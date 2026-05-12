U Cluj sau U Craiova? Cine e marea favorită la Sibiu? Ce spun datele Wyscout și Opta înaintea finalei Cupei României Betano

Miercuri seară, la Sibiu, se joacă un meci cu adevărat istoric pentru fotbalul românesc, finala Cupei României Betano. Se vor înfrunta aceleași două echipe care se luptă în aceste zile și pentru titlul de campioană în Superligă. U Cluj și Universitatea Craiova au șansa să pună mâna pe un trofeu și să își asigure locul în preliminariile UEFA Europa League.

Rar se întâmplă ca finala Cupei să fie și o repetiție a bătăliei pentru titlu. Înaintea meciului direct din campionat, Craiova ocupă prima poziție a clasamentului, cu 46 de puncte, în timp ce Clujul se află pe locul secund, cu 45 de puncte. Miercuri, cele două formații se vor bate pentru Cupă, iar patru zile mai târziu, duminică, 17 mai, se va juca pe „Ion Oblemenco” adevărata finală a Superligii.

Din punct de vedere istoric, ar fi a opta Cupă a României câștigată de o echipă din Bănie, ultima fiind adjudecată în sezonul 2020-2021. De cealaltă parte, Universitatea Cluj ar cuceri trofeul doar pentru a doua oară în istorie. Singurul succes al ardelenilor s-a înregistrat în sezonul 1964-1965. Suporterii clujenilor au însă încredere totală în favoriții lor și visează la o noapte albă la Sibiu.

FANATIK a consultat datele experților de la Opta și Wyscout înaintea marii finale de la Sibiu pentru a înțelege mai bine modul în care partida ar putea fi abordată de cei doi antrenori. Se întâlnesc cele mai bune echipe din România din punct de vedere defensiv, însă filosofiile lor de joc sunt complet diferite.

Universitatea Cluj a primit cele mai puține goluri din întreaga Superligă 2025-2026, doar 32, fiind urmată imediat de Universitatea Craiova, cu 33. Este clar că la Sibiu se vor întâlni cele mai solide două defensive din campionat. Duelul se anunță unul extrem de echilibrat și există șanse serioase să avem parte de prelungiri sau chiar de lovituri de departajare.

Totuși, există și câteva detalii importante care diferențiază cele două echipe studențești. Craiova a întâmpinat cele mai puține șuturi dintre toate formațiile din Superligă, doar 341, în timp ce cinci echipe au permis adversarilor mai puține tentative decât Universitatea Cluj, care a ajuns la 512 șuturi încasate. Practic, Universitatea Craiova ajunge mult mai rar în situația de a se apăra compact în propriul careu, în timp ce U Cluj este o formație care știe și să sufere fără minge.

Statistici play-off U Cluj Universitatea Craiova Goluri marcate în Superliga 59 56 Goluri primite 32 33 Șuturi / meci 11.8 13.4 Șuturi pe poartă / meci 4.6 5.1 Șuturi permise adversarilor 512 341 xG total 54.2 53.8 Diferență goluri – xG +4.8 +2.2 Posesie medie 51.9% 56.3% Precizie pase 83.8% 81.0% PPDA 12.8 9.5 Dueluri defensive câștigate / meci 52% 57% Tacklinguri câștigate / meci 15.1 17.8 Intercepții / meci 9.7 11.2 Recuperări în jumătatea adversă / meci 41.3 46.5 Driblinguri reușite / meci 9.4 11.7 Pase progresive / meci 41.8 47.9 Pase în ultima treime / meci 29.6 34.1 Centrări reușite / meci 4.9 6.3 Meciuri fără gol primit 15 14 Victorii în play-off 5 5

Unde va avea probleme U Cluj. Capitolul la care oltenii strălucesc în acest sezon: pressing-ul

PPDA, adică „Passes Per Defensive Action”, este o statistică folosită pentru a măsura cât de agresivă este o echipă fără minge. Mai exact, arată câte pase îi permite adversarului înainte să intervină defensiv prin pressing, tackling, intercepție sau fault. Cu cât valoarea este mai mică, cu atât echipa presează mai sus și mai agresiv. Un PPDA mare indică, în general, o formație care preferă să stea mai jos și să se organizeze defensiv înainte să atace mingea.

Doar două echipe din Superligă au înregistrat un PPDA mai mic decât Universitatea Craiova, care are o medie de 9,5. Asta înseamnă că oltenii nu îi lasă pe adversari să circule mingea mai mult de 9-10 pase înainte de a interveni. Pe de altă parte, doar patru echipe au un PPDA mai mare decât Universitatea Cluj, care are 12,8. Cu alte cuvinte, oltenii presează aproape non-stop, în timp ce ardelenii preferă să lase adversarul să se apropie de propria poartă, pentru ca apoi să lovească rapid pe contraatac.

Universitatea Cluj a marcat 59 de goluri, excluzând autogolurile, dintr-un Expected Goals de 54,2, ceea ce reprezintă o supraperformanță de +4,8, cea mai mare diferență pozitivă din întreaga Superligă. Concret, Clujul a marcat cu aproape cinci goluri mai mult decât ar fi „meritat” matematic. Multe dintre aceste reușite au venit după execuții spectaculoase, șuturi de la distanță, lovituri de cap dificile sau finalizări din unghiuri complicate. Iar aici apare imediat în prim-plan golgheterul ardelenilor.

Lukic și Macalou, cei doi jucători care pot aduce Cupa pe Someș

Jovo Lukic este golgheterul Superligii 2025-2026, cu 18 goluri marcate. Datele Opta arată cât de important este pentru echipa lui Cristiano Bergodi. În cele 2426 de minute jucate, atacantul bosniac a trimis 61 de șuturi, o medie de 2,26 la fiecare 90 de minute, și a ajuns la 18 goluri în acest sezon. Mai mult, 24 dintre șuturi au fost cu capul, 27 cu piciorul stâng și 10 cu dreptul. Este un atacant complet, capabil să creeze pericol în orice situație. A revenit recent după o accidentare și vrea să se răzbune în fața Universității Craiova, echipa care în sezonul precedent a renunțat la serviciile sale.

Issouf Macalou este jucătorul cu cele mai multe pase decisive din întreaga Superligă 2025-2026, cu 14 assisturi. Împreună, Lukic și Macalou au câte 20 de contribuții directe la gol fiecare. Doar Florin Tănase de la FCSB a fost implicat în mai multe goluri, 23, decât oricare dintre cei doi fotbaliști ai lui U Cluj.

Care sunt cei trei jucători ai Craiovei care pot decide meciul de la Sibiu

Dacă U Cluj îl are pe Lukic în atac, iar fanii speră ca , Universitatea Craiova mizează pe trei fotbaliști care au arătat excelent în ultima perioadă: Screciu, Romanchuk și Mora.

Doar trei jucători din întreaga Superligă au realizat mai multe progresii ofensive decât Vladimir Screciu, care are 321. Dintre acestea, 143 au depășit 10 metri spre poarta adversă. Graficul Opta arată 143 de săgeți roșii care pornesc din propria jumătate și traversează mijlocul terenului, acoperind aproape fiecare zonă a terenului. În trecut, Screciu a evoluat mult și ca mijlocaș defensiv, iar acest lucru se vede clar în stilul său de joc. Urcă foarte bine cu mingea la picior și își găsește colegii prin pase verticale sau în profunzime. În plus, a câștigat 28 de dueluri defensive în propria treime și este liderul echipei la intercepții, cu 14.

Mora și Romanchuk, indispensabili în sistemul lui Coelho

Oleksandr Romanchuk este omul de fier din apărarea Universității Craiova. Doar Raul Opruț de la Dinamo a înregistrat mai multe intercepții decât ucraineanul în acest play-off din Superligă. Oltenii nu au primit niciun gol în ultimele opt meciuri după un duel pierdut de fundașul central. Duelul dintre Romanchuk și Lukic se anunță unul extrem de interesant, mai ales că ambii excelează în jocul aerian.

Carlos Mora este un alt fotbalist în care oltenii își pun mari speranțe. Costaricanul are un rol extrem de important în sistemul Universității Craiova. Practic, este un piston care acoperă atât faza defensivă, cât și cea ofensivă. Își ajută foarte mult colegii în apărare, însă se remarcă mai ales prin incursiunile în jumătatea adversă și prin centrările sale periculoase pentru atacanți.

Rămâne acum de văzut cum vor gestiona antrenorii presiunea uriașă a unei asemenea finale. U Cluj a avut o zi în plus de recuperare. , în timp ce Universitatea Craiova a remizat vineri, la Cluj, cu CFR. E drept, Cristiano Bergodi a ales să odihnească mai mulți titulari înaintea duelului de la Sibiu.