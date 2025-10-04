U Cluj nu-l lasă pe Sabău să plece: „Prima dată președintele e vinovat”

Neluțu Sabău a surprins pe toată lumea la conferința de presă de după meciul pierdut de . Antrenorul a declarat că se gândește serios să își dea demisia, iar după scurt timp conducerea clubului a venit cu o reacție oficială.

Tensiuni la U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău amenință cu demisia!

e, întrucât lucrurile nu mai funcționează așa cum își dorește. El a spus clar că e pregătit să își rezilieze contractul.

U Cluj, reacție oficială după ce Neluțu Sabău a anunțat că vrea să demisioneze

Se pare însă că oficialii celor de la U Cluj sunt hotărâți ca Ioan Ovidiu Sabău să rămână în funcția de antrenor principal al echipei. Radu Constantea a intrat în direct și a explicat toată situația. Președintele clubului a dat de înțeles că va încerca să îl convingă pe tehnician să își schimbe decizia.

„Vrem să continuăm cu Neluțu Sabău. Au fost mai multe discuții în care a vrut să renunțe, dar am fost inspirați că am reușit să-l convingem. Vom încerca și acum să-l convingem.

Nu. Repet, o să avem o discuție și vom analiza atent ce își dorește. Dar suntem convinși că putem să redresăm situația, chiar dacă nu arătăm foarte bine. Toți ne-am fi dorit să avem un alt start de sezon.

Încercăm să înțelegem situația, e o presiune foarte mare pe el și și-ar fi dorit să aibă rezultate mai bune. Ăsta e fenomenul și trebuie să trecem peste el.

Cred că prima dată președintele e vinovat într-un club. Cu siguranță avem o vină, cred că puteam face lucruri mai bune în vară. Jucătorii sunt cu banii la zi, condițiile sunt bune, dar sunt convins că președintele e primul vinovat. Conducerea are vina cea mai mare.

Clar erau așteptări foarte mari și există această presiune, pe care trebuie să învățăm să o gestionăm. U Cluj e acum pe locul 9 și nu-și propune mereu să se bată la primele locuri. Nu ne-am gândit la absolut niciun nume, vreau să am o discuție cu Neluțu Sabău. Sper să nu ne gândim la un alt nume”, a declarat Radu Constantea, conform