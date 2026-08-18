Sport

U Cluj, probleme mari în a găsi înlocuitor pentru jucătorul de 3 milioane de euro: „Au fost discuții, dar au ales alte campionate”

U Cluj își mai dorește un transfer pe finalul perioadei de mercato, dar întâmpină dificultăți! Ardelenii au fost aproape să rezolve o mutare, dar totul a picat pe ultima sută de metri
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.08.2026 | 18:42
U Cluj probleme mari in a gasi inlocuitor pentru jucatorul de 3 milioane de euro Au fost discutii dar au ales alte campionate
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U Cluj, probleme mari în a găsi înlocuitor pentru jucătorul de 3 milioane de euro. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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U Cluj l-a cedat în această vară pe Andrei Coubiș (22 de ani) în Championship, liga a doua din Anglia, la Lincoln City, în schimbul sumei de 3 milioane de euro, iar din acel moment oficialii „șepcilor roșii” au căutat variante pentru înlocuirea lui, chiar dacă echipa stă în continuare destul de bine la nivel de fundași centrali.

U Cluj a fost aproape să aducă înlocuitor pentru Andrei Coubiș, plecat pe 3 milioane de euro în această vară

Acum, Radu Constantea, președintele clubului ardelean, a dezvăluit că recent echipa a fost foarte aproape să ajungă la înțelegeri cu diferiți jucători care evoluează pe această poziție, dar de fiecare dată ceva a intervenit pe ultima sută de metri și astfel s-a ajuns ca mutările să nu se mai concretizeze în cele din urmă.

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„(n.r. Despre transferurile vizate în finalul ferestrei de mercato) Încercăm să aducem un fundaș central, am fost în discuții avansate. Unul dintre ei a venit la Cluj, din păcate a intervenit o ofertă mult mai bună financiar și a ales să plece. E străin, a primit o ofertă din țara natală, iar selecționerul i-a sugerat să aleagă cealaltă variantă. Asta a cântărit.

Au mai fost discuții cu alți doi fundași centrali, aceștia au ales alte campionate. Încercăm, dar nu vrem să luăm pe cineva doar de dragul de a lua. Chiar dacă a plecat Coubiș, avem patru fundași centrali. E clar că avem nevoie de un plus, încercăm să găsim varianta care este peste nivelul jucătorilor din lot pe acel post”, a spus Radu Constantea, potrivit gsp.ro. 

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Ce a spus Radu Constantea despre lupta la titlu din SuperLiga

Președintele „șepcilor roșii” a mai spus cu această ocazie și că, în opinia sa, U Cluj nu are nici în acest sezon forța necesară pentru a câștiga titlul de campioană în SuperLiga: „(n.r. Despre victoria cu UTA Arad) Pentru noi era important să câștigăm. Veneam după o pauză de două săptămâni, nu am reușit să recuperăm toți jucătorii, au lipsit Ștefănescu și Jovo Lukic. S-a accidentat și Mendy, deci am suferit în ofensivă din perspectiva jucătorilor pe care i-am avut la dispoziție. Cred că am meritat victoria. Contează să faci cât mai multe puncte la început de sezon. Noi am jucat destul de multe meciuri în acest început, fiind și în cupele europene, și e important că am făcut puncte. Important e să ne menținem acolo sus.

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Noi suntem realiști. Există o creștere organică încă de când am început din Liga 4. Avem creșteri organice pe fiecare structură de venit, iar din acest sezon am început și să vindem jucători. În același timp, încă există o diferență de buget între noi și alte echipe. Cred că obiectivul fiecărei echipe este să ajungă în play-off, iar de acolo începe un nou campionat.

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Dacă ești atent la începutul play-off-ului, ai șanse să te bați pentru cupele europene. Realist, U Cluj nu își poate stabili obiectivul de a se bate la titlu. Cred că este un club bine organizat, care își poate stabili ca obiectiv intrarea în play-off în fiecare an și accederea într-un loc de cupe europene, ceea ce am făcut în ultimii doi ani.

(n.r. Despre meciul cu Dinamo) Dinamo are un joc bun, solid. A avut o victorie entuziasmantă cu Craiova, a învins în Giulești. Deci a câștigat cu două contracandidate. (n.r. Despre posibilitatea disputării meciului Dinamo – FCSB pe Cluj Arena) Și noi am fost nevoiți, din cauza festivalului Untold, să jucăm pe alt stadion și am fost primiți cu brațele deschise la Sf. Gheorghe sau la Sibiu. Înțelegem situația și nu avem niciun fel de problemă”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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