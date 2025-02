U Cluj – Poli Iași 2-2, decis la ultima fază din cabina VAR. Ovidiu Hațegan a intervenit, iar Vidican și-a schimbat decizia. Video

Partida dintre U Cluj și Poli Iași s-a încheiat cu scandal. În al 7-lea minut de prelungire, echipa lui Vasile Miriuță a trimis din nou mingea în poartă, dar arbitrul nu a validat inițial reușita.

U Cluj – Poli Iași 2-2

. Finalul meciului a fost însă unul incredibil. Camara a redus din diferență în minutul 90.

În minutul 90+6, ieșenii au beneficiat de un corner. Alin Roman a centrat excelent, iar Samuel Oum Gouet a trimis mingea în plasa porții. Inițial, Rareș Vidican a dictat fault în atac, însă VAR a intervenit. Ovidiu Hațegan l-a chemat pe central la marginea terenului pentru a revedea faza, iar, până la urmă, reușita a fost validată. Vezi faza.

Marius Șumudică: „Mi-aș dori și eu arbitrajele pe care le au ei”

În ultimele săptămâni, tot mai multe voci din fotbalul românesc i-au acuzat pe cei de la U Cluj că ar fi ajutați de arbitraj. Ardelenii au primit foarte multe lovituri de la 11 metri în acest sezon și multe dintre acestea au fost acordate ușor.

„Nu am nimic cu U Cluj, le urez baftă în continuare, dar mi-aș dori și eu arbitrajele pe care le au ei. Doamne, ce mi le-aș dori! La meciul cu Buzăul a fost puțin unul, l-a dat cu fard, și s-a dus imediat la VAR ca să dea penalty. Astăzi, la noi, îl calcă de la spate, să vă arate piciorul Manea, și nu se duce nici măcar la VAR. Pentru ce s-a inventat VAR-ul acesta?

Acum e mai rău ca înainte, dar eu nu am nimic cu domnul Vassaras, pentru că nu vreau să fiu suspendat, dar vreau să am și eu un răspuns și să știu ce s-a discutat în camera VAR, ce i s-a transmis arbitrului”, spunea Marius Șumudică după ce Rapid nu a primit un penalty în meciul cu U Cluj.

Neluțu Sabău: „E greu de acceptat pentru celelalte combatante că suntem pe locul 1”

Ioan Ovidiu Sărmășan, antrenorul celor de la U Cluj, se temea de meciul cu Poli Iași. Tehnicianul era pregătit pentru un meci dificil. El a vorbit și despre situația din Superliga, dar și despre criticile pe care clubul la care lucrează le-a primit în ultima perioadă.

„Echipa asta este pe primul loc de 16-17 etape, a demonstrat că are valoare, că are identitate, că are joc, și orice se spune despre ea nu poate să anuleze nimeni munca lor, rezultatele, sacrificiile acestor copii minunați pe care eu îi antrenez. Încercăm să nu coborâm nivelul, așteptările au crescut, și e foarte bine că se întâmplă acest lucru.

Sigur, e greu de acceptat pentru celelalte combatante că suntem pe locul 1, o echipă care n-a mai fost niciodată acolo să intre acolo între ele. Tot așteptau în fiecare etapă să pierdem, consideră că am ajuns întâmplător acolo sus, dar uite că nu cedăm! Și n-avem voie să cedăm! Suntem sus, avem cele mai puține goluri primite, avem ocazii, înscriem, avem liniște. De asta spun că nu putem rezolva altfel toate aceste scandaluri, toate aceste lucruri urâte care se spun despre echipă. Așa că trebuie să fim mult mai calmi, mult mai raționali, să ne focusăm doar pe ce avem noi de făcut”, spunea Neluțu Sabău înainte de meciul cu Poli.