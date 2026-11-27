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U Cluj – Sepsi se joacă vineri, 27 noiembrie, de la ora 17:30, pe Cluj Arena. Este un duel extrem de important pentru ambele formații, gazdele dorind să continue seria excelentă, în timp ce covăsnenii ar putea să se despartă de Ovidiu Burcă în cazul unui eșec. De la acest meci, FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real și tot ce se întâmplă important. Partida este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

U Cluj – Sepsi în etapa 17 din SuperLiga României

Trupa lui Cristiano Bergodi este pe val după ce nu a mai fost învinsă în ultima lună și jumătate și speră să continue pe aceeași linie pentru a ține aproape de formațiile aflate în fruntea clasamentului. În plus, clujenii nu uită că la începutul sezonului au pierdut pe terenul nou promovatei și caută acum să-și ia revanșa. În schimb, la Sepsi lucrurile sunt mult mai tulburi, iar conducerea ia în calcul chiar .

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 17 U Cluj 2026-11-27T15:30:00Z Sepsi OSK Arbitri Arbitru centru: G. Găman Arbitru asistent 1: F. Tunyogi Arbitru asistent 2: C. Vatamanu Al patrulea oficial: R. Bădărău VAR: C. Marcu Asistent VAR: C. Popa

Clasament SuperLiga etapa 17, înainte și după U Cluj – Sepsi

După un început de sezon mai greoi, U Cluj și-a revenit pe parcurs și cu o singură înfrângere suferită în ultimele nouă etape a reușit să urce constant în clasament și să ajungă pe loc de play-off. ”Șepcile roșii” sunt acum pe 5, dar țintesc să reducă și mai mult diferența față de rivalele din față. De partea cealaltă, covăsnenii sunt pe poziția 11, una destul de bună pentru o nou promovată, însă conducerea își dorește mai mult pentru a nu avea emoții cu retrogradarea.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Univ. Craiova 16 11 3 2 40-12 36 2 ▲ Rapid 16 10 4 2 27-15 34 3 ▼ Dinamo 16 10 3 3 32-12 33 4 Petrolul 16 9 3 4 21-18 30 5 U Cluj 16 9 2 5 29-22 29 6 ▲ Corvinul 16 7 4 5 21-16 25 7 ▼ Farul 16 6 6 4 26-25 24 8 ▲ CFR Cluj 16 6 4 6 23-23 22 9 ▼ FCSB 16 6 4 6 20-21 22 10 UTA 16 5 3 8 18-26 18 11 Sepsi OSK 16 4 6 6 12-23 18 12 FC Botoşani 16 3 7 6 22-23 16 13 FC Argeș 16 4 4 8 10-17 16 14 Oțelul 16 2 7 7 19-26 13 15 FC Voluntari 16 2 3 11 18-36 9 16 Csikszereda 16 1 3 12 9-32 6

Statistici OPTA pentru pariuri la U Cluj – Sepsi: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Fotbaliștii implicați în partida U Cluj – Sepsi vor fi urmăriți pe toată durata celor 90 de minute. Meciul beneficiază de statistici avansate OPTA. Cititorii primesc informații minut cu minut despre fiecare jucător aflat în teren. Totul despre goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului U Cluj – Sepsi, LIVE comentariul în timp real

Fază cu fază, gol cu gol, minut cu minut, întâlnirea U Cluj – Sepsi este urmărită într-un comentariu în timp real. Absolut tot ceea ce se întâmplă pe gazonul de pe Cluj Arena apare în această secțiuni. Dacă ați ratat vreun moment la TV, nu e nicio problemă, aici găsiți toate detaliile. De la lovitura de start, trecând pe la ocazii, goluri, cartonașe, intervenții VAR, până la fluierul de final. Totul e aici!

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Echipele de start și schimbări la U Cluj – Sepsi

În ciuda faptului că , Cristiano Bergodi și-a păstrat postul și pentru că are o relație strânsă cu jucătorii. Tehnicianul italian a vorbit întotdeauna de bine despre elevii săi, chiar și atunci când lucrurile nu mergeau așa cum își dorea. El are numeroase variante la dispoziție, rămâne doar să fie inspirat în alegerea primului ”11”. De partea cealaltă, Burcă este mult mai limitat în privința lotului, atât din punct de vedere numeric, cât valoric.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la U Cluj – Sepsi

Indiferent că vorbim de lot, loc în clasament, buget sau experiență, U Cluj este superioară adversarului de vineri și atunci este normal ca ”alb-negrii” să fie văzuți favoriți cerți la casele de pariuri. Gazdele au o cotă de 1,58 la victorie, față de 5,75 cât are Sepsi, în timp ce un rezultat de egalitate este cotat la 4,25. Cei care preferă să mizeze pe goluri pot opta fie pentru ”total goluri U Cluj: peste 1,5”, cu o cotă de 1,61, fie pentru varianta ”ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1,82.