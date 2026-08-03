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U Cluj – FC Botoșani, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Cum arată echipele de start!

U Cluj - FC Botoșani, SuperLiga, etapa 3. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de la Sfântu Gheorghe.
Adrian Baciu
03.08.2026 | 17:21
U Cluj FC Botosani LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 3 Cum arata echipele de start
SPECIAL FANATIK
Universitatea Cluj se duelează cu FC Botoșani în etapa a 3-a din SuperLiga. Foto: sport.pictures.eu.
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U Cluj și FC Botoșani se întâlnesc luni, de la ora 18:30, în penultimul meci al etapei a 3-a din SuperLiga. Confruntarea celor două formații, care nu mai știu cum e să câștige, se va disputa la Sfântu Gheorghe, arena temporară a clujenilor. Partida va transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

U Cluj – FC Botoșani în etapa 3 din SuperLiga României

Atât U Cluj, cât și FC Botoșani, caută cele 3 puncte în acest meci. ”Șepcile roșii” au 3 puncte (victorie 2-1 cu Farul, înfrângere 0-1 la Sepsi) și vin după eliminarea din Conference League (1-3 la Brann, după 2-2 în tur). De cealaltă parte, FC Botoșani e neînvinsă, dar fără victorie: 2-2 la Voluntari și 1-1 acasă cu Rapid. În sezonul trecut, mereu s-au impus oaspeții în acest duel: U Cluj – FC Botoșani 0-2 și FC Botoșani – U Cluj 1-3.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 3
U Cluj
FC Botoşani
Arbitri
Arbitru centru: M. Bîrsan Arbitru asistent 1: G. Duţă Arbitru asistent 2: I. Neacșu Al patrulea oficial: V. Flueran VAR: B. Dumitrache Asistent VAR: A. Chivulete

Clasament SuperLiga etapa 3, înainte şi după U Cluj – FC Botoșani

Elevii lui Cristiano Bergodi (61 de ani) ocupau locul 9 înainte de startul rundei a 3-a, cu 3 puncte și un golaveraj zero: 2-2. Dincolo, Marius Croitorul (45 de ani) și echipa sa nu au pierdut în acest sezon, însă echipa din Moldova are doar 2 puncte, după remize cu Voluntari și Rapid. Clasamentul de mai jos se actualizează după fiecare meci, astfel încât să fiți la curent în orice moment cu modificările apărute în prima ligă.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Rapid 3 2 1 0 5-2 7
2 Univ. Craiova 3 2 0 1 9-5 6
3 FCSB 2 2 0 0 4-0 6
4 FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6
5 Oțelul 3 1 2 0 5-4 5
6 Dinamo 3 1 1 1 6-3 4
7 Corvinul 3 1 1 1 4-3 4
8 Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4
9 FC Voluntari 3 1 1 1 3-7 4
10 CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3
11 Farul 2 1 0 1 3-2 3
12 U Cluj 2 1 0 1 2-2 3
13 Petrolul 3 1 0 2 1-5 3
14 FC Botoşani 2 0 2 0 3-3 2
15 UTA 3 0 1 2 2-7 1
16 Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0

Statistici OPTA pentru pariuri la U Cluj – FC Botoșani: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Toți
U Cluj
FC Botoşani
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 Ş. Lefter
24 D. Mikanović
27 A. Chipciu
94 O. Bic
6 I. Cristea
8 D. Codrea
10 D. Nistor
7 M. Drammeh
25 A. Aliev
33 J. Stanojev
29 O. Mendy
96 L. Pall
2 A. Chinteș
98 G. Simion
99 T. Coşa
9 A. Trică
19 I. Macalou
46 N. Michael
12 A. Friday
20 G. Ibuchi Chukwu Jr.
59 I. Techereș
18 P. Almeida Pinho
22 F. Poulolo
99 G. Anestis
2 B. Bayeye Kifutu
73 N. Ilaș
67 E. Papa
4 G. Miron
94 M. Diarra
21 L. de Vega Lima
26 H. Scicchitano Ongenda
41 I. Dumiter
11 Z. Mitrov
7 S. Mailat
9 J. Marković
3 J. Petro
14 G. Șorodoc
90 M. Preda
27 I. Gurău
37 M. Bordeianu
23 E. Diaw
30 A. Țigănașu
5 B. Răzvan Creţ
44 R. Sadiku
10 Ș. Bodișteanu

În secțiunea statistici OPTA de la meciul U Cluj – FC Voluntari, cititorii pot urmări toate informațiile legate de șuturi (ȘP/Ș), faulturi (FC/FP), cornere (CO), parade ale portarilor (PAR) sau cartonașe galbene (CG) și roșii (CG). Toate aceste informații evoluează concomitent cu desfășurarea jocului. De cele mai multe ori, pentru pariori, astfel de informații sunt extrem de utile. Casele de pariuri au în ofertele lor multe pariuri legate de cartonașe, șuturi sau cornere.

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Desfășurarea meciului U Cluj – FC Botoșani LIVE VIDEO comentariul în timp real

Statisticilor de mai sus li se adaugă, în caseta meciului U Cluj – FC Botoșani, și un comentariu amplu în timp real. Nu rata nicio fază din U Cluj – FC Botoșani cu acest instrument OPTA. În rândurile de mai jos ai desfășurarea meciului live text, fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate.

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Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start și schimbări la U Cluj – FC Botoșani

Înainte de începutul meciului de la Sfântu Gheorghe, aici vor apărea echipele de start gândite de Bergodi și Croitoru. Tot pe FANATIK, în timpul jocului, în această secțiune poți urmări ce schimbări operează cei doi tehnicieni, cine a luat cartonaș sau cine a marcat. În plus, amatorii de tactici de joc, vor putea vedea și așezările în teren ale echipelor.

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U Cluj 4-3-3
1Ş. Lefter
24D. Mikanović
27A. Chipciu(cpt)
94O. Bic
6I. Cristea
8D. Codrea
10D. Nistor
7M. Drammeh
25A. Aliev
33J. Stanojev
29O. Mendy
Rezerve
20G. Ibuchi Chukwu Jr.
12A. Friday
46N. Michael
19I. Macalou
59I. Techereș
18P. Almeida Pinho
99T. Coşa
98G. Simion
96L. Pall
2A. Chinteș
22F. Poulolo
9A. Trică
Antrenor
C. Bergodi
FC Botoşani 4-3-3
99G. Anestis
2B. Bayeye Kifutu
73N. Ilaș
67E. Papa
4G. Miron(cpt)
94M. Diarra
21L. de Vega Lima
26H. Scicchitano Ongenda
41I. Dumiter
11Z. Mitrov
7S. Mailat
Rezerve
37M. Bordeianu
23E. Diaw
30A. Țigănașu
5B. Răzvan Creţ
44R. Sadiku
10Ș. Bodișteanu
27I. Gurău
9J. Marković
90M. Preda
14G. Șorodoc
3J. Petro
Antrenor
M. Croitoru

Cele mai tari cote la pariuri la U Cluj – FC Botoșani

Universitatea Cluj, finalistă de Cupa României și vicecampioană în sezonul precedent, este favorită în acest meci. Superbet oferă o cotă de 1,90 pentru succesul ardelenilor. O victorie a oaspeților este considerată o surpriză mare și primește cota 4,25. Un pronostic cu șanse la acest meci este ”GG – Ambele marchează”, cotat cu 1,88. Ne bazăm pe faptul că se joacă pe un teren neutru, iar Botoșani a arătat în acest start de sezon o forță ofensivă destul de interesantă.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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