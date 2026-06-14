Sport

U Cluj, izgonită din nou de pe Cluj Arena. Unde va juca în cupele europene: „Suntem dispuşi să le închiriem stadionul!”

U Cluj va participa la începutul noului sezon în preliminariile Europa League. Conducerea echipei a anunțat ce se întâmplă cu Cluj Arena în această vară și unde poate evolua formația lui Cristiano Bergodi.
Mihai Dragomir
14.06.2026 | 16:16
U Cluj izgonita din nou de pe Cluj Arena Unde va juca in cupele europene Suntem dispusi sa le inchiriem stadionul
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U Cluj caută o casă nouă pentru jocurile din preliminariile Europa League. Foto: Sport Picutres.
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U Cluj a încheiat sezonul trecut pe locul al doilea în SuperLiga și va evolua în Europa League încă din primul tur preliminar. Cluj Arena nu va fi disponibilă la startul lunii august, motiv pentru care conducerea clubului caută soluții pentru stabilirea unei arene temporare pentru jocurile de acasă. Radu Constantea a anunțat unde ar putea juca formația lui Cristiano Bergodi.

U Cluj, alungată din nou de pe Cluj Arena

U Cluj va fi una dintre reprezentantele României în preliminariile cupelor europene. Ardelenii vor avea adversari dificili în Europa League, ținând cont de faptul că nu vor fi capi de serie. O nouă lovitură pentru club vine prin faptul că stadionul Cluj Arena nu va fi disponibil la începutul lunii august. Festivalul Untold, care are loc în fiecare an aici, va acapara casa echipei lui Cristiano Bergodi. Conducerea are mai multe variante în vedere.

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„Primul tur va fi pe Cluj Arena. Este un semn de întrebare pentru următorul tur. Acolo, dacă vom juca prima manşă acasă, pe 22-23 iulie, vom putea juca pe arena noastră. Dacă nu, va trebui să găsim o soluţie. După festival (n.r. Untold) ne vom putea întoarce în 8-9 zile. (n.r. este o variantă Sibiul?) La Sibiu este un semn de întrebare. Au intervenit asupra gazonului şi nu ştim dacă vom putea juca. La Arad nu este stadionul omologat pentru meciuri de cupe europene. (n.r. care sunt variantele?) Sfântu Gheorghe, Ploieşti şi Bucureşti!”, a declarat Radu Constantea, conform primasport.ro.

Sepsi, dispusă să o ajute pe U Cluj

Dintre variantele enumerate de Radu Constantea, se pare că Sepsi este primul club dispus să le ofere celor de la U Cluj o mână de ajutor. Laszlo Dioszegi, patronul covăsnenilor, a spus că nu are nimic împotriva din a le închiria stadionul pentru datele de care au nevoie.

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„N-a discutat nimeni cu noi. Dacă ne caută, e normal să ajutăm. Noi am fi ajutat şi UTA şi altă echipă care ar fi venit să joace la noi. E normal să ajungem la o înţelegere, suntem dispuşi să închiriem stadionul”, a spus Laszlo Dioszegi pentru sport.ro.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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