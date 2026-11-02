U Cluj – FCSB 1-0, ce nu s-a văzut la TV: cei doi „clienți” ai lui Reghe și un Bergodi dezlănțuit!

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Universitatea Cluj a adoptat o strategie care s-o ajute să nu piardă meciul cu FCSB, care venea după 3 victorii consecutive în SuperLiga. Bergodi a reușit până la urmă ce și-a propus, chiar mai mult decât atât. Jucând la egal, U Cluj a învins FCSB, marcând la primul șut pe poartă și punând trei puncte imense în clasament. Cele mai importante lucruri care nu s-au văzut la TV le găsiți în rândurile de mai jos.

U Cluj – FCSB sau leii fără cușcă, Bergodi și Reghecampf!

1. Deși, de obicei, antrenorii principali își urmăresc elevii la pregătirea dinaintea meciului, Cristiano Bergodi a vrut să fie altfel. Este adevărat că oaspeții de la FCSB și-au făcut mișcările de încălzire în jumătatea din dreptul băncii tehnice a italianului. Dar chiar și așa, Bergodi a stat cu ochii pe , fără să se uite aproape defel la ai lui.

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Probabil tehnicianul italian știa tot ce favc secunzii săi în partea cealaltă de teren și a dorit să ia pulsul adversarilor. Ba chiar l-a analizat atent și Denis Drăguș, pentru prima oară în lot după 44 de zile. Denis Drăguș chiar s-a încălzit la 4-5 metri de locul unde stătea Cristiano Bergodi.

2. Reghecampf a avut un gest surprinzător înainte de primul fluier al lui Iulian Călin. După ce s-a salutat cu Bergodi, a mers special spre banca lui U pentru a da mâna cu Dan Nistor, jucătorul cu cele mai multe meciuri all-time în prima noastră divizie. Abia apoi a început partida. Cu ambii antrenori extrem de agitați. Reghecampf nu a înțeles cum asistentul nu a văzut un aut clar la Korenica (min. 13). Pe Bergodi l-a deranjat mai ales că l-ar fi păsuit prea mult pe Muhar până i-a dat „galben”. De fapt, și Muhar, și Bergodi au fost avertizați la distanță de câteva secunde…

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Cisotti, luat la întrebări la ieșirea de pe teren: „Te doare? De ce nu ai spus dacă ai probleme?”

3. a părăsit terenul accidentat în minutul 32 după un contact mai dur la centrul terenului. Chipciu a venit lângă el în momentul înlocuirii pentru a-l întreba dacă este ceva grav. Italianul a fost luat puțin la întrebări de , când a ajuns la banca FCSB-ului. „Te doare? De ce nu ai spus dacă ai probleme?”, l-a chestionat antrenorul. Nu se știe dacă Reghe se referea la probleme înainte de partidă sau apărută în joc. Juri Cisotti s-a așezat lângă colegi, nu a plecat la vestiar.

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4. FCSB a fost spionată la partida de pe „Cluj Arena” și de oameni din staff-ul lui de la Corvinul. Nou-promovata va juca în runda următoare la București, cu FCSB, partidă cu care se încheie turul de sezon regulat. Hunedorenii veniți la Cluj au luat loc la masa presei, au schimbat impresii și și-au notat detalii pe care să i le prezinte tehnicianului de la Corvinul.

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5. Laurențiu Reghecampf a fost foarte deranjat în minutul 51 de modul în care Macalou efectiv l-a dat la o parte pe . Antrenorul a așteptat să se termine faza periculoasă a celor de la U. Apoi a profitat de repunerea întârziată a lui Târnovanu și i-a explicat tânărului fundaș cum să stea în teren având în vedere gabaritul diferit din duelul direct.

După Pădurariu, Reghecampf a fost suopărat și pe Boutoutaou, pe care l-a schimbat cu Drăguș

6. Faza din minutul 64, cu greșeala lui Boutoutaou, l-a convins pe Reghecampf să-l cheme pe Denis Drăguș de la încălzire. Aymen a pierdut un duel la mijlocul terenului, Macalou i-a iertat pe oaspeți de gol. Peste 3 minute s-a făcut și schimbarea lui cu Drăguș, care a revenit pe teren după 44 de zile. Prima oară cu Reghecampf pe bancă.

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7. Cinci minute a durat analiza VAR pentru deschiderea scorului realizată de Jovo Lukic, la o fază la care defensiva FCSB a stat prost. A fost primul șut pe poartă al lui U Cluj, în minutul 76! Bergodi a explodat, dar adevărata explozie a italianului s-a produs la marea ratare a echipei sale din minutul 85. Atunci a aruncat cu geaca la câțiva metri!