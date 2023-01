U Cluj – Rapid, Live stream ora 20:00 în etapa 23 din SuperLiga. Derby de tradiție, cu obiective diferite. Echipele de start

Meciul U Cluj – Rapid are loc vineri, 27 ianuarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei 23 din SuperLiga. Este partida uvertură a acestei runde, dominată de confruntarea dintre FCSB și Farul, adică dintre finul Gigi Becali și nașul Gică Hagi. La Cluj, va fi un meci pe viață și pe moarte, ardelenii luptând pentru a ieși de pe locurile de baraj de supraviețuire, iar giuleștenii pentru a se menține ca niște posibili candidați în lupta la titlu.

Unde se joacă meciul U Cluj – Rapid, în etapa 23 din SuperLiga

Întâlnirea U Cluj – Rapid se dispută vineri, 27 ianuarie, de la ora 20:00, pe unul dintre cele mai moderne stadioane din fotbalul românesc, Cluj Arena. Fiind vorba de o partidâ de tradiție, cu mare vechime în istoricul confruntărilor directe, se speră ca impactul să fie destul de puternic la public și tribunele să se umple aproape de capacitatea maximă.

Totuți, chiar dacă venirea Rapidului atrage ca nume, giuleștenii fiind la acest moment unii dintre protagoniștii acestui sezon în lupta la titlu, este greu de crezut că tribunele se vor umple, din două motive. Primul este faptul că la Cluj este al doilea stadion din țară după Arena Națională ca și capacitate, cu peste 30.000 de locuri, iar al doilea ține de evoluțiile studenților, departe de așteptări, aflați în lupta pentru menținerea în prima divizie.

Cine transmite la TV partida U Cluj – Rapid

Partida U Cluj – Rapid se joacă vineri, 27 ianuarie, de la ora 20:00, pe modernul stadion Cluj Arena, în etapa 23 din SuperLiga și va putea fi urmărită pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona și dacă intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Din păcate, prezența unui număr mare de spectatori la acest meci ar putea fi serios obtrucționată de condițiile meteo care se preconizează pentru ziua de vineri, 27 ianuarie, inclusiv la ora startului jocului. Vor fi maxim 3 grade la orele amiezii, deci clar posibilitateac unei temperaturi de 0 grade sau chiar puțin sub la ora 20:00, și mare probabilitate să ningă. Centralul partidei a fost desemnat Marian Barbu din Făgăraș.

Ce jucători lipsesc din confruntarea U Cluj – Rapid

care și fără precipitații se prezenta foarte prost. Acum, după ce vremea, s-a înrăutățit cel alintat „Moțul” e cu atât mai îngândurat. Nu are probleme importante de lot și cu noile achiziții făcute în iarnă e convins că echipa poate face saltul așteptat de toată lumea în afara zonei periculoase.

Nici Adrian Mutu nu este bucuros pentru faptul că gazonul de pe Cluj Arena arată execrabil, subliniind că astfel pericolul unor accidentări grave este mult sporit. În privința lotului, și a precizat că pentru că este al cincilea în acest sezon și următoarea suspendare de o etapă s-ar produce la șapte avertismente.

În continuare, francezul Papeau este în recuperare, dar va mai dura destul până va putea reveni la pregătiri, iar atacantul Vojtus a fost cedat la Politehnica Iași, în Liga 2.

Cote la pariuri la jocul U Cluj – Rapid

Deși cele două echipe ocupă poziții total diferite în clasament, Rapid fiind pe locul 4, cu 41 de puncte, iar clujenii pe locul 14, cu 22 de puncte, în mod surprinzător nu există diferențele așteptate la stabilirea cotelor, echilibrul acestora fiind foarte pronunțat. Rapid are 2,70 la victorie, iar gazdele au 2,80. Șansă dublă „X2” are cotă 1,45, iar „1X” are cotă 1,47. La fel este la marcarea unui gol: 1,45 Rapid, 1,50 U Cluj.

În turul acestui sezon, la București, giuleștenii s-au impus cu 1-0, după care au mai jucat odată cu „alb-negrii” la Cluj, într-un meci decisiv pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. S-a terminat 0-0, care a eliminat echipa bucureșteană. Ultimul succes acasă pentru U în prima divizie a fost un 1-0 în 2015, iar ultimul al Rapidului la Cluj a fost un 2-1 în 2012.