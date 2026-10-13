U Cluj îl poate vinde liniștită pe Lukic pentru 3 milioane de euro! „Noul Lacina Traore” e gata să-i ia locul

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Universitatea Cluj ar putea da una dintre cele mai importante lovituri financiare din istoria clubului în perioada de mercato din iarnă. Jovo Lukic a atras atenția prin evoluțiile sale, iar conducerea „Șepcilor Roșii” nu exclude o despărțire de atacantul bosniac. Radu Constantea a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că o ofertă cuprinsă între 2,5 și 3 milioane de euro ar putea fi suficientă pentru realizarea transferului. Clujenii au însă un avantaj important. Un posibil înlocuitor al golgheterului se află deja sub contract cu clubul.

U Cluj poate face afacerea iernii! 3 milioane de euro pentru Lukic! Ardelenii au înlocuitorul perfect!

Numele său este Quadri Taiwo. Atacantul nigerian are doar 20 de ani și face senzație în Liga 2, acolo unde evoluează sub formă de împrumut la SC Popești-Leordeni. Africanul a înscris 12 goluri în primele nouă etape și este golgheterul competiției. Mai mult, evoluțiile sale au început să atragă atenția cluburilor din străinătate.

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Universitatea Cluj se află astfel într-o situație extrem de interesantă. Poate încasa o sumă importantă din vânzarea lui Lukic, golgheterul sezonului precedent al SuperLigii și atacant care în vară a evoluat la Campionatul Mondial pentru Bosnia, și are posibilitatea să mizeze pe un fotbalist mult mai tânăr, care cunoaște deja fotbalul românesc.

. Nigerianul strălucește în liga secundă din România. A marcat de 12 ori în numai nouă partide, ceea ce înseamnă o medie de 1,33 goluri pe meci. Ultima demonstrație de forță a venit sâmbătă, 10 octombrie. Popești-Leordeni a învins Metaloglobus cu 3-0, iar Taiwo a marcat toate cele trei goluri ale partidei. Nigerianul a fost de neoprit și a reușit al doilea hat-trick al sezonului, după cel din victoria cu CSM Reșița, scor 4-1. Mai mult, cele 12 reușite reprezintă peste jumătate dintre golurile înscrise de echipa sa în actuala ediție de campionat.

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Universitatea Cluj l-a descoperit în urma unui trial organizat în Nigeria. Oficialii ardelenilor au decis să îi ofere o șansă, iar atacantul a ajuns în România în toamna anului 2025. A fost urmărit de staff-ul tehnic și a impresionat aproape imediat. Într-un meci amical disputat împotriva celor de la ASA Târgu Mureș, câștigat de clujeni cu 4-1, Taiwo a înscris de trei ori încă din prima repriză.

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Pleacă Jovo Lukic în iarnă? Radu Constantea a anunțat la FANATIK SUPERLIGA suma pentru care U Cluj îl poate vinde

Viitorul lui Quadri Taiwo ar putea depinde și de situația lui Jovo Lukic. Atacantul bosniac a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai Universității Cluj. A încheiat sezonul 2025-2026 din postura de golgheter al SuperLigii și a intrat în atenția mai multor cluburi. Inclusiv FCSB s-a interesat de serviciile sale, însă pretențiile financiare ale ardelenilor au împiedicat realizarea mutării.

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Radu Constantea a vorbit despre situația fotbalistului la FANATIK SUPERLIGA Președintele clubului a precizat că nu există negocieri avansate, însă a indicat suma pentru care o eventuală despărțire ar deveni atractivă.

„În principiu, am vrea să rămână cu noi, doar dacă vine o ofertă financiară tentantă pentru el și avantajoasă pentru noi, atunci putem discuta, clar. Cu 2,5 sau 3 milioane de euro ar fi ok pentru toată lumea. Doar că, la ora actuală, sunt șanse mai mari ca el să rămână aici, la Cluj”, a declarat Radu Constantea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Pe urmele lui Lacina Traore? Povestea africanului care a adus 6 milioane de euro în conturile CFR-ului

Povestea lui Taiwo amintește de cea a unui alt atacant african care a impresionat la Cluj. Lacina Traore a ajuns la CFR în 2008, când avea doar 17 ani. Ivorianul a atras atenția prin fizicul său impresionant, dar și prin calitățile tehnice. A crescut rapid și a devenit unul dintre cei mai interesanți tineri atacanți din campionatul României.

Traore a contribuit la performanțele formației din Gruia și a atras interesul cluburilor din străinătate. În februarie 2011, CFR Cluj l-a vândut la Kuban Krasnodar pentru aproximativ șase milioane de euro. Avea doar 20 de ani. Cariera ivorianului a continuat în fotbalul mare. A ajuns la Anzhi Makhachkala, apoi la AS Monaco, iar ulterior a trecut și pe la Everton sau CSKA Moscova. În total, cluburile au plătit aproximativ 34 de milioane de euro pentru transferurile sale.