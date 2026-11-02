Sport

U Cluj – FCSB, live în etapa 14 din SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

FANATIK
02.11.2026 | 19:15
U Cluj FCSB live in etapa 14 din SuperLiga Informatii de ultima ora statistici OPTA desfasurarea meciului in timp real
ULTIMA ORĂ
U Cluj o înfruntă pe FCSBîn etapa 14 din SuperLiga. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
U Cluj - FCSB, live luni, 2 noiembrie 2026, de la ora 20:30, în etapa 14 din SuperLiga. Echipe de start, clasament, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real.
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Universitatea Cluj și FCSB se întâlnesc luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30, pe Cluj Arena, în derby-ul care închide etapa a 14-a din SuperLiga. Cele două formații sunt vecine de clasament înaintea rundei: „șepcile roșii” ocupă locul al cincilea, cu 22 de puncte, în timp ce roș-albaștrii se află pe poziția a șasea, cu 21 de puncte. Miza este una importantă în lupta pentru play-off, iar un succes poate schimba raportul de forțe dintre cele două adversare. U Cluj vine după victoria cu 3-0 în campionat, pe terenul Corvinului Hunedoara, și după un nou succes, 3-1 cu CFR Cluj, în Cupa României. Partida va fi transmisă în direct de Prima Sport și Digi Sport, iar FANATIK va urmări confruntarea LIVE, cu toate fazele importante și cele mai relevante statistici.

UPDATE: Echipele de start la U Cluj – FCSB

  • U Cluj: Lefter – Mikanovic, Poulolo, I. Cristea, Chipciu – Bic – Macalou, Pinho, Ștefănescu, Stanojev – Lukic. Rezerve: Michail, D. Moldovan – Chinteș, Adams, Techereș, D. Nistor, Gheorghiță, Mendy, Bodnar, Aliev. Antrenor: Cristiano Bergodi
  • FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Korenica, Boutoutaou, Cisotti – Miculescu. Rezerve: M. Popa – M. Popescu, Drăguș, Arad, Joao Paulo, Politic, Batubinsika, L. Stancu, Al. Stoian, Labonne, D. Popa. Antrenor: Laurențiu Reghecampf

U Cluj – FCSB, în etapa 14 din SuperLiga României

Partida dintre Universitatea Cluj și FCSB este programată luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30, pe Cluj Arena. Duelul reprezintă ultima confruntare a etapei a 14-a și pune față în față două formații despărțite de un singur punct în clasament.

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Universitatea Cluj ocupă locul al cincilea, cu 22 de puncte după 13 partide. Ardelenii au înregistrat șapte victorii, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri, cu un golaveraj de 25-20. Formația clujeană a obținut un succes categoric în precedenta etapă de campionat, 3-0 în deplasare cu Corvinul Hunedoara. Ulterior, „șepcile roșii” au câștigat și derby-ul cu CFR Cluj din Cupa României, scor 3-1.

FCSB se află pe locul al șaselea, cu 21 de puncte după 13 meciuri. Roș-albaștrii au șase victorii, trei remize și patru înfrângeri, iar golaverajul lor este de 20-19. Echipa bucureșteană merge la Cluj cu obiectivul de a obține un rezultat care să îi permită să urce în clasament și să își consolideze poziția în zona locurilor de play-off. Diferența minimă dintre cele două adversare face ca întâlnirea de pe Cluj Arena să aibă o miză suplimentară. O victorie a gazdelor le-ar permite să se distanțeze de FCSB, în timp ce un succes al roș-albaștrilor ar aduce o schimbare de poziții între cele două echipe.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 14
U Cluj
FCSB

Clasament SuperLiga etapa 14, înainte și după U Cluj – FCSB

Dinamo București conduce clasamentul înaintea etapei a 14-a, cu 30 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, cu 29 de puncte, și Rapid București, cu 27 de puncte. Petrolul Ploiești ocupă locul al patrulea, cu 23 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj și FCSB completează zona primelor șase poziții, cu 22, respectiv 21 de puncte.

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Meciul de pe Cluj Arena poate modifica ierarhia din partea superioară a clasamentului. Dacă Universitatea Cluj câștigă, ajunge la 25 de puncte și își mărește avantajul față de FCSB la patru puncte. În schimb, o victorie a roș-albaștrilor ar duce echipa bucureșteană la 24 de puncte, cu două peste adversara de luni seară. Un rezultat de egalitate ar păstra diferența de un punct dintre cele două formații. Pozițiile exacte din clasament la ora meciului vor depinde și de rezultatele celorlalte partide din etapa a 14-a.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 14 10 3 1 31-9 33
2 Univ. Craiova 14 10 2 2 34-10 32
3 Rapid 14 9 3 2 23-13 30
4 Petrolul 14 7 3 4 19-18 24
5 Farul 14 6 5 3 23-21 23
6 U Cluj 13 7 1 5 25-20 22
7 FCSB 13 6 3 4 20-19 21
8 Corvinul 14 5 4 5 16-16 19
9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18
10 UTA 14 5 3 6 16-19 18
11 Sepsi OSK 14 3 6 5 9-19 15
12 FC Botoşani 14 3 5 6 18-19 14
13 Oțelul 14 2 6 6 16-22 12
14 FC Argeș 14 3 3 8 8-16 12
15 FC Voluntari 14 2 2 10 14-31 8
16 Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Statistici OPTA pentru pariuri la U Cluj – FCSB: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, ofsaiduri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul partidei dintre Universitatea Cluj și FCSB. În funcție de datele disponibile în platforma LIVE, pot fi urmărite posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile.

Datele generale ale celor două formații arată că Universitatea Cluj a înscris 25 de goluri în primele 13 etape, în timp ce FCSB a marcat de 20 de ori. Defensiva ardelenilor a primit 20 de goluri, față de cele 19 încasate de roș-albaștri.

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Cifrele individuale ale fotbaliștilor pot conta și pentru cei interesați de pariurile live. În funcție de oferta disponibilă, pot exista piețe dedicate șuturilor, șuturilor pe poartă, faulturilor comise sau cartonașelor. Evoluția acestor indicatori, alături de scor și de numărul ocaziilor create, poate influența cotele pe parcursul celor 90 de minute. Statisticile efective ale partidei vor putea fi evaluate după fluierul de start.

Toți
U Cluj
FCSB
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 Ş. Lefter
24 D. Mikanović
27 A. Chipciu
94 O. Bic
22 F. Poulolo
6 I. Cristea
19 I. Macalou
18 P. Almeida Pinho
17 J. Lukić
11 M. Ștefănescu
33 J. Stanojev
75 E. Bodnar
25 A. Aliev
93 N. Michael
59 I. Techereș
10 D. Nistor
2 A. Chinteș
21 D. Moldovan
29 O. Mendy
77 A. Gheorghiță
12 A. Friday
32 Ș. Târnovanu
2 V. Crețu
4 R. Pădurariu
33 R. Radunović
5 J. Dawa Tchakonte
3 A. Lourenço Duarte
7 M. Korenica
73 K. Muhar
11 D. Miculescu
28 A. Boutoutaou
31 J. Cisotti
17 M. Popescu
15 O. Arad
21 B. Batubinsika
13 M. Popa
20 D. Politic
98 D. Popa
90 A. Stoian
97 R. Labonne
18 J. Moreira Fernandes
10 D. Drăguș
77 L. Stancu

Desfășurarea meciului U Cluj – FCSB. LIVE VIDEO și comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre Universitatea Cluj și FCSB în format LIVE, cu momentele importante de pe Cluj Arena. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Confruntarea este programată luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30. Ora de start a fost modificată de Liga Profesionistă de Fotbal, după ce partida fusese anunțată inițial pentru ora 21:00.

Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile. Fanii celor două formații vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 14-a, într-o partidă cu implicații directe în lupta pentru play-off.

Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start și schimbări la U Cluj – FCSB

Universitatea Cluj are avantajul terenului propriu și vine după două rezultate pozitive importante. Ardelenii au câștigat cu 3-0 împotriva Corvinului Hunedoara, în campionat, iar apoi au învins-o cu 3-1 pe rivala CFR Cluj, în Cupa României. Aceste rezultate le oferă gazdelor argumente pentru a aborda cu încredere confruntarea cu FCSB.

De cealaltă parte, roș-albaștrii au nevoie de puncte pentru a nu pierde contactul cu echipele din partea superioară a clasamentului. FCSB se află la numai un punct în spatele Universității Cluj, iar o victorie în deplasare ar permite echipei bucureștene să își depășească adversara.

Echipele de start și așezările tactice vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va urmări și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

U Cluj 4-1-4-1
1Ş. Lefter
24D. Mikanović
27A. Chipciu(cpt)
94O. Bic
22F. Poulolo
6I. Cristea
19I. Macalou
18P. Almeida Pinho
17J. Lukić
11M. Ștefănescu
33J. Stanojev
Rezerve
12A. Friday
75E. Bodnar
59I. Techereș
93N. Michael
25A. Aliev
10D. Nistor
2A. Chinteș
29O. Mendy
77A. Gheorghiță
21D. Moldovan
Antrenor
C. Bergodi
FCSB 4-2-3-1
32Ș. Târnovanu
2V. Crețu
4R. Pădurariu
33R. Radunović
5J. Dawa Tchakonte
3A. Lourenço Duarte
7M. Korenica
73K. Muhar(cpt)
11D. Miculescu
28A. Boutoutaou
31J. Cisotti
Rezerve
21B. Batubinsika
97R. Labonne
10D. Drăguș
17M. Popescu
15O. Arad
13M. Popa
98D. Popa
90A. Stoian
18J. Moreira Fernandes
77L. Stancu
20D. Politic
Antrenor
L. Reghecampf

Cele mai tari cote la pariuri U Cluj – FCSB

U Cluj – FCSB pune la dispoziție mai multe variante pe piața de pariuri: rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și combinații între diferite selecții. Universitatea Cluj are avantajul terenului propriu și un punct în plus în clasament, în timp ce FCSB va încerca să obțină un succes care să o propulseze deasupra ardelenilor. Golaverajele celor două echipe, 25-20 pentru U Cluj și 20-19 pentru FCSB, pot reprezenta repere în analiza confruntării.

Diferența de numai un punct dintre cele două formații și rezultatele recente pot reprezenta elemente de luat în calcul înaintea partidei. Cotele pot suferi modificări până la ora meciului și pe durata acestuia. Pentru pariurile live pot deveni importante inclusiv statisticile privind șuturile, cornerele, posesia, cartonașele și ocaziile de gol.

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