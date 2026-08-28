U Cluj – Petrolul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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U Cluj și Petrolul se întâlnesc vineri, 28 august 2026, la ora 21:00, în etapa cu numărul 7 din SuperLiga. Pe FANATIK aveți informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului din Ardeal în timp real. Duelul de pe Cluj Arena este transmis în direct de posturile Digi Sport și Prima Sport.

U Cluj – Petrolul în etapa 7 din SuperLiga României

Universitatea Cluj și Petrolul, două echipe care au pierdut în weekendul trecut, se întâlnesc pe Cluj Arena, în etapa a 7-a din SuperLiga, în încercarea de a reveni pe „drumul punctelor”. Ardelenii au pierdut în Capitală, scor 1-2, contra liderului Dinamo. A fost un meci în care ardelenii puteau egala pe final. De cealaltă parte, „lupii” din Ploiești nu au „mușcat” cu Rapid, fiind învinși acasă, scor 0-2.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 7 U Cluj 2026-08-28T18:00:00Z Petrolul Arbitri Arbitru centru: R. Petrescu Arbitru asistent 1: M. Grigoriu Arbitru asistent 2: A. Ghinguleac Al patrulea oficial: M. Ene VAR: G. Găman Asistent VAR: B. Dumitrache

Clasament SuperLiga etapa 7, înainte și după U Cluj – Petrolul

în minus, și Petrolul, sunt la egalitate de puncte în clasament: 9. Având un golaveraj pozitiv, ardelenii sunt pe locul 9, în timp ce prahovenii, cu -4, ocupă cea mai slabă poziție, a 10-a, din rândul echipelor cu 9 puncte. Înainte de startul etapei, clasamentul era condus de Dinamo, echipă învinsă de Petrolul în etapa inaugurală, cu 13 puncte.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Dinamo 6 4 1 1 13-4 13 2 ▼ FCSB 6 3 2 1 9-5 11 3 ▲ Rapid 6 3 2 1 7-3 11 4 ▲ Univ. Craiova 6 3 1 2 13-8 10 5 ▼ FC Argeș 6 3 1 2 4-4 10 6 Corvinul 6 2 3 1 7-3 9 7 Farul 6 2 3 1 10-8 9 8 ▲ Oțelul 6 2 3 1 7-6 9 9 ▼ U Cluj 5 3 0 2 7-6 9 10 ▼ Petrolul 6 3 0 3 4-8 9 11 Sepsi OSK 6 1 4 1 3-3 7 12 ▲ CFR Cluj 5 2 0 3 8-8 6 13 ▲ FC Botoşani 6 1 3 2 7-8 6 14 ▼ FC Voluntari 6 1 1 4 5-16 4 15 UTA 6 0 3 3 3-9 3 16 Csikszereda 6 0 1 5 2-10 1

Statistici OPTA pentru pariuri la U Cluj – Petrolul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Cei care accesează FANATIK primesc informații cu statisticile OPTA ale jucătorilor care intră pe teren. Abrevierile utilizate în modulul statistic reprezintă: goluri (G), pase decisive (A), șuturi pe poartă (ȘP), șuturi totale (Ș), cornere obținute (CO), faulturi comise (FC), faulturi suferite (FS), poziții de ofsaid (OF), cartonașe galbene (CG), cartonașe roșii (CR) și paradele portarilor (PAR). Statisticile sunt valoroase și pentru pariori. Casele de pariuri oferă numeroase variante de pariere pe șuturi, cornere sau cartonașe.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului U Cluj – Petrolul LIVE VIDEO comentariul în timp real

Pe site-ul nostru aveți și toate informațiile importante de la partida U Cluj – Farul. , cartonașele și schimbările vor putea fi urmărite pe parcursul duelului din etapa a 6-a a SuperLigii. În acest LIVE TEXT de mai jos nu pierdeți nimic din ceea ce se întâmplă pe Cluj Arena.

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Echipele de start și schimbări la U Cluj – Petrolul

Cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start al partidei de la Cluj, aflăm și echipele de start aliniate de Cristiano Bergodi (61 de ani) și Ricardo Sousa (47 de ani). După ce echipele vor fi oficiale, cititorii FANATIK vor putea verifica atât titularii, cât și rezervele, plus toate modificările efectuate pe parcursul întâlnirii, dar și sistemul de joc.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la U Cluj – Petrolul

Meciul de pe Cluj Arena poate reprezenta și o sursă importantă de câștig pentru pariori. U Cluj primește o cotă de 1,80 la Superbet, în timp ce oaspeții au 4,75. Un pariu mai sigur de încercat este „Gazdele câștigă oricare repriză” pentru o cotă de 1,41.