Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte motivați la Cluj. Văd un egal”

Vineri, la ora 20.00, se joacă U Cluj - Oțelul Galați, un meci cu miză uriașă atât pentru gazde, cât și pentru FCSB. Un fost atacant stelist îi dă speranțe lui Gigi Becali și vede un egal pe Cluj Arena.
Adrian Baciu
27.02.2026 | 10:42
U Cluj Otelul Galati miza uriasa pentru playoff Rezultat surpriza pentru FCSB O sa mearga foarte motivati la Cluj Vad un egal
EXCLUSIV FANATIK
Sabin Ilie dă speranțe FCSB-ului înainte de U Cluj - Oțelul: ”Văd un X”. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

U Cluj și Oțelul Galați se întâlnesc vineri seara, de la ora 20.00, în etapa a 29-a din SuperLiga. Cu o victorie, ”Șepcile roșii” se califică matematic în play-off și lasă șanse tot mai mici pentru FCSB în încercarea campioanei de a prinde top 6. Un fost atacant stelist îi dă speranțe lui Gigi Becali și anticipează un egal pe Cluj Arena.

U Cluj – Oțelul Galați, meci capital pentru play-off. Sabin Ilie, speranțe pentru FCSB: ”Văd un egal”

Runda cu numărul 29 din întrecerea internă poate stabili cele 6 echipe calificate în play-off. Un meci cu miză capitală se joacă la Cluj-Napoca. Universitatea are nevoie de toate cele 3 puncte cu Oțelul Galați pentru a nu mai depinde de meciul cu FCSB din ultima etapă.

ADVERTISEMENT

Campioana are privirile îndreptate spre Cluj Arena și speră la un ”X2”. Vineri, la FANATIK SUPERLIGA, fostul atacant Sabin Ilie a spus că, în opinia sa, Oțelul Galați nu va pierde disputa din Ardeal. Acesta anticipează o remiză.

”Au un meci foarte greu cei de la U Cluj, cu Oțelul Galați acasă. Dacă U nu se va impune, nu se schimbă nimic (…) Eu, ca pronostic pentru rezultatul de diseară, văd un U Cluj – Oțelul X. Ambele o să fie foarte motivate. Din punctul meu de vedere, și antrenorul și jucătorii de la Oțelul sunt profesioniști. Cred că se duc foarte motivați la Cluj”, a spus fratele lui Adi Ilie.

ADVERTISEMENT
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins...
Digi24.ro
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan

Cum vede Sabin Ilie meciul CFR-ului de la Ovidiu: ”Cred că se impune Farul”

Nici CFR Cluj nu este încă matematic calificată în play-off. Echipa lui Daniel Pancu mai are nevoie de puncte în ultimele două etape ale sezonului regulat, cu Farul și Dinamo, pentru a a fi sigură de top 6. Sabin Ilie mai spune, tot la FANATIK SUPERLIGA, faptul că ardelenii vor avea viață grea pe litoral. Aceste anticipează un succes al formației lui Ianis Zicu.

ADVERTISEMENT
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile...
Digisport.ro
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire

”Nu pierde Farul sau eu merg pe Farul, asta pentru că, acasă, constănțenii joacă foarte foarte bine. Dar cred că se impune Farul. La Dinamo cu FC Argeș e care pe care. Aș merge pe un X aici”, a spus fostul atacant stelist.

U Cluj - Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte motivați la Cluj. Văd un egal”

Ce i s-a întâmplat lui Gabi Matei a doua zi după ce a...
Fanatik
Ce i s-a întâmplat lui Gabi Matei a doua zi după ce a fost adus în cătușe la Parchet în scandalul pariurilor de la Păulești. Exclusiv
Mihai Stoica, atac dur la autorităţi pentru închiderea Arenei Naţionale: “Metallica nu are...
Fanatik
Mihai Stoica, atac dur la autorităţi pentru închiderea Arenei Naţionale: “Metallica nu are nevoie de gazon să facă sprinturi!”
FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: “Acum sunt ei...
Fanatik
FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: “Acum sunt ei în genunchi! Poate n-ar trebui să îţi baţi joc de adversari”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
BREAKING | E gata: Gică Hagi și-a dat acordul să semneze! Când va...
iamsport.ro
BREAKING | E gata: Gică Hagi și-a dat acordul să semneze! Când va fi prezentat oficial
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!