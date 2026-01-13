U Cluj și-a împrumutat jucătorul la Sampdoria! Mutare surprinzătoare în mercato. Exclusiv

ADVERTISEMENT

U Cluj se mişcă pe piaţa transferurilor. de la Sampdoria, iar „şepcile roşii” se pregătesc să cedeze un jucător la echipa de Serie B.

Alexandru Bota, împrumutat de U Cluj la Sampdoria!

FANATIK a aflat că Universitatea Cluj îl va împrumuta pe tânărul Alexandru Bota la Sampdoria Genova. Jucătorul în vârstă de 17 ani este nimeni altul decât vărul lui Olimpiu Moruţan.

Sampdoria are un sezon cenuşiu în Serie B, fiind abia pe locul 16 din al doilea eşalon italian, cu 17 puncte adunate în primele 19 etape.

Alexandru Bota, al treilea cel mai tânăr debutant din istoria SuperLigii!

Alexandru Bota este cel mai tânăr debutant din istoria celor de la U Cluj în prima divizie. În martie 2023, fotbalistul a fost introdus în minutul 83 al meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 4-0.

Vărul lui Olimpiu Moruţan avea la momentul respectiv 14 ani, 11 luni și 13 zile. Recordul este deţinut în continuare de Nicolae Dobrin, care a debutat în prima ligă la vârsta de 14 ani, 10 luni şi 5 zile, în Ştiinţa Cluj – Dinamo Piteşti 5-1.

Mijlocaşul, comparat cu Cristiano Ronaldo: „Nu trage chiulul de la forţă!”

Marius Stan, președintele Academiei „U”- Luceafărul l-a comparat pe Alexandru Bota cu Cristiano Ronaldo după debutul tânărului mijlocaş central în prima divizie:

„Nu trage chiulul de la forță. Când își dă tricoul jos, pare un Cristiano Ronaldo în miniatură. În mod cert mai trebuie să acumuleze la nivel fizic. Deocamdată, e un copil care a debutat în fața unor jucători care ar putea să-i fie părinți.

Are tehnică bună, joc de cap, inteligență nativă în a ști cum și când să paseze. Îmi doresc să rămână în continuare un băiat modest așa cum este și acum. Spun asta pentru că mulți copii care încep să fie promovați și primesc bani mulți își iau lumea în cap”, a spus Marius Stan pentru .