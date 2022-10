U Cluj – FC Hermannstadt 1-0, în etapa a 13-a din SuperLiga. ”Șepcile roșii”, a 5-lea meci fără înfrângere. Cum arată clasamentul. Video

Min. 62 – La doar două minute după ce intrase pe teren, Horșia are o intrare extrem de dură cu talpa asupra lui Paraschiv și arbitrul Cătălin Popa îi dă direct cartonașul roșu.

Meciul U Cluj – FC Hermannstadt are loc sâmbătă, 8 octombrie, cu începere de la ora 15:00, în cadrul etapei a 13-a din SuperLiga. După câteva săptămânii Şepcile roşii revin pe stadionul propriu pentru a înfrunta una dintre cele mai bine organizate echipe din SuperLiga, FC Hermannstadt, care abia runda precedentă .

Unde se joacă meciul U Cluj – FC Hermannstadt

Întâlnirea U Cluj – FC Hermannstadt se dispută sâmbătă, 8 octombrie, de la ora 15:00, în etapa a 13-a din SuperLiga. Vestea excelentă pentru echipa pregătită de Eugen Neagoe este faptul că revine pe stadionul ei, Cluj Arena şi sigur va fi o atmosferă de meci mare pe malurile Someşului la acest joc.

Asta pe de o parte că suporterii, nu puţini, ai alb-negrilor nu mai trebuie să se deplaseze până la Mediaş, unde s-au jucat partidele programate acasă cât timp nu s-a putut evolua pe Cluj Arena iat pe de alta vorbim despre un derby al Transilvaniei şi sigur vor fi şi fani ai sibienilor la stadion.

Cine transmite la TV partida U Cluj – FC Hermannstadt

Partida U Cluj – FC Hermannstadt se joacă sâmbătă, 8 octombrie, de la ora 15:00, pe stadionul Cluj Arena, în etapa a 13-a din SuperLiga şi va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 2. O mai puteţi viziona şi dacă veţi intra pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Cluj sâmbătă, 8 octombrie, este o frumoasă zi de toamnă, cu cerul senin şi fără nici o ameninţare de precipitaţii. Acestea sunt anunţate din abundenţă pe parcursul săptămînii viitoare. Maxima va ajunge la 21 de grade, temperatura de la ora jocului. Care va fi arbitrat de Cătălin Popa din Piteşti.

Ce jucători lipsesc din confruntarea U Cluj – FC Hermannstadt

Antrenorul Eugen Neagoe este un tehnician care are o singură absenţă pentru acest meci, Alex Chipciu, dar există soluţii optime pentru înlocuirea acestuia cu succes. U Cluj joacă din ce în ce mai bine sub comanda lui Neagoe, are o disciplină tactică remarcabilă şi echipa este în permanent progres.

Marius Măldărăşanu nu a fost afectat de loc de faptul că echipa sa a pierdut pentru prima dată iar Măldă consideră că Hermannstadt şi-a depăşit multe posibilităţile şi refuză să vorbească despre play-off. La acest meci are o absenţă cu adevărat grea, mijlocaşul ofensiv Baba Alhassan fiind suspendat.

Cote la pariuri la jocul U Cluj – FC Hermannstadt

Este o partidă echilibrată, de unde şi cotele foarte mari oferite de casele de pariuri. U Cluj are statut de favorită la cota de 2,30, iar varianta şansă dublă 1X ajunge la cota de 1,40, deloc rea pentru această opţiune. Oaspeţii au cotă 3,70 pentru toate punctele, 1,75 pentru şansă dublă X2 şi 1,60 pentru gol marcat.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de câteva ori în ultimele ediţii, la nivel de Liga 2. Interesant este că acasă sibienii nu i-au invins niciodată pe studenţii clujeni, două remize şi o victorie, iar la rândul lor cei de la Hermannstadt au câştigat toate partidele care au avut loc pe malurile Someşului!