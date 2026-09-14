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U Cluj și Oțelul, două echipe aflate într-o perioadă mai nefastă în SuperLiga, se întâlnesc luni, 14 septembrie, de la ora 18:00, în etapa cu numărul 9. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real și alte detalii interesante vă sunt oferite de FANATIK. Meciul de pe Cluj Arena este transmis de Digi Sport și Prima Sport.

U Cluj – Oțelul în etapa 9 din SuperLiga României

Universitatea Cluj și Oțelul Galați au început bine acest campionat și se părea că vor avea o prezență constantă în prima jumătate a clasamentului. În ultimele runde, echipele antrenate de Cristiano Bergodi (61 de ani) și Stjepan Tomas (50 de ani) s-au prăbușit. Cel puțin clujenii sunt de nerecunoscut, cu 3 eșecuri consecutive. Gălățenii au o victorie în ultimele 7 runde.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 9 U Cluj 2026-09-14T15:00:00Z Oțelul Arbitri Arbitru centru: S. Kovacs Arbitru asistent 1: I. Neacșu Arbitru asistent 2: C. Bojan Al patrulea oficial: C. Gaitin VAR: R. Petrescu Asistent VAR: D. Mitruți

Clasament SuperLiga etapa 9, înainte și după U Cluj – Oțelul

, vicecampioana ediției precedente din SuperLiga, U Cluj, ocupa locul 14, cu 9 puncte, la 8 de liderul Dinamo. Dincolo, Oțelul stă un pic mai bine, cu 10 puncte, pe locul 10. Distanțele între echipe sunt foarte mici, iar un succes poate face diferența și poate urca o echipă mult poziții în ierarhie.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 9 6 2 1 19-7 20 2 Rapid 9 5 3 1 11-5 18 3 ▲ Univ. Craiova 9 5 2 2 19-9 17 4 ▼ Petrolul 8 5 0 3 9-10 15 5 ▲ Farul 9 3 5 1 14-10 14 6 ▲ Sepsi OSK 9 3 4 2 7-9 13 7 ▲ FC Botoşani 9 2 5 2 13-9 11 8 ▼ FCSB 8 3 2 3 11-10 11 9 ▲ FC Argeș 9 3 2 4 5-7 11 10 ▼ Corvinul 9 2 4 3 8-7 10 11 ▼ Oțelul 8 2 4 2 9-9 10 12 ▼ CFR Cluj 8 3 1 4 12-13 10 13 ▲ UTA 9 2 3 4 13-15 9 14 ▼ U Cluj 7 3 0 4 9-13 9 15 FC Voluntari 9 2 2 5 9-20 8 16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la U Cluj – Oțelul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Cititorii FANATIK primesc informații relevante despre toți jucătorii implicați în partida din Ardeal. Aflăm, în timp real, date despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Sunt statistici importante și pentru pariori. Casele de pariuri oferă cote pentru cornere, șuturi, cartonașe etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului U Cluj – Oțelul LIVE VIDEO comentariul în timp real

În secțiunea de mai jos găsiți comentariul în timp real al partidei dintre U și Oțelul. Într-un format LIVE TEXT, absolut tot ce ce se petrece apare mai jos: fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații vor fi prezentate în timp real.

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Echipele de start și schimbări la U Cluj – Oțelul

Primul „11” ales de fiecare antrenor va apărea mai jos de îndată ce foile oficiale de joc sunt disponibile presei. Alături de echipele de start, aici vom vedea și formațiile oficiale, băncile de rezerve și toate modificările operate pe durata partidei dintre U Cluj și Oțelul.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la U Cluj – Oțelul

Universitatea nu mai are voie să facă niciun pas greșit dacă vrea să revină în zona play-off. Cota lui „U” pentru victorie este 1,80. Cei care cautp surpriza au un X2 la o cotă de 2,05. Un pariu pe care specialiștii îl recomandă la acest meci este „GG sau peste 2,5 goluri” la o cotă de 1,50.