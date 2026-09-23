Sport

„U Cluj se bate la titlu cu Nicușor Stanciu!”. Profeția lui Mitică Dragomir: cele 6 echipe care ajung în play-off

U Cluj, vicecampioana din sezonul trecut, intră din nou în lupta la titlu, dacă îl transferă pe Nicușor Stanciu, anticipează Mitică Dragomir. Care sunt cele 6 echipe ce ajung în play-off în viziunea omului de fotbal.
Adrian Baciu
23.09.2026 | 07:36
U Cluj se bate la titlu cu Nicusor Stanciu Profetia lui Mitica Dragomir cele 6 echipe care ajung in playoff
EXCLUSIV FANATIK
Cât de mult contează Nicușor Stanciu pentru U Cluj. Mitică Dragomir: „Se vor bate la titlu”. Sursa foto: colaj Fanatik
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Universitatea Cluj a fost surpriză plăcută a sezonului trecut din întrecerile interne. „Șepcile roșii” s-au luptat până în ultima clipă cu Universitatea Craiova pentru titlu în SuperLiga și pentru Cupa României. Și în acest sezon, ardelenii emit pretenții. La echipa lui Cristiano Bergodi (61 de ani) este așteptat Nicolae Stanciu. Mitică Dragomir nu are niciun dubiu: cu mijlocașul de națională în lot, clujenii se bat la titlu.

Profeție de top făcută de Mitică Dragomir: „U Cluj se bate la titlu cu Nicușor Stanciu!”

S-au scurs 10 etape din SuperLiga, iar „U” Cluj a reapărut în zona play-off a campionatului. Deși au un meci mai puțin disputat, derby-ul cu CFR Cluj, programat pe 8 octombrie, vicecampionii din sezonul trecut sunt pe locul 5. Ardelenii au reușit să-l păstreze în acest an pe golgheterul din sezonul precedent al SuperLigii, Jovo Lukic (27 de ani), iar atacul a fost întărit cu vârful trecut pe la CFR Cluj, Alibek Aliev (30 de ani).

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FANATIK a aflat că, din toamnă, pe Cluj Arena va ajunge un jucător de mare valoare. E vorba de nimeni altul decât Nicolae Stanciu (33 de ani). În emisiunea „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a comentat acest transfer de răsunet. Omul de fotbal este convins că trupa lui Bergodi intră serios în cărți pentru titlu. „(n.r. Din 15 noiembrie, Nicolae Stanciu la U Cluj) Da, aveau nevoie de un mijlocaș de mare valoare în echipă. (n.r. Cum se va schimba paradigma în campionat după acest transfer?) U Cluj se bate la titlu cu Nicușor Stanciu”, spune Mitică.

Cât de valoros și de important este Nicușor Stanciu pentru U Cluj

Dumitru Dragomir i-a făcut apoi un portret lui Nicușor Stanciu. În opinia fostului șef al LPF, jucătorul echipei naționale este un tip de fotbalist cum rar mai există în tot fotbalul mondial. „Jucători de mijlocul terenului găsești puțini în toată lumea asta. Care să știe cu mingea, să dea bine la poartă, să dea și goluri. Stanciu bate bine lovituri libere. E jucător bun”.

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Cele 6 echipe pe care Mitică le vede în play-off-ul SuperLigii

În afară de Universitatea Cluj, despre care spune că, după venirea lui Nicu Stanciu va intra automat în lupta pentru titlu, Mitică enumeră celelalte 5 formații din SuperLiga care vor prinde top 6, adică play-off-ul ediției 2026 – 2027. Acestea sunt: Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova, FCSB și Petrolul.

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Dragomir este de părere că Farul lui Ioan Ovidiu Sabău nu termină în jumătate superioară a ierarhiei. A explicat de ce: „Farul are condiții de play-off, antrenor de campioană și echipă de locul 10”. La CFR are unele dubii și spune că se bate cu Petrolul pentru top 6: „La cât este de al dracu’ Șumudică, s-ar putea să vină în play-off”.

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„U Cluj se bate la titlu cu Nicușor Stanciu!” Profeția lui Mitică Dragomir: cele 6 echipe care ajung în play-off

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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