe, arena temporară a clujenilor. Partida va transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

U Cluj – FC Botoșani în etapa 3 din SuperLiga României

Atât U Cluj, cât și FC Botoșani, caută cele 3 puncte în acest meci. ”Șepcile roșii” au 3 puncte (victorie 2-1 cu Farul, înfrângere 0-1 la Sepsi) și vin după eliminarea din Conference League (1-3 la Brann, după 2-2 în tur). De cealaltă parte, FC Botoșani e neînvinsă, dar fără victorie: 2-2 la Voluntari și 1-1 acasă cu Rapid. În sezonul trecut, mereu s-au impus oaspeții în acest duel: U Cluj – FC Botoșani 0-2 și FC Botoșani – U Cluj 1-3.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 3 U Cluj 2026-08-03T15:30:00Z FC Botoşani Arbitri Arbitru centru: M. Bîrsan Arbitru asistent 1: G. Duţă Arbitru asistent 2: I. Neacșu Al patrulea oficial: V. Flueran VAR: B. Dumitrache Asistent VAR: A. Chivulete

Clasament SuperLiga etapa 3, înainte şi după U Cluj – FC Botoșani

ocupau locul 9 înainte de startul rundei a 3-a, cu 3 puncte și un golaveraj zero: 2-2. Dincolo, Marius Croitorul (45 de ani) și echipa sa nu au pierdut în acest sezon, însă echipa din Moldova are doar 2 puncte, după remize cu Voluntari și Rapid. Clasamentul de mai jos se actualizează după fiecare meci, astfel încât să fiți la curent în orice moment cu modificările apărute în prima ligă.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Rapid 3 2 1 0 5-2 7 2 ▼ Univ. Craiova 3 2 0 1 9-5 6 3 FCSB 2 2 0 0 4-0 6 4 ▲ FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6 5 ▼ Oțelul 3 1 2 0 5-4 5 6 ▲ Dinamo 3 1 1 1 6-3 4 7 ▼ Corvinul 3 1 1 1 4-3 4 8 ▲ Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4 9 FC Voluntari 3 1 1 1 3-7 4 10 CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3 11 Farul 2 1 0 1 3-2 3 12 ▼ U Cluj 2 1 0 1 2-2 3 13 ▼ Petrolul 3 1 0 2 1-5 3 14 ▼ FC Botoşani 2 0 2 0 3-3 2 15 ▲ UTA 3 0 1 2 2-7 1 16 ▼ Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0

Statistici OPTA pentru pariuri la U Cluj – FC Botoșani: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Toți U Cluj FC Botoşani Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 1 Ş. Lefter – – – – – – – – – – – 24 D. Mikanović – – – – – – – – – – – 27 A. Chipciu – – – – – – – – – – – 94 O. Bic – – – – – – – – – – – 6 I. Cristea – – – – – – – – – – – 8 D. Codrea – – – – – – – – – – – 10 D. Nistor – – – – – – – – – – – 7 M. Drammeh – – – – – – – – – – – 25 A. Aliev – – – – – – – – – – – 33 J. Stanojev – – – – – – – – – – – 29 O. Mendy – – – – – – – – – – – 96 L. Pall – – – – – – – – – – – 2 A. Chinteș – – – – – – – – – – – 98 G. Simion – – – – – – – – – – – 99 T. Coşa – – – – – – – – – – – 9 A. Trică – – – – – – – – – – – 19 I. Macalou – – – – – – – – – – – 46 N. Michael – – – – – – – – – – – 12 A. Friday – – – – – – – – – – – 20 G. Ibuchi Chukwu Jr. – – – – – – – – – – – 59 I. Techereș – – – – – – – – – – – 18 P. Almeida Pinho – – – – – – – – – – – 22 F. Poulolo – – – – – – – – – – – 99 G. Anestis – – – – – – – – – – – 2 B. Bayeye Kifutu – – – – – – – – – – – 73 N. Ilaș – – – – – – – – – – – 67 E. Papa – – – – – – – – – – – 4 G. Miron – – – – – – – – – – – 94 M. Diarra – – – – – – – – – – – 21 L. de Vega Lima – – – – – – – – – – – 26 H. Scicchitano Ongenda – – – – – – – – – – – 41 I. Dumiter – – – – – – – – – – – 11 Z. Mitrov – – – – – – – – – – – 7 S. Mailat – – – – – – – – – – – 9 J. Marković – – – – – – – – – – – 3 J. Petro – – – – – – – – – – – 14 G. Șorodoc – – – – – – – – – – – 90 M. Preda – – – – – – – – – – – 27 I. Gurău – – – – – – – – – – – 37 M. Bordeianu – – – – – – – – – – – 23 E. Diaw – – – – – – – – – – – 30 A. Țigănașu – – – – – – – – – – – 5 B. Răzvan Creţ – – – – – – – – – – – 44 R. Sadiku – – – – – – – – – – – 10 Ș. Bodișteanu – – – – – – – – – – –

În secțiunea statistici OPTA de la meciul U Cluj – FC Voluntari, cititorii pot urmări toate informațiile legate de șuturi (ȘP/Ș), faulturi (FC/FP), cornere (CO), parade ale portarilor (PAR) sau cartonașe galbene (CG) și roșii (CG). Toate aceste informații evoluează concomitent cu desfășurarea jocului. De cele mai multe ori, pentru pariori, astfel de informații sunt extrem de utile. Casele de pariuri au în ofertele lor multe pariuri legate de cartonașe, șuturi sau cornere.

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Desfășurarea meciului U Cluj – FC Botoșani LIVE VIDEO comentariul în timp real

Statisticilor de mai sus li se adaugă, în caseta meciului U Cluj – FC Botoșani, și un comentariu amplu în timp real. Nu rata nicio fază din U Cluj – FC Botoșani cu acest instrument OPTA. În rândurile de mai jos ai desfășurarea meciului live text, fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate.

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Echipele de start și schimbări la U Cluj – FC Botoșani

Înainte de începutul meciului de la Sfântu Gheorghe, aici vor apărea și Croitoru. Tot pe FANATIK, în timpul jocului, în această secțiune poți urmări ce schimbări operează cei doi tehnicieni, cine a luat cartonaș sau cine a marcat. În plus, amatorii de tactici de joc, vor putea vedea și așezările în teren ale echipelor.

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U Cluj 4-3-3 1 Ş. Lefter 24 D. Mikanović 27 A. Chipciu(cpt) 94 O. Bic 6 I. Cristea 8 D. Codrea 10 D. Nistor 7 M. Drammeh 25 A. Aliev 33 J. Stanojev 29 O. Mendy Rezerve 20 G. Ibuchi Chukwu Jr. 12 A. Friday 46 N. Michael 19 I. Macalou 59 I. Techereș 18 P. Almeida Pinho 99 T. Coşa 98 G. Simion 96 L. Pall 2 A. Chinteș 22 F. Poulolo 9 A. Trică Antrenor C. Bergodi FC Botoşani 4-3-3 99 G. Anestis 2 B. Bayeye Kifutu 73 N. Ilaș 67 E. Papa 4 G. Miron(cpt) 94 M. Diarra 21 L. de Vega Lima 26 H. Scicchitano Ongenda 41 I. Dumiter 11 Z. Mitrov 7 S. Mailat Rezerve 37 M. Bordeianu 23 E. Diaw 30 A. Țigănașu 5 B. Răzvan Creţ 44 R. Sadiku 10 Ș. Bodișteanu 27 I. Gurău 9 J. Marković 90 M. Preda 14 G. Șorodoc 3 J. Petro Antrenor M. Croitoru

Cele mai tari cote la pariuri la U Cluj – FC Botoșani

Universitatea Cluj, finalistă de Cupa României și vicecampioană în sezonul precedent, este favorită în acest meci. Superbet oferă o cotă de 1,90 pentru succesul ardelenilor. O victorie a oaspeților este considerată o surpriză mare și primește cota 4,25. Un pronostic cu șanse la acest meci este ”GG – Ambele marchează”, cotat cu 1,88. Ne bazăm pe faptul că se joacă pe un teren neutru, iar Botoșani a arătat în acest start de sezon o forță ofensivă destul de interesantă.