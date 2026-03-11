U Cluj, principala adversară a Craiovei la titlu?! „Au cel mai bun conducător. CFR nu l-a plătit 6 luni”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Deși în urmă cu câteva săptămâni lupta pentru titlu părea că se va da între Universitatea Craiova și echipele din București, Dinamo și Rapid, Mitică Dragomir este de părere că adevăratele contracandidate sunt formațiile clujene, CFR și Universitatea Cluj.

Mitică Dragomir a dat verdictul! De ce principala contracandidată a Craiovei la titlu este Universitatea Cluj

Pe lângă Universitatea Craiova, cele mai în formă echipe din SuperLiga României sunt CFR Cluj și Universitatea Cluj. Daniel Pancu și Cristiano Bergodi au schimbat fața celor două echipe, iar în acest moment ar putea pune mari probleme oltenilor în cursa pentru titlul de campioană.

În direct la emisiunea „Profețiile lui Mitică”, fostul șef LPF a dezvăluit că, în opinia sa, iar marele merit pentru felul în care arată ardelenii îl are Răzvan Zamfir, care a ajuns la „șepcile roșii” după încheierea unei lungi colaborări cu CFR Cluj: „Craiova se bate la campionat cu U Cluj și CFR Cluj. Dacă se ajută una pe cealaltă, una iese campioană. Dar nu se ajută niciodată, se mănâncă. Este rivalitate așa de mare acolo, încât nu cred că s-ar face așa ceva. Rivalitatea între echipe și șefi e atât de mare încât nu cred.

Mă îndoiesc că se poate face așa ceva. Mă rog, la fotbal e posibil orice. Ce echipă au! Pe Mendy și pe Macalou nu poți să-i oprești. A lipsit Chipciu, dar ce viteză are ăla care l-a înlocuit. Ce jucător bun e și ăla. Clujul are cel mai bun conducător la ora actuală, pe Răzvan Zamfir. Ce conducător a pierdut CFR-ul. Dintr-un orgoliu, Neluțu i-a dat drumul să plece, dar nu-l plătise de șase luni.

Ăsta este conducătorul mare, pe care nu-l simți. Nu dă nicio declarație, nimic. Este cel mai tare conducător din România, de departe. A luat cinci titluri cu CFR Cluj. Este un copil foarte serios. Eu am fost prieten cu tatăl său, Zamfir de la Drăgășani. Era conducător de fotbal. Un băiat admirabil! Nu exista să se întâlnească cu mine să nu-mi aducă două-trei sticle de vin”, a declarat Mitică Dragomir, la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

Iuliu Mureșan a dorit să-l țină pe Răzvan Zamfir la CFR Cluj

Prima mutare a lui Neluțu Varga pentru a salva CFR Cluj din impas a fost numirea lui Iuliu Mureșan ca președinte al echipei. La acea vreme, oficialul „feroviarilor” a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că i-a explicat patronului că Cu toate acestea, el a părăsit echipa la scurt timp.

„Este o situație mai dificilă, dar cred că vom reuși să punem lucrurile la punct. În câteva zile o să-mi dau seama exact de tot ce este la club. Pur și simplu eu mă întorc acasă și știu despre ce este vorba. Cred că vor rămâne toți oamenii care au muncit alături de Cristi Balaj, căruia noi îi mulțumim. Va rămâne și Răzvan Zamfir, cu care am o relație specială și care a fost una dintre condițiile pe care le-am pus lui Neluțu Varga pentru a mă întoarce la CFR Cluj. A fost aceea ca Răzvan Zamfir să continue alături de noi. Mi-a fost dor de fotbal și cred că încă mai pot oferi fotbalului și CFR-ului multe lucruri. O să punem lucrurile la punct și în câteva zile totul va fi în regulă. Sper să ne batem din nou la trofee și la titlu cu CFR-ul”, explica Iuliu Mureșan pentru FANATIK în octombrie 2025.