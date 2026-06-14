U Cluj i-a găsit deja înlocuitor lui Jovo Lukic. Are 4 goluri în SuperLiga în 2026. Exclusiv

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Jovo Lukic (27 de ani) e omul momentului în SuperLiga. astfel că sunt șanse mari ca U Cluj să primească pentru el o ofertă de nerefuzat. Din acest motiv, „șepcile roșii” s-au mișcat rapid și au demarat negocierile cu un atacant de la o rivală.

U Cluj a găsit înlocuitor pentru Jovo Lukic. Cu cine negociază vicecampioana

FANATIK a aflat în exclusivitate că U Cluj a început să negocieze pentru transferul lui Alibek Aliev (29 de ani). Atacantul rus este . Sosit în Gruia la începutul anului, Alibek Aliev avea contract doar până luna iunie, iar „feroviarii” nu au dorit să îi prelungească înțelegerea.

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Dorit acum de U Cluj, Alibek a jucat 21 de meciuri în tricoul CFR-ului, a marcat 4 goluri și a dat 6 pase decisive. Totuși, în play-off, acolo unde CFR Cluj a terminat pe locul 3, atacantul rus nu a reușit mai mult de 1 assist. Din informațiile FANATIK, U Cluj a demarat negocierile cu Alibek Aliev pentru că se teme că l-ar putea pierde în această vară pe Jovo Lukic.

Jovo Lukic mai are contract cu U Cluj până în 2029, dar conducerea „șepcilor roșii” este convinsă că va primi o ofertă de nerefuzat pentru atacantul bosniac și de aceea vrea ca Bergodi să aibă acoperit compartimentul ofensiv. În sezonul 2025-2026, Lukic a ieșit golgheter în SuperLiga României, cu 18 reușite,

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De ce nu a fost păstrat Alibek Aliev la CFR Cluj

Soarta lui Alibek Aliev la CFR Cluj a fost pecetluită chiar de către patronul Neluțu Varga. Omul de afaceri a transmis că el a decis ca vârful în vârstă de 29 de ani să nu rămână sub conducerea . „Eu i-am dat drumul lui Alibek Aliev. Schimbăm strategia. Am pățit prea multe în ultima perioadă, din cauza faptului că am fost plecat de lângă club. Au fost aduși tot felul de jucători pe care i-am plătit și când au venit și când au plecat.

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Așa a fost și cu Alibek Aliev, care avea undeva la 20.000 de euro salariu. Nu și-a meritat banii! A dat 5 goluri, nu 20! Nu mai vreau să fac asemenea prostii. Să țin jucători care nu rup gura târgului și iau o grămadă de bani. Nu se mai poate așa”, a transmis Varga.

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