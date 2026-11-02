U Cluj – FCSB, live în etapa 14 din SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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Universitatea Cluj și FCSB se întâlnesc luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30, pe Cluj Arena, în derby-ul care închide etapa a 14-a din SuperLiga. Cele două formații sunt vecine de clasament înaintea rundei: „șepcile roșii” ocupă locul al cincilea, cu 22 de puncte, în timp ce roș-albaștrii se află pe poziția a șasea, cu 21 de puncte. Miza este una importantă în lupta pentru play-off, iar un succes poate schimba raportul de forțe dintre cele două adversare. U Cluj vine după victoria cu 3-0 în campionat, pe terenul Corvinului Hunedoara, și după un nou succes, 3-1 cu CFR Cluj, în Cupa României. Partida va fi transmisă în direct de Prima Sport și Digi Sport, iar FANATIK va urmări confruntarea LIVE, cu toate fazele importante și cele mai relevante statistici.

U Cluj: Lefter – Mikanovic, Poulolo, I. Cristea, Chipciu – Bic – Macalou, Pinho, Ștefănescu, Stanojev – Lukic. Rezerve: Michail, D. Moldovan – Chinteș, Adams, Techereș, D. Nistor, Gheorghiță, Mendy, Bodnar, Aliev. Antrenor: Cristiano Bergodi

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Korenica, Boutoutaou, Cisotti – Miculescu. Rezerve: M. Popa – M. Popescu, Drăguș, Arad, Joao Paulo, Politic, Batubinsika, L. Stancu, Al. Stoian, Labonne, D. Popa. Antrenor: Laurențiu Reghecampf

U Cluj – FCSB, în etapa 14 din SuperLiga României

este programată luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30, pe Cluj Arena. Duelul reprezintă ultima confruntare a etapei a 14-a și pune față în față două formații despărțite de un singur punct în clasament.

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Universitatea Cluj ocupă locul al cincilea, cu 22 de puncte după 13 partide. Ardelenii au înregistrat șapte victorii, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri, cu un golaveraj de 25-20. Formația clujeană a obținut un succes categoric în precedenta etapă de campionat, 3-0 în deplasare cu Corvinul Hunedoara. Ulterior, „șepcile roșii” au câștigat și derby-ul cu CFR Cluj din Cupa României, scor 3-1.

FCSB se află pe locul al șaselea, cu 21 de puncte după 13 meciuri. Roș-albaștrii au șase victorii, trei remize și patru înfrângeri, iar golaverajul lor este de 20-19. Echipa bucureșteană merge la Cluj cu obiectivul de a obține un rezultat care să îi permită să urce în clasament și să își consolideze poziția în zona locurilor de play-off. Diferența minimă dintre cele două adversare face ca întâlnirea de pe Cluj Arena să aibă o miză suplimentară. O victorie a gazdelor le-ar permite să se distanțeze de FCSB, în timp ce un succes al roș-albaștrilor ar aduce o schimbare de poziții între cele două echipe.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 14 U Cluj 2026-11-02T18:30:00Z FCSB

Clasament SuperLiga etapa 14, înainte și după U Cluj – FCSB

Dinamo București conduce clasamentul înaintea etapei a 14-a, cu 30 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, cu 29 de puncte, și Rapid București, cu 27 de puncte. Petrolul Ploiești ocupă locul al patrulea, cu 23 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj și FCSB completează zona primelor șase poziții, cu 22, respectiv 21 de puncte.

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Meciul de pe Cluj Arena poate modifica ierarhia din partea superioară a clasamentului. Dacă Universitatea Cluj câștigă, ajunge la 25 de puncte și își mărește avantajul față de FCSB la patru puncte. În schimb, o victorie a roș-albaștrilor ar duce echipa bucureșteană la 24 de puncte, cu două peste adversara de luni seară. Un rezultat de egalitate ar păstra diferența de un punct dintre cele două formații. Pozițiile exacte din clasament la ora meciului vor depinde și de rezultatele celorlalte partide din etapa a 14-a.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 14 10 3 1 31-9 33 2 Univ. Craiova 14 10 2 2 34-10 32 3 Rapid 14 9 3 2 23-13 30 4 Petrolul 14 7 3 4 19-18 24 5 ▲ Farul 14 6 5 3 23-21 23 6 ▼ U Cluj 13 7 1 5 25-20 22 7 ▼ FCSB 13 6 3 4 20-19 21 8 ▲ Corvinul 14 5 4 5 16-16 19 9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18 10 ▼ UTA 14 5 3 6 16-19 18 11 ▲ Sepsi OSK 14 3 6 5 9-19 15 12 ▼ FC Botoşani 14 3 5 6 18-19 14 13 ▲ Oțelul 14 2 6 6 16-22 12 14 ▼ FC Argeș 14 3 3 8 8-16 12 15 FC Voluntari 14 2 2 10 14-31 8 16 Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Statistici OPTA pentru pariuri la U Cluj – FCSB: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, ofsaiduri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul partidei dintre Universitatea Cluj și FCSB. În funcție de datele disponibile în platforma LIVE, pot fi urmărite posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile.

Datele generale ale celor două formații arată că Universitatea Cluj a înscris 25 de goluri în primele 13 etape, în timp ce FCSB a marcat de 20 de ori. Defensiva ardelenilor a primit 20 de goluri, față de cele 19 încasate de roș-albaștri.

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Cifrele individuale ale fotbaliștilor pot conta și pentru cei interesați de pariurile live. În funcție de oferta disponibilă, pot exista piețe dedicate șuturilor, șuturilor pe poartă, faulturilor comise sau cartonașelor. Evoluția acestor indicatori, alături de scor și de numărul ocaziilor create, poate influența cotele pe parcursul celor 90 de minute. Statisticile efective ale partidei vor putea fi evaluate după fluierul de start.

Toți U Cluj FCSB Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 1 Ş. Lefter – – – – – – – – – – – 24 D. Mikanović – – – – – – – – – – – 27 A. Chipciu – – – – – – – – – – – 94 O. Bic – – – – – – – – – – – 22 F. Poulolo – – – – – – – – – – – 6 I. Cristea – – – – – – – – – – – 19 I. Macalou – – – – – – – – – – – 18 P. Almeida Pinho – – – – – – – – – – – 17 J. Lukić – – – – – – – – – – – 11 M. Ștefănescu – – – – – – – – – – – 33 J. Stanojev – – – – – – – – – – – 75 E. Bodnar – – – – – – – – – – – 25 A. Aliev – – – – – – – – – – – 93 N. Michael – – – – – – – – – – – 59 I. Techereș – – – – – – – – – – – 10 D. Nistor – – – – – – – – – – – 2 A. Chinteș – – – – – – – – – – – 21 D. Moldovan – – – – – – – – – – – 29 O. Mendy – – – – – – – – – – – 77 A. Gheorghiță – – – – – – – – – – – 12 A. Friday – – – – – – – – – – – 32 Ș. Târnovanu – – – – – – – – – – – 2 V. Crețu – – – – – – – – – – – 4 R. Pădurariu – – – – – – – – – – – 33 R. Radunović – – – – – – – – – – – 5 J. Dawa Tchakonte – – – – – – – – – – – 3 A. Lourenço Duarte – – – – – – – – – – – 7 M. Korenica – – – – – – – – – – – 73 K. Muhar – – – – – – – – – – – 11 D. Miculescu – – – – – – – – – – – 28 A. Boutoutaou – – – – – – – – – – – 31 J. Cisotti – – – – – – – – – – – 17 M. Popescu – – – – – – – – – – – 15 O. Arad – – – – – – – – – – – 21 B. Batubinsika – – – – – – – – – – – 13 M. Popa – – – – – – – – – – – 20 D. Politic – – – – – – – – – – – 98 D. Popa – – – – – – – – – – – 90 A. Stoian – – – – – – – – – – – 97 R. Labonne – – – – – – – – – – – 18 J. Moreira Fernandes – – – – – – – – – – – 10 D. Drăguș – – – – – – – – – – – 77 L. Stancu – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului U Cluj – FCSB. LIVE VIDEO și comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre Universitatea Cluj și FCSB în format LIVE, cu momentele importante de pe Cluj Arena. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Confruntarea este programată luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30. Ora de start a fost modificată de Liga Profesionistă de Fotbal, după ce partida fusese anunțată inițial pentru ora 21:00.

Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile. Fanii celor două formații vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 14-a, într-o partidă cu implicații directe în lupta pentru play-off.

Echipele de start și schimbări la U Cluj – FCSB

Universitatea Cluj are avantajul terenului propriu și vine după două rezultate pozitive importante. , în campionat, iar apoi au învins-o cu 3-1 pe rivala CFR Cluj, în Cupa României. Aceste rezultate le oferă gazdelor argumente pentru a aborda cu încredere confruntarea cu FCSB.

De cealaltă parte, roș-albaștrii au nevoie de puncte pentru a nu pierde contactul cu echipele din partea superioară a clasamentului. FCSB se află la numai un punct în spatele Universității Cluj, iar o victorie în deplasare ar permite echipei bucureștene să își depășească adversara.

Echipele de start și așezările tactice vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va urmări și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

U Cluj 4-1-4-1 1 Ş. Lefter 24 D. Mikanović 27 A. Chipciu(cpt) 94 O. Bic 22 F. Poulolo 6 I. Cristea 19 I. Macalou 18 P. Almeida Pinho 17 J. Lukić 11 M. Ștefănescu 33 J. Stanojev Rezerve 12 A. Friday 75 E. Bodnar 59 I. Techereș 93 N. Michael 25 A. Aliev 10 D. Nistor 2 A. Chinteș 29 O. Mendy 77 A. Gheorghiță 21 D. Moldovan Antrenor C. Bergodi FCSB 4-2-3-1 32 Ș. Târnovanu 2 V. Crețu 4 R. Pădurariu 33 R. Radunović 5 J. Dawa Tchakonte 3 A. Lourenço Duarte 7 M. Korenica 73 K. Muhar(cpt) 11 D. Miculescu 28 A. Boutoutaou 31 J. Cisotti Rezerve 21 B. Batubinsika 97 R. Labonne 10 D. Drăguș 17 M. Popescu 15 O. Arad 13 M. Popa 98 D. Popa 90 A. Stoian 18 J. Moreira Fernandes 77 L. Stancu 20 D. Politic Antrenor L. Reghecampf

Cele mai tari cote la pariuri U Cluj – FCSB

U Cluj – FCSB pune la dispoziție mai multe variante pe piața de pariuri: rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și combinații între diferite selecții. Universitatea Cluj are avantajul terenului propriu și un punct în plus în clasament, în timp ce FCSB va încerca să obțină un succes care să o propulseze deasupra ardelenilor. Golaverajele celor două echipe, 25-20 pentru U Cluj și 20-19 pentru FCSB, pot reprezenta repere în analiza confruntării.

Diferența de numai un punct dintre cele două formații și rezultatele recente pot reprezenta elemente de luat în calcul înaintea partidei. Cotele pot suferi modificări până la ora meciului și pe durata acestuia. Pentru pariurile live pot deveni importante inclusiv statisticile privind șuturile, cornerele, posesia, cartonașele și ocaziile de gol.