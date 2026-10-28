U Cluj, sperietoarea lui Marius Șumudică! Șocul trăit în Ardeal

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică (55 ani) are un bilanț negativ contra lui U Cluj. Pe lângă asta, a experimentat la clubul din Ardeal cel mai mare șoc pe care l-a trăit în cariera de antrenor.

Marius Șumudică, supărat pe programare: „U Cluj stă de trei zile acasă!”

Marius Șumudică a avut un nou atac la adresa LPF și FRF pentru modul în care au programat meciurile, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Antrenorul lui CFR Cluj acuză că spre deosebite de U Cluj, viitoarea adversară din Cupa României, de miercuri, 28 octombrie, de la 21:30, are mai puține zile de odihnă. Mai mult, tehnicianul și la fotbaliștii care au evoluat mai puțin.

ADVERTISEMENT

„Toate echipele, și mă refer aici la adversarii mei, toți au cu două, trei zile în plus față de mine. Ce să fac? Să nu spun, să nu-mi strig amărăciunea, să nu spun ceea ce se vede cu ochiul liber? Dar o să aveți o surpriză. O să aveți o surpriză, fiindcă miercuri seara, chiar dacă unii zic că desconsiderăm competiția, o să ne prezentăm cu juniorii. Noi miercuri seara o să jucăm cu echipa a doua și cu jucători de la echipa a doua și cei care au jucat foarte puțin. Noi asta vom face la meciul de cupă.

O bătaie de joc! Această programare nu a existat la nicio echipă. Nimeni nu a pățit ca, în decurs de șase zile, să joace trei meciuri, ca echipa mea. S-a întâmplat și la prima etapă de cupă, se întâmplă și acum. Imaginați-vă că eu peste două zile de astăzi (n.r. luni) și la 21:30 seara joc cu U Cluj acasă. Care U Cluj stă de trei zile. Cei de la U Cluj, în zece zile joacă trei meciuri”, a declarat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

. CFR Cluj dispută trei meciuri în intervalul 25–31 octombrie, adică în doar șase zile, în timp ce Universitatea Cluj are programate trei partide între 23 octombrie și 2 noiembrie, pe parcursul a zece zile. Astfel, rivalii din oraș beneficiază de câte două zile suplimentare de pauză atât înaintea confruntării directe din Cupa României, cât și după aceasta.

ADVERTISEMENT

Concret, CFR are doar trei zile între meciurile cu Dinamo (25 octombrie), U Cluj (28 octombrie) și Petrolul (31 octombrie), în timp ce Universitatea Cluj beneficiază de câte cinci zile între partidele cu Corvinul (23 octombrie), CFR (28 octombrie) și FCSB (2 noiembrie). Prin urmare, analiza confirmă că echipa lui Cristiano Bergodi are un avantaj de două zile de recuperare înainte și după derby-ul din Cupa României.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, statistică îngrozitoare cu U Cluj

Pe lângă asta, Marius Șumudică este autorul unei statistici îngrozitoare în meciurile directe cu U Cluj. De când a devenit antrenor principal, a întâlnit echipa din Ardeal de 8 ori. A obținut o singură victorie, a remizat în trei rânduri și a fost învins de patru ori. Ultimul eșec a venit chiar luna aceasta, pe 8 octombrie, 1-3, în campionat.

Deocamdată, singurul succes al lui Șumudică împotriva Universității Cluj rămâne o excepție într-un bilanț în care tehnicianul a pierdut puncte în șapte dintre cele opt confruntări, obținând o medie de doar 0,75 puncte pe meci.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a rezistat doar un meci ca antrenor la U Cluj: „Ce faceți, bă, cu păstrăvul ăla?”

Marius Șumudică a fost și antrenor la U Cluj, în noiembrie 2012. Însă, a rezistat doar un meci pe banca „șepcilor roșii”, în care a fost învins chiar de echipa sa de suflet, Rapid, 1-2. Atunci, după jocul cu giuleștenii, „Șumi” a dezvăluit la conferința de presă că clubul traversează probleme financiare uriașe. Drept consecință, și-a prezentat demisia. Ulterior, la 10 ani distanță, antrenorul a povestit că în acea perioadă U Cluj nu avea bani nici măcar să-și hrănească fotbaliștii.

„Un meci am stat. Ne-am dus să mâncăm un pește la echipă astăzi, a doua zi la prânz mi-a adus ce rămăsese din peștele ăla, că nu se mâncase decât o parte. Au întors șira invers și mi-au adus partea cealaltă. Am zis ‘Păi, ce faceți, bă, cu păstrăvul ăsta?’. Am crezut că a rămas de la botezul de săptămâna trecută. L-ați mai mâncat o dată? Am plătit masa și le-am zis celor din staff: ‘Băi, băieți, haideți, că e plecat de aici’. Mă trimisese Walter, Dumnezeu să-l ierte, acolo, m-am dus, n-aveam de niciunele și am zis ‘Hai, cu praf de mers’!”, a povestit Marius Șumudică, în direct la .