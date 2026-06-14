Sport

U Cluj i-a găsit deja înlocuitor lui Jovo Lukic. Are 4 goluri în SuperLiga în 2026. Exclusiv

U Cluj își ia măsuri de precauție după sezonul excelent făcut de Jovo Lukic și după debutul de vis al bosniacului la CM 2026. Vicecampioana i-a găsit înlocuitor. Un atacant cu 4 goluri în SuperLiga
Cristi Coste, Cristian Măciucă
14.06.2026 | 21:45
U Cluj ia gasit deja inlocuitor lui Jovo Lukic Are 4 goluri in SuperLiga in 2026 Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
U Cluj i-a găsit deja înlocuitor lui Jovo Lukic. Are 4 goluri în SuperLiga în 2026. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Jovo Lukic (27 de ani) e omul momentului în SuperLiga. Golgheterul campionatului a debutat cu gol la Cupa Mondială, astfel că sunt șanse mari ca U Cluj să primească pentru el o ofertă de nerefuzat. Din acest motiv, „șepcile roșii” s-au mișcat rapid și au demarat negocierile cu un atacant de la o rivală.

U Cluj a găsit înlocuitor pentru Jovo Lukic. Cu cine negociază vicecampioana

FANATIK a aflat în exclusivitate că U Cluj a început să negocieze pentru transferul lui Alibek Aliev (29 de ani). Atacantul rus este liber de contract după ce săptămâna aceasta a fost dat afară de rivala CFR Cluj. Sosit în Gruia la începutul anului, Alibek Aliev avea contract doar până luna iunie, iar „feroviarii” nu au dorit să îi prelungească înțelegerea.

ADVERTISEMENT

Dorit acum de U Cluj, Alibek a jucat 21 de meciuri în tricoul CFR-ului, a marcat 4 goluri și a dat 6 pase decisive. Totuși, în play-off, acolo unde CFR Cluj a terminat pe locul 3, atacantul rus nu a reușit mai mult de 1 assist. Din informațiile FANATIK, U Cluj a demarat negocierile cu Alibek Aliev pentru că se teme că l-ar putea pierde în această vară pe Jovo Lukic.

Jovo Lukic mai are contract cu U Cluj până în 2029, dar conducerea „șepcilor roșii” este convinsă că va primi o ofertă de nerefuzat pentru atacantul bosniac și de aceea vrea ca Bergodi să aibă acoperit compartimentul ofensiv. În sezonul 2025-2026, Lukic a ieșit golgheter în SuperLiga României, cu 18 reușite, și a debutat cu gol la CM 2026, în Canada – Bosnia & Herțegovina 1-1.

ADVERTISEMENT
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce...
Digi24.ro
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR

De ce nu a fost păstrat Alibek Aliev la CFR Cluj

Soarta lui Alibek Aliev la CFR Cluj a fost pecetluită chiar de către patronul Neluțu Varga. Omul de afaceri a transmis că el a decis ca vârful în vârstă de 29 de ani să nu rămână sub conducerea noului antrenor, Antonio Folha. „Eu i-am dat drumul lui Alibek Aliev. Schimbăm strategia. Am pățit prea multe în ultima perioadă, din cauza faptului că am fost plecat de lângă club. Au fost aduși tot felul de jucători pe care i-am plătit și când au venit și când au plecat.

ADVERTISEMENT
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai...
Digisport.ro
Scandal la CM 2026! Și-ar fi înșelat iubita cu una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood

Așa a fost și cu Alibek Aliev, care avea undeva la 20.000 de euro salariu. Nu și-a meritat banii! A dat 5 goluri, nu 20! Nu mai vreau să fac asemenea prostii. Să țin jucători care nu rup gura târgului și iau o grămadă de bani. Nu se mai poate așa”, a transmis Varga.

ADVERTISEMENT
  • 2,2 milioane de euro este cota de piață a lui Jovo Lukic, conform transfermarkt.com
  • 650 de mii de euro este suma la care e evaluat Alibek Aliev, atacantul dorit de U Cluj
Felix Nmecha, marcator al Germaniei la CM 2026 după ce a jucat pentru...
Fanatik
Felix Nmecha, marcator al Germaniei la CM 2026 după ce a jucat pentru Anglia. La un pas să rateze un transfer din cauza declarațiilor transfobe
Cu ce echipă din România ține, de fapt, Adrian Veștea, noul premier desemnat...
Fanatik
Cu ce echipă din România ține, de fapt, Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. S-a pronunțat și în războiul FCSB – Steaua
Răzvan Burleanu a spus totul despre o posibilă finală UEFA Champions League la...
Fanatik
Răzvan Burleanu a spus totul despre o posibilă finală UEFA Champions League la București: „Ai nevoie de asta!”
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Despărțire la CFR Cluj după o discuție cu Dan Petrescu: 'Ne-am strâns mâna...
iamsport.ro
Despărțire la CFR Cluj după o discuție cu Dan Petrescu: 'Ne-am strâns mâna și ne-am văzut fiecare de drum'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!