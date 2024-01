U Cluj – FC Hermannstadt, ora 17:00 în etapa 22 din SuperLiga. Ianis Stoica nu e în lot. Echipele de start

U Cluj: Iliev – Da Silva, O. Pițian, L. Masoero – Silaghi, Fossati, G. Simion, A. Chipciu – V. Gheorghe, D. Popa, O. Bic. Rezerve: Gorcea, Chirilă, Peteleu, Mitrea, Techereș, Chinteș, D. Nistor, B. Vătăjelu, F. Ilie. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.

Ianis Stoica, unul dintre cei mai buni jucători de la U Cluj în prima parte a sezonului, nu este în lot pentru meciul cu Hermannstadt. din Israel, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK .

Hermannstadt: Muțiu – M. Butean, V. Găman, F. Bejan, A. Oroian – S. Balaure, C. Biceanu, A. Murgia, A. Jipa – G. Iancu, R. Fonseca. Rezerve: C. Căbuz, M. Antoche, P. Medina, K. Ciubotaru, S. Mino, I. Petrescu, C. Bucuroiu, C. Bărbuț, D. Paraschiv. Antrenor: M. Măldărășanu.