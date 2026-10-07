U Cluj, o candidată serioasă la titlu! Analiză FANATIK pe cifre Wyscout a trupei lui Bergodi înainte de reluarea SuperLigii, derby-ul cu CFR Cluj

ADVERTISEMENT

Chiar nu îmi dau seama cum consideră suporterii U Cluj sezonul trecut. Strict tehnic, în valoare absolută cum s-ar spune, “studenții” și-au trecut în catalog unul dintre cele mai bune sezoane din istorie. Clujenii au mai fost vice-campioni doar în sezonul 1932/33, iar o performanță superioară în Cupă au înregistrat numai în 1965, atunci când și-au adjudecat trofeul (exista încă 6 finale pierdute în palmaresul lor). Când însă pierzi la foto-finish tot ce puteai câștiga, în fata aceluiași adversar, e posibil ca sezonul să nu trezească amintiri dintre cele mai plăcute.

De ce este Universitatea Cluj o pretendentă la titlu mai puternică în 2026 – 2027 decât în sezonul 2025 – 2026: adună puncte mai repede, fără să fi devenit mai greu de învins

Sezonul 2025/26 a început cu Sabău pe bancă, s-a încheiat cu Bergodi, iar 2026-27 îl găsește tot pe italian responsabil de destinul sportiv al clujenilor. este cu siguranță un club care își dorește performanță și (foarte important!) dispune de resursele financiare necesare pentru a o obține. Vedem împreună în cele ce urmează cum arată U Cluj după prima treime a sezonului, comparativ cu același interval din sezonul trecut. Cu mențiunea că în acest sezon U are un meci mai puțin disputat – restanța cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Deși are o linie de clasament mai bună în 2026/27 (și implicit mai multe puncte), U Cluj are, paradoxal, mai multe înfrângeri în 9 etape decât a suferit în primele zece din sezonul precedent.

4 înfrângeri în 9 etape în 2026/27

3 înfrângeri în 10 etape în 2025/26

Pe lângă numărul înfrângerilor, Clujul lui Sabău stătea mai bine și la capitolul goluri încasate. În rest, echipa din acest sezon conduce la mai toate criteriile statistice: mai multe puncte, mai multe șuturi, mai multe șuturi pe poartă, mai multe goluri marcate, xG mai bun. Plusul ofensiv este susținut de cifre: aproximativ 29% mai multe șuturi, 47% mai multe șuturi pe poartă și 52% mai mult xG pe meci. Așadar, echipa șutează mai des, dar ajunge și în situații care, în medie, oferă șanse mai mari de gol. Cele patru egaluri din sezonul precedent au dispărut: U are mai multe victorii, dar și mai multe înfrângeri. De aici și concluzia: „U” adună puncte mai repede, fără să fi devenit mai greu de învins.

ADVERTISEMENT

Tactic: 4-2-3-1 devine sistemul de bază, după un sezon în care Sabău a căutat modulul optim

În sezonul precedent, echipa a început patru meciuri în 4-2-3-1 și patru în 4-3-1-2. Acum, șase dintre cele nouă formule de start sunt încadrate de Wyscout în 4-2-3-1. Șase din nouă. Tactic, este o trecere către ocuparea mai constantă a benzilor cu doi jucători ofensivi și un singur vârf central, în locul alternativei cu un mijloc în romb și doi atacanți. La ultimele două partide din 2026/27, victoriile cu Oțelul și Voluntari, primul „11” a fost identic

ADVERTISEMENT

Lefter – Mikanović, Cristea, Codrea, Chipciu – Drammeh, Bic – Macalou, Nistor, Mendy – Lukić

Lefter – cheia strategiei pentru regula under

Sabău a căutat în debutul sezonului precedent soluția optimă pentru jucătorul under. Iar asta a condus, inevitabil, la permutări în primul unsprezece. Lefter a fost folosit în primele 4 etape (Metaloglobus, UȚA, Universitatea Craiova, Hermannstadt), în următoarele 3 Iustin Chirilă i-a luat locul în poartă (Petrolul, Farul, Dinamo), pentru ca apoi Atanas Trica și respectiv El Sawy să fie jucătorii under din formula de start. În acest sezon, Bergodi a început cu Lefter în 8 din primele 9 meciuri din campionat. Desigur, asta s-a întâmplat și pentru că U l-a pierdut pe Gertmonas, titularul din sezonul trecut. Dar “fixarea” lui Lefter între buturi i-a oferit lui Bergodi flexibilitatea de a alege cele mai valoroase soluții în câmp. Este probabil un diferențiator important între cele două sezoane.

ADVERTISEMENT

Exprimarea echipei se sprijină în continuare pe nucleul vechi, însă distribuția responsabilităților s-a schimbat față de începutul sezonului trecut: Bic participă mai mult la construcție, Drammeh are un rol mult mai important, iar Macalou este mai prezent pe flanc. Aliev, adus pentru a suplini plecarea lui Lukic (care părea iminentă la un moment dat) este principalul marcator. Nistor joacă mai puțin în acest sezon, dar rămâne principalul pasator.

În apărare, Mikanović, Cristea, Codrea și Chipciu rămân repere și dau echilibrul echipei. Cristea este chiar integralist în primele nouă meciuri din 2026/27. La mijloc însă, Simion scade de la 659 la 149 de minute, în timp ce Drammeh urcă de la 222 la 568. Nou-venitul Pedro Pinho apare cu 406 minute și devine un om important pentru Bergodi.

ADVERTISEMENT

În atac, benzile au fost și rămân importante la U Cluj. Comparativ cu precedentul sezon Macalou crește de la 496 la 746 de minute. Mendy contribuie cu 483 de minute, două goluri și un assist, iar Ștefănescu și Stanojev completează opțiunile antrenorului. (golgeterul campionatului). În acest sezon, datorită participării la Cupa Mondială Lukic a bifat mai puține minute (464 față de 764), dar absența sa a fost cu brio suplinită de Aliev (golgeterul de până acum cu 6 goluri).

Față de primele etape din sezonul trecut, Artean, Murgia, Fábry și Thiam sunt piesele importante care au dispărut. Dar înlocuitorii lor au adus plus de calitate, semn că strategia de lot a celor de la U a fost una corectă.

Bic, Drammeh, Macalou, Aliev – centrul de greutate al Universităţii Cluj

Sunt câțiva jucători cu contribuție importantă în exprimarea lui U în sezonul 2026/27: Bic, Drammeh, Macalou, Aliev. Profiluri diferite, roluri diferite, dar statistica ne spune că jocul lui U a depins mult de forma lor sportivă în acest sezon.

Bic are o pondere mai mare în circulația balonului și în avansarea construcției. Dublarea frecvenței paselor spre ultima treime este unul dintre cele mai puternice argumente. Mediile lui la 90 de minute arată importanța sa pentru jocul clujenilor:

Pase încercate 2025/26 – 53,4 2026/27 – 65,7

Pase spre ultima treime, încercate 2025/26 – 5,5 2026/27 – 11,1

Pase progresive reușite 2025/26 – 4,9 2026/27 – 8,0

Recuperări 2025/26 – 8,6 2026/27 – 10,0

Tot la mijloc, Drammeh este un alt jucător cu evoluții superioare față de sezonul trecut: de la un singur meci început ca titular (din zece) la șapte (din nouă), cu două goluri în sezonul actual.

Macalou, în schimb, este un caz paradoxal. Deși realizările sale sunt inferioare (1 gol și 2 assisturi în 10 etape sezonul trecut, 0 în acest sezon), în acest sezon contribuția sa la jocul ofensiv e sensibil superioară:

Șuturi / pe poartă 2025/26 – 12/4 2026/27 – 20/3

Centrări încercate / reușite 2025/26 – 14/5 2026/27 – 44/15

Driblinguri reușite 2025/26 – 30 2026/27 – 38

De asemenea, frecvența centrărilor sale crește de la aproximativ 2,5 la 5,3 în 90 de minute. Creează pericol – 1,25 xA și 13 pase urmate de șut, dar îi lipsește golul.

Statisticile lui Aliev sunt de-a dreptul spectaculoase în 2026/27: are 6 dintre cele 14 goluri ale echipei – aproape 43% – în numai 446 de minute. Dar dincolo de goluri, bilanțul său e remarcabil:

12 șuturi , dintre care nouă pe poartă;

4,72 xG;

6 goluri, adică unul la aproximativ 74 de minute

El salvează și eficiența echipei: sezonul trecut (în 10 etape), U a avut 11 goluri din 12,78 xG; acum 14 din 17,44 xG.

U Cluj – minus defensiv în 2026/27

Pe de altă parte, U Cluj are mai multe înfrângeri în acest sezon și mai multe goluri primite. Cum nici în fotbal nu există coincidențe, cifrele Wyscout explică fenomenul – eficiența duelurilor defensive (parametrul dueluri defensive câștigate) a scăzut la oamenii importanți ai Clujului:

Mikanović : 75% în 2025/26 49% în 2026/27

Codrea : 84% în 2025/26 68% în 2026/27

Cristea : 71% în 2025/26 63% în 2026/27

Chipciu : 59% în 2025/26 51% în 2026/27

Nu numai duelurile defensive sunt pe roșu față de 2025/26, ci și PPDA (numărul de pase ale adversarului raportat la o acțiune defensivă a echipei) – a crescut de la 8,35 la 10,86. Ceea ce înseamnă că pressing-ul este mai puțin intens decât sezonul trecut. Cum ultimele două partide au fost câștigate fără gol primit, e posibil ca această problemă să fie dacă nu rezolvată, măcar parțial remediată. Timpul va demonstra asta.

În concluzie, U Cluj rămâne o pretendentă la…tot. Cupă, campionat, cupe europene. Este un club stabil financiar, care încearcă să fructifice pe plan local situația mai puțin fericită a rivalei CFR. Dacă Bergodi își va regăsi calmul și inspirația din sezonul trecut, U va redeveni cu siguranță o sperietoare pentru multe cluburi cu pretenții din SuperLiga. Cu condiția să știe să gestioneze experiența în exces care începe să se acumuleze în vestiar: Chipciu, Nistor, Stanciu…