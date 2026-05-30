U Cluj i-a găsit înlocuitor lui Edvinas Gertmonas. Portar de Champions League pentru vicecampioana României

ADVERTISEMENT

După un sezon foarte bun în care s-a bătut până în final la titlu în SuperLiga și a jucat finala Cupei României, U Cluj a început să contureze lotul pentru stagiunea următoare. Iar primul transfer realizat de ardeleni este un portar care a jucat în Champions League.

U Cluj și-a luat portar de Champions League

Rămasă fără lituanianul Edvinas Gertmonas, plecat imediat după ultimul joc din acest sezon, U Cluj s-a orientat rapid pe piața transferurilor și a ajuns la un acord cu portarul cipriot Neofytos Michail (32 de ani).

ADVERTISEMENT

Conform , portarul care a jucat în sezonul precedent în Champions League cu Pafos a semnat un contract pe două sezoane cu U Cluj și va avea un salariu de 150.000 de euro pe an.

Conform aceleiași surse, este foarte aproape și mde transferul fundașului central Florent Poulolo, aflat la final de contract cu UTA. Despre internaționalul din Martinica s-a vehiculat varianta că ar fi dorit și de Dinamo, însă se pare că acesta va ajunge sub comanda lui Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT

Cine este Neofytos Michail

Adus în vara trecută la Pafos, Neofytos Michail și-a încheiat contractul cu fosta campioană a Ciprului și va veni liber de contract la U Cluj. În acest sezon a jucat 34 de partide în toate competițiile, a încasat 30 de goluri și a avut 16 întâlniri în care a păstrat poarta intactă.

ADVERTISEMENT

El a fost titular în primele șase jocuri din grupa de Champions League, în care a luat cinci goluri de la Bayern Munchen și câte două de la AS Monaco și Juventus. În schimb, a încheiat fără gol primit duelurile cu Olympiacos, Kairat Almaty și Villarreal. În ultimele două jocuri din grupă a fost rezervă.

ADVERTISEMENT

Convocat de 17 ori la naționala Ciprului, Michail a mai jucat în cariera sa la echipele Olympiakos Nicosia, THOI Lakatamias, Nea Salamis, APOEL Nicosia, Aris Limassol, PAS Giannina, Asteras Tripolis și Anorthosis Famagusta.

Edvinas Gertmonas a lăsat-o pe U Cluj pentru Elveția

Aflat la final de contract, Edvinas Gertmonas a refuzat prelungirea înțelegerii, a părăsit-o pe U Cluj după ultima etapă a play-off-ului și .

ADVERTISEMENT

Înainte de ”finala” SuperLigii dintre Universitatea Craiova și U Cluj a apărut un zvon că . În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a explicat că a fost doar o strategie și nu s-a dorit niciun moment aducerea lui Gertmonas.

”Nu am discutat cu Gertmonas, ci cu agentul lui. Am stat departe. Dar mi-a venit ideea genială să dau un zvon la U Cluj că Gertmonas a fost contactat de Universitatea Craiova, ceea ce e fals. Asta înainte de meciul de campionat, ultimul.

Se pare că au luat decizia să îl schimbe. Din punctul meu de vedere, Gertmonas fiind cel mai bun jucător al lor, numărul 1. Ei, și ne-a ieșit, ca să zic așa”, a declarat Rotaru, despre interesul pentru portarul lituanian.