U Cluj – Rapid, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, faze în timp real

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Universitatea Cluj și Rapid București se întâlnesc luni, 12 octombrie, de la ora 21:00, pe Cluj Arena, într-un duel important din etapa a 11-a din SuperLiga. Rapid ocupă locul al treilea, cu 21 de puncte, în timp ce „șepcile roșii” se află pe poziția a cincea, cu 18 puncte, iar un succes al gazdelor ar putea strânge și mai mult lupta din partea superioară a clasamentului. . Partida va fi transmisă în direct de Prima Sport și Digi Sport, iar FANATIK va urmări confruntarea LIVE, cu toate fazele importante și cele mai relevante statistici.

U Cluj – Rapid, în etapa 11 din SuperLiga României

Partida dintre Universitatea Cluj și Rapid București este programată luni, 12 octombrie, de la ora 21:00, pe Cluj Arena. Cele două formații se întâlnesc într-un moment important al sezonului, când fiecare punct poate conta în cursa pentru calificarea în play-off și pentru apropierea de liderul Dinamo.

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Universitatea Cluj ocupă locul al cincilea, cu 18 puncte după 10 partide. Formația ardeleană a înregistrat șase victorii și patru înfrângeri, fără niciun rezultat de egalitate, și are un golaveraj de 17-14. Cel mai recent rezultat a fost unul important pentru moralul echipei: , într-o partidă restantă din etapa a patra. Înaintea derby-ului, „șepcile roșii” pierduseră cu FC Voluntari, scor 0-2, dar obținuseră un succes clar în fața Oțelului Galați, scor 3-0.

Rapid se află pe locul al treilea, cu 21 de puncte, după șase victorii, trei remize și o singură înfrângere. Giuleștenii au marcat 14 goluri și au primit doar șase, având una dintre cele mai bune defensive din campionat după primele 10 etape. Formația bucureșteană vine la Cluj cu obiectivul de a rămâne aproape de liderul Dinamo și de a-și păstra avantajul față de urmăritoare.

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Superliga U Cluj 2026-10-12T18:00:00Z Rapid

Clasament SuperLiga etapa 11, înainte și după U Cluj – Rapid

Dinamo București conduce clasamentul, cu 26 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, cu 23 și Rapid București, cu 21. Petrolul Ploiești ocupă locul al patrulea, cu 19 puncte, iar Universitatea Cluj se află pe poziția a cincea, cu 18 puncte.

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Meciul de pe Cluj Arena poate modifica raportul de forțe din prima jumătate a clasamentului. Dacă Rapid câștigă, ajunge la 24 de puncte și poate pune presiune pe liderul Dinamo. În schimb, o victorie a lui U Cluj ar duce echipa la 21 de puncte, la egalitate cu Rapid înainte de luarea în calcul a eventualelor criterii de departajare. O remiză ar păstra diferența de trei puncte dintre cele două formații.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 11 8 2 1 25-7 26 2 ▲ Univ. Craiova 11 7 2 2 25-9 23 3 ▼ Rapid 10 6 3 1 14-6 21 4 Petrolul 11 6 1 4 14-15 19 5 U Cluj 10 6 0 4 17-14 18 6 Farul 11 4 5 2 17-15 17 7 Corvinul 11 4 4 3 14-11 16 8 ▲ FCSB 11 4 3 4 14-17 15 9 ▲ FC Botoşani 11 3 5 3 16-12 14 10 ▼ CFR Cluj 10 4 1 5 16-17 13 11 ▼ Sepsi OSK 11 3 4 4 7-12 13 12 ▼ UTA 11 3 3 5 14-17 12 13 FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11 14 Oțelul 11 2 4 5 11-16 10 15 FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8 16 Csikszereda 11 0 1 10 6-24 1

Statistici OPTA pentru pariuri la U Cluj – Rapid: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, ofsaiduri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul partidei dintre Universitatea Cluj și Rapid București. În funcție de datele disponibile în platforma LIVE, pot fi urmărite posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile.

Cifrele individuale ale fotbaliștilor pot conta și pentru cei interesați de pariurile live. În funcție de oferta disponibilă, pot exista piețe dedicate șuturilor, șuturilor pe poartă, faulturilor comise sau cartonașelor. Evoluția acestor indicatori, alături de scor și de numărul ocaziilor create, poate influența cotele pe parcursul celor 90 de minute. Statisticile efective ale partidei vor putea fi evaluate după fluierul de start.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului U Cluj – Rapid. LIVE VIDEO și comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre Universitatea Cluj și Rapid București în format LIVE, cu momentele importante de pe Cluj Arena. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR.

Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile. Fanii celor două formații vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 11-a, într-o partidă care poate influența lupta pentru primele locuri în SuperLiga.

Echipele de start și schimbări la U Cluj – Rapid

Universitatea Cluj are avantajul terenului propriu și vine după o victorie importantă în derby-ul cu CFR Cluj. Ardelenii vor încerca să profite de moralul ridicat și de sprijinul propriilor suporteri pentru a obține alte trei puncte. Rapid are însă un parcurs solid în campionat, cu șase victorii și o singură înfrângere în primele 10 etape, iar obiectivul giuleștenilor este să plece de la Cluj cu un rezultat pozitiv.

Echipele de start și așezările tactice vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va urmări și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri U Cluj – Rapid

U Cluj – Rapid pune la dispoziție mai multe variante pe piața de pariuri: rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și combinații între diferite selecții. Rapid are un bilanț mai bun în primele 10 etape și o defensivă care a primit numai șase goluri, în timp ce Universitatea Cluj vine după victoria cu CFR Cluj și are avantajul terenului propriu.

Diferența de trei puncte dintre cele două echipe și istoricul recent al întâlnirilor directe pot reprezenta elemente de luat în calcul în analiza partidei. Cotele pot suferi modificări până la ora meciului și pe durata partidei. Pentru pariurile live pot deveni importante inclusiv statisticile privind șuturile, cornerele, posesia, cartonașele și ocaziile de gol.