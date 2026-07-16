U Cluj a lămurit viitorul lui Jovo Lukic, absent la meciul cu Dinamo Kiev: „Sunt șanse mari”

ADVERTISEMENT

Jovo Lukic (27 de ani) a avut sezonul carierei alături de Universitatea Cluj și a devenit golgheterul SuperLigii României în stagiunea precedentă. Această performanță i-a adus și o convocare la Campionatul Mondial, unde a și marcat un gol pentru Bosnia & Herțegovina. Radu Constantea, președintele ardelenilor, a dezvăluit care este situația vârfului de atac.

Care este situația actuală a lui Jovo Lukic? Președintele lui U Cluj i-a lămurit viitorul

părea că U Cluj nu va mai avea putere să-l păstreze pe atacantul bosniac. Deși s-a vorbit despre numeroasele oferte din toate colțurile lumii, ardelenii au refuzat mai multe propuneri, iar cel mai probabil Lukic va rămâne la Cluj pentru încă un sezon. El nu a fost pe foaie de joc pentru meciul cu Dinamo Kiev, deși s-a întors la echipă după experiența de la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT

Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a dezvăluit că până acum nicio ofertă nu a satisfăcut pretențiile financiare ale clubului, însă asta nu înseamnă că acest lucru nu se va întâmpla în viitor: „Lukic rămâne. Cel puțin la ora actuală, nu sunt discuții avansate și nu putem vorbi despre oferte de care să fim mulțumiți. Sunt șanse mai mari să rămână, dar clar lucrurile se pot schimba rapid. Nu știu dacă va juca împotriva Farului, teoretic, ar putea juca, dar nu știu dacă, după pauza pe care a avut-o de la ultimul meci din America, va fi luat în considerare de staff-ul tehnic. În Europa va trebui să revină cât mai repede.

Sunt 2 poziții pe care încercăm să le rezolvăm, am făcut 7 transferuri. Am pierdut doar un jucător important, pe Gertmonas, am completat acel post. E clar că pentru a reuși să ne batem acolo sus va fi nevoie să aducem jucători pe încă o poziție, două. Repet, perioada de transferuri încă e lungă. Vrem să mai aducem un fundaș central și în zona mediană. Nu suntem chiar așa aproape să aducem vreun jucător. Am avut piste, dar au ales alte variante. Nu încercăm să aducem doar pentru număr”, a declarat Radu Constantea la

ADVERTISEMENT

Jovo Lukic a dispărut din naționala Bosniei, deși a marcat primul gol al țării sale la CM 2026

Golul lui Lukic a fost extrem de important pentru selecționata țării sale, întrucât cu ajutorul punctului obținut contra Canadei, Bosnia & Herțegovina a reușit să se califice în șaisprezecimile de finală, acolo unde a fost eliminată de Statele Unite ale Americii.

ADVERTISEMENT

În ciuda reușitei sale, De fapt, chiar și în primul meci el a fost titular doar din cauza unor probleme medicale ale lui Edin Dzeko, care este o legendă pentru naționala Bosniei. În total, Lukic a fost pe teren la Campionatul Mondial doar pentru 72 de minute.