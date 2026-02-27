U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte motivați la Cluj. Văd un egal”

ADVERTISEMENT

U Cluj și Oțelul Galați se întâlnesc vineri seara, de la ora 20.00, în etapa a 29-a din SuperLiga. Cu o victorie, ”Șepcile roșii” se califică matematic în play-off și lasă șanse tot mai mici pentru FCSB în încercarea campioanei de a prinde top 6. Un fost atacant stelist îi dă speranțe lui Gigi Becali și anticipează un egal pe Cluj Arena.

U Cluj – Oțelul Galați, meci capital pentru play-off. Sabin Ilie, speranțe pentru FCSB: ”Văd un egal”

Runda cu numărul 29 din întrecerea internă poate stabili cele 6 echipe calificate în play-off. Un meci cu miză capitală se joacă la Cluj-Napoca. Universitatea are nevoie de toate cele 3 puncte cu Oțelul Galați pentru a nu mai depinde de meciul cu FCSB din ultima etapă.

ADVERTISEMENT

. Vineri, la FANATIK SUPERLIGA, fostul atacant Sabin Ilie a spus că, în opinia sa, Oțelul Galați nu va pierde disputa din Ardeal. Acesta anticipează o remiză.

”Au un meci foarte greu cei de la U Cluj, cu Oțelul Galați acasă. Dacă U nu se va impune, nu se schimbă nimic (…) Eu, ca pronostic pentru rezultatul de diseară, văd un U Cluj – Oțelul X. Ambele o să fie foarte motivate. Din punctul meu de vedere, și antrenorul și jucătorii de la Oțelul sunt profesioniști. Cred că se duc foarte motivați la Cluj”, a spus fratele lui Adi Ilie.

ADVERTISEMENT

Cum vede Sabin Ilie meciul CFR-ului de la Ovidiu: ”Cred că se impune Farul”

. Echipa lui Daniel Pancu mai are nevoie de puncte în ultimele două etape ale sezonului regulat, cu Farul și Dinamo, pentru a a fi sigură de top 6. Sabin Ilie mai spune, tot la FANATIK SUPERLIGA, faptul că ardelenii vor avea viață grea pe litoral. Aceste anticipează un succes al formației lui Ianis Zicu.

ADVERTISEMENT

”Nu pierde Farul sau eu merg pe Farul, asta pentru că, acasă, constănțenii joacă foarte foarte bine. Dar cred că se impune Farul. La Dinamo cu FC Argeș e care pe care. Aș merge pe un X aici”, a spus fostul atacant stelist.