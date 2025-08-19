Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

U Cluj, reacţie în scandalul plecării lui Thiam: “FCSB a fost mereu interesată!”. Ce oferte are atacantul. Exclusiv

Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a oferit ultimele detalii referitoare la situația lui Mamadou Thiam, fotbalist care își forțează plecarea de la echipă în aceste zile
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.08.2025 | 15:36
U Cluj reactie in scandalul plecarii lui Thiam FCSB a fost mereu interesata Ce oferte are atacantul Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mamadou Thiam în timpul unui meci FCSB - U Cluj. Foto: colaj Fanatik

În direct la FANATIK SUPERLIGA, a fost abordat și subiectul reprezentat de problemele pe care le creează în prezent Mamadou Thiam la U Cluj.

ADVERTISEMENT

Radu Constantea, ultimele detalii despre situația lui Mamadou Thiam la U Cluj

Conducătorul „șepcilor roșii” a confirmat dezvăluirea făcută de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău luni seară înaintea meciului din deplasare cu Farul Constanța vizavi de faptul că fotbalistul a refuzat pur și simplu să se antreneze în ultimele zile, motiv pentru care a fost exclus din lot.

În plus, Radu Constantea a dezvăluit că atacantul a decis să procedeze în această manieră prin prisma faptului că a primit o ofertă foarte bună recent din Asia și astfel își dorește să facă tot ce este nevoie pentru a putea pleca de la echipă în scurt timp.

ADVERTISEMENT

De asemenea, cu aceeași ocazie, oficialul lui U Cluj a fost întrebat de către moderatorul Cristi Coste și despre interesul celor de la FCSB pentru transferul lui Mamadou Thiam, iar el a răspuns și a spus că această chestiune nu mai este de actualitate, după cum de altfel a explicat și Gigi Becali recent, punctând totuși totodată că actuala campioană a României l-a dorit într-adevăr insistent pe atacant în mai multe rânduri în ultimii ani, fără a se ajunge însă la un acord în acest sens între cele două cluburi.

A fost lămurită și situația lui Macalou: „Nu a fost nicio problemă”

„Cu Macalou nu a fost nicio problemă, a fost prezent la toate antrenamentele, a avut câteva discuții cu staff-ul tehnic și au decis ca Macalou să nu facă parte din lotul primei echipe la această deplasare. Dar el de mâine revine la echipă, a fost și la antrenamente repet, și vineri.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

La Thiam a intervenit o ofertă de afară și sigur joi ne-a transmis că, sau miercuri dacă nu greșesc, ne-a transmis acea ofertă. I-am explicat că este netransferabil pentru noi și de acolo sigur au apărut anumite discuții.

ADVERTISEMENT
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Digisport.ro
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa

Vedem astăzi, mâine cum vor evolua lucrurile din perspectiva asta, dacă vom ajunge la un consens cu una dintre echipele interesate de el până la urmă. Nu, nu s-a pus problema să plece liber, este o discuție despre o sumă de transfer, acum vedem dacă acea sumă de transfer până la urmă ne satisface din punct de vedere financiar, în care noi să facem un compromis și să acceptăm acest transfer.

Ce s-a întâmplat cu interesul celor de la FCSB pentru transferul lui Thiam: „Acum în vară nu au mai fost discuții”

(n.r. Dacă oferta respectivă este din Emiratele Arabe Unite) Nu, nu, nu. Din Asia, un pic mai departe de Orientul Mijlociu. (n.r. Despre interesul celor de la FCSB pentru Thiam) Au fost, întotdeauna au fost interesați de Thiam. Într-adevăr, de fiecare dată le-am transmis că pentru noi este un jucător extrem de important și nu este transferabil.

ADVERTISEMENT

Acum în vară nu au mai fost discuții, nu vă mai pot confirma. Nu, la ora actuală nu, nu este nimic concret. Există șanse să plece sau va fi obligat să se reîntoarcă, fiind sub contract, sigur, va fi amendat, dar există și varianta să se reîntoarcă la echipă.

E o situație care nu ține de club. Am mai avut și acum două sezoane cam aceeași problemă cu Thiam, când a forțat plecarea. Ceva similar, da, doar că acum doi ani a existat și o clauză de reziliere, acum nu există nicio clauză de reziliere în contractul lui”, a spus Radu Constantea la FANATIK SUPERLIGA. 

Poziția lui U Cluj față de situația creată de Mamadou Thiam

Daniel Opriţa, reacţie după ce a aflat că Steaua se bate cu UTA...
Fanatik
Daniel Opriţa, reacţie după ce a aflat că Steaua se bate cu UTA în Cupa României: “Mai greu de atât nu se putea!”
Patronul din SuperLiga care a reuşit surpriza etapei, discurs incredibil: “A fost norocul...
Fanatik
Patronul din SuperLiga care a reuşit surpriza etapei, discurs incredibil: “A fost norocul prea mare! Portarul nostru a fost de Real Madrid”
“Ce să facem, să-i omorâm?” Gigi Mustaţă, reacţie dură după ce FCSB a...
Fanatik
“Ce să facem, să-i omorâm?” Gigi Mustaţă, reacţie dură după ce FCSB a pierdut în prelungiri victoria cu Rapid
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'....
iamsport.ro
'S-au făcut niște jocuri. Am fost presat să îl pun pe Hagi selecționer'. Mircea Sandu aruncă BOMBA în legătură cu numirea 'Regelui' la naționala României
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!