U Cluj, prima reacție despre transferul lui Nicolae Stanciu! Veste excelentă pentru Gigi Becali

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U Cluj, prin vocea președintelui Radu Constantea, a oferit o primă reacție vizavi de interesul pentru aducerea lui Nicolae Stanciu (33 de ani), în prezent sub contract cu Dalian Yingbo, formație din China. Revenirea căpitanului naționalei României în SuperLiga s-ar putea realiza la începutul anului viitor, adică în returul sezonului regulat din campionatul intern, atunci când se încheie întrecerea chineză.

Ce a spus Radu Constantea despre transferul lui Nicolae Stanciu la U Cluj. Cum poate profita Gigi Becali

De asemenea, tot site-ul nostru a aflat că Gigi Becali ar fi decis să încerce să deturneze acest transfer și chiar l-a mandatat deja pe Mihai Stoica în acest sens. Acum, președintele „șepcilor roșii” a confirmat interesul pentru

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Pe de altă parte însă, Radu Constantea a punctat și că este posibil ca efortul financiar necesar pentru această mutare să se dovedească în cele din urmă prea mare pentru U Cluj. Iar de această chestiune bineînțeles că ar putea profita în anumite condiții Gigi Becali pentru a-l readuce pe mijlocaș la FCSB.

„Este un jucător pe care ni l-am dorit, dar nivelul salarial pe care îl oferim noi astăzi încă este departe de nivelul salarial pe care Stanciu îl are în China. Vedem, încă mai e sub contract cu echipa din China. (n.r. Dacă e o pistă complet pierdută) Atâta timp cât vom avea o șansă, cu siguranță vom încerca, vor fi discuții, dar suntem departe de a avea o înțelegere”, a spus Radu Constantea în direct la

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Nicolae Stanciu ar putea fi înlocuitorul ideal pentru Darius Olaru la FCSB

În linia mediană, FCSB l-a pierdut în această vară pe , iar acum ar putea rămâne și fără Mihai Lixandru, despre care se zvonește deja de ceva timp că ar urma să plece în zona arabă. „Lixandru este cu noi la antrenament, vom lua decizia în privința plecării după. E un jucător foarte important pentru noi, ne-a ajutat, dar știm clar și intenția lui de a pleca. Nu știm exact cum va fi situația. El va fi dacă noi vom considera că avem nevoie de ajutorul lui, dacă nu, va fi liber să plece pentru că ne-am asumat acest lucru”,