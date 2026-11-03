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„U Cluj nu va câștiga titlul niciodată!” Victoria cu FCSB nu-i impresionează deloc pe rivali

Ciprian Păvăleanu
04.11.2026 | 00:20
U Cluj nu va castiga titlul niciodata Victoria cu FCSB nui impresioneaza deloc pe rivali
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică nu le dă nicio șansă la titlu rivalilor de la U Cluj. Foto: Sport Pictures
Marius Șumudică nu le dă nicio speranță la titlu rivalilor din oraș, nici măcar după victoria împotriva FCSB! Cine sunt, de fapt, principalele favorite la campionat
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Universitatea Cluj are o echipă foarte puternică în acest sezon și pare una dintre echipele care se vor lupta la locurile de cupe europene. Totuși, Marius Șumudică nu le dă prea multe speranțe rivalilor din oraș și este de părere că „studenții” nu pot avea pretenții la titlu. În opinia antrenorului de la CFR Cluj, doar două echipe se luptă pentru trofeu în acest an.

Marius Șumudică „le taie craca” celor de la U Cluj

După victoria cu FCSB din ultima etapă, Universitatea Cluj a ajuns pe poziția a 4-a în SuperLiga României. „Studenții” se află, totuși, la 8 puncte distanță de primul loc, ocupat de Dinamo. Bineînțeles, dacă ar accesa play-off-ul la finalul sezonului regulat, punctele s-ar înjumătăți și formația antrenată de Cristiano Bergodi ar avea mult mai multe șanse să ajungă în vârful clasamentului, însă Marius Șumudică nu le dă nicio șansă rivalilor din oraș.

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Chiar dacă echipa sa a pierdut de două ori în acest sezon în fața lui U Cluj, de fiecare dată cu scorul de 1-3, antrenorul lui CFR a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că, în opinia sa, formația lui Bergodi nu se poate lupta la campionat nici dacă ar mai face 5 transferuri în perioada de iarnă.

„(n.r. – Poate să câștige U Cluj titlul?) Niciodată! Poate să aducă încă 5 jucători. Singura echipă pe care eu o văd capabilă să câștige este Universitatea Craiova. Are o echipă foarte bine pusă la punct și consider că este echipa cea mai bună, cea mai în formă și cea mai bine structurată. După care, entuziasmul ăsta, emulația asta care s-a creat în jurul lui Dinamo le dă și lor o oarecare șansă de a se bate la campionat. Restul echipelor să uite de titlu. Asta este părerea mea. A, că te bați la o cupă europeană sau că intri în play-off, acolo se poate întâmpla orice”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA

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Ce rezultate a reușit Universitatea Cluj împotriva formațiilor cu pretenții la play-off

În acest sezon, din 14 partide, Universitatea Cluj a bifat o singură remiză. În restul de 13 meciuri, fie a câștigat, fie a pierdut. Excluzând victoria cu FCSB, ardelenii nu au mai reușit să bată nicio echipă cu pretenții certe la play-off, iar singura victorie împotriva unei echipe care în acest moment se află în primele șase a fost cea contra Farului Constanța. „Studenții” au mai învins-o și pe CFR Cluj, însă situația „feroviarilor” nu este deloc una bună, iar Marius Șumudică a declarat în repetate rânduri că se gândește mai degrabă la evitarea retrogradării.

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În meciurile cu Rapid București și Universitatea Craiova, Universitatea Cluj a încasat de fiecare dată 4 goluri. În meciul contra giuleștenilor, elevii lui Bergodi au și înscris de trei ori, însă contra oltenilor au pierdut la zero, iar Universitatea Craiova pare să fie o „bestia nera” pentru formația ardeleană. De asemenea, U Cluj a pierdut și meciurile cu Petrolul Ploiești, una dintre revelațiile acestui campionat, și cu Dinamo București, liderul la zi. Astfel, privind aceste rezultate, Marius Șumudică pare să aibă dreptate atunci când spune că Universității Cluj îi va fi extrem de greu să țină pasul cu cele mai bune echipe din campionatul românesc.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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