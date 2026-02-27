U Cluj, primă uriaşă la meciul cu Oţelul: “Vor avea o motivaţie suplimentară pentru play-off!”

ADVERTISEMENT

În cazul unei victorii pe teren propriu vineri seară cu Oțelul Galați, U Cluj își asigură matematic accederea în play-off-ul din SuperLiga. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Radu Constantea, președintele „șepcilor roșii”, a vorbit despre primele pe care ar urma să le încaseze jucătorii lui Cristiano Bergodi în cazul unui astfel de scenariu.

Ce prime au jucătorii de la U Cluj pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga. „Șepcile roșii” joacă meciul decisiv pe teren propriu cu Oțelul Galați

În total, un fotbalist al formației ardelene ar urma să fie recompensat cu o sumă de aproximativ 15.000 de euro pentru această performanță, cu amendamentul că jumătate din această sumă a fost deja achitată de club către fiecare jucător în parte, conform contractelor semnate, după fiecare punct obținut de echipă până acum în sezonul regulat.

ADVERTISEMENT

„Da, un meci foarte important pentru noi. Suntem mulțumiți că am ajuns aici. Dacă ne gândim cum am început sezonul, clar nu ne așteptam să ajungem să jucăm în penultima etapă cu calificarea în play-off pe masă. Dar până la urmă trebuie să fim extrem de concentrați și să reușim să câștigăm. Este un meci foarte greu cu Oțelul Galați.

Atmosfera e bună, suntem încrezători. Dar până la urmă trebuie să fim extrem de atenți, pentru că, repet, e un meci dificil și ar fi păcat să nu reușim să închidem în această seară această calificare. Dar sperăm să reușim să câștigăm.

ADVERTISEMENT

Da, vă dați seama că ar fi extrem de dificil pentru noi să jucăm cu FCSB un meci decisiv și din acest punct de vedere ne-am dori să câștigăm meciul din această seară. Nu vreau să mă gândesc la acel meci. Așa că ne gândim la meciul din seara asta și sper să nu ajungem la acest scenariu.

ADVERTISEMENT

Există niște bonusuri de play-off și modul cum se premiază jucătorii noștri. Plătim jumătate din sumă imediat după fiecare victorie sau după fiecare punct acumulat și cealaltă jumătate se plătește dacă ne atingem obiectivul. Obiectivul este accederea în play-off. Deci practic s-a adunat o sumă care se plătește doar dacă accedem în play-off. Deci există o motivație suplimentară cu siguranță.

Depinde de fiecare jucător. La noi primele sunt undeva la 300 de euro punctul și jumătate din acea sumă se plătește după meci și cealaltă se calculează și se plătește dacă ne atingem obiectivul și acest obiectiv este intrarea în play-off. (n.r. Undeva la 15.000 de euro per total pentru un jucător dacă se intră în play-off) Da, să zicem”, a spus Radu Constantea

ADVERTISEMENT

Se tem ardelenii de arbitraj înaintea acestui meci? Ce spune Radu Constantea

De asemenea, cu aceeași ocazie, președintele de la a răspuns și la această întrebare și a spus ferm:

„Nu, de arbitraj nu, sper să nu vor fi probleme. Nu ne gândim la acest aspect. Sigur că Oțelul e o echipă bună, care mai are încă șanse de a accede în play-off. Așa că e un adversar dificil. Dar repet, sper să fim pregătiți și să reușim să câștigăm”.