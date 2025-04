U Cluj poate rămâne la vară fără doi jucători trecuți pe la FCSB. Viitor incert pentru fotbaliștii lui Neluțu Sabău

. Ardelenii s-au calificat în play-off-ul Superligii și au obținut deja prima victorie. Totuși, doi jucători care au adunat ceva prezențe pentru echipa lui Neluțu Sabău ar putea părăsi pe gratis clubul la vară.

Ovidiu Popescu și Răzvan Oaidă pot pleca de la U Cluj la finalul sezonului

Este vorba despre Ovidiu Popescu și Răzvan Oaidă, doi mijlocași centrali care au trecut pe la FCSB înainte să ajungă la U Cluj. Conform , cei doi nu ar mai intra în planurile lui Neluțu Sabău. În ultima perioadă, au prins foarte puține minute pe teren.

Ambii mai au contract cu Universitatea Cluj până la finalul sezonului 2025/2026, însă, în cazul în care va apărea o ofertă pentru cei doi, ardelenii le-ar putea da drumul fără a cere vreun ban în schimb.

Nivelul salarial al celor doi mijlocași centrali este unul destul de ridicat pentru clubul de pe Cluj Arena, iar Universitatea ar putea face economii în cazul în care se va despărți de foștii fotbaliști de la FCSB.

Sezon de coșmar pentru cei doi jucători trecuți pe la FCSB

În total, el a adunat în acest sezon 18 partide în tricoul studenților, pentru care a reușit să înscrie un gol.

În schimb, Răzvan Oaidă a strâns doar 6 apariții. În majoritatea partidelor, el a intrat pe teren de pe banca de rezerve. Se pare că nici experiența din Ardeal nu a fost una de bun augur pentru fotbalistul pe care Gigi Becali îl vedea cândva un om important la FCSB.

„Ce să am eu grijă pe finalul meciurilor? E adevărat, s-a greșit! Ce s-a greșit? Dacă îl bagi pe Oaidă, îi spui stai acolo… că de aia îl bagi. El se duce pe acolo, îl vezi prin careu, bezmetic, n-o să mai intre. Tot a zis să nu-l băgăm, să nu-l băgăm. Eu am zis că e băiat bun și am mers pe bunătatea lui și am zis să-l bag!”, spunea Gigi Becali despre Răzvan Oaidă după un meci dintre FCSB și Universitatea Craiova din 2023.